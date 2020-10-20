В 35 Хитц Марвин Голов пропущено: 3 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

П 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 94

З 26 Пищек Лукаш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 65

З 15 Хуммельс Матс Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 102 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 94

П 22 Беллингхэм Джуд Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

П 28 Витсель Аксель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 94

З 6 Дилейни Томас Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 94

П 24 Менье Тома Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 78

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман

В 25 Унбехаун Лука

З 2 Морей Матеу

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 29

П 39 Ваннер Доминик

П 8 Дахуд Махмуд

П 36 Кнауфф Ансгар

П 30 Пасслак Феликс

П 37 Рашль Тобиас

П 32 Рейна Джованни Голевые передачи: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 49