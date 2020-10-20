|
3 : 1
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
|
Стадион Олимпико
|
Иммобиле Чиро
ассистент Корреа Хоакин
|1:0
|6’
|
Хитц Марвин
ассистент Фелипе Луис
|2:0(А)
|23’
|71’
|2:1
|
Холанд Эрлинг
ассистент Рейна Джованни
|
Акпа Акпро Жан-Даниэль
ассистент Иммобиле Чиро
|3:1
|76’
|Альберто Луис
|42’
|62’
|Рейна Джованни
|62’
|Дилейни Томас
|Стракоша Томас
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рейна Джованни
|Беллингхэм Джуд
|Худт Уэсли
|Фелипе Луис
|51’
|65’
|Брандт Юлиан
|Пищек Лукаш
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|67’
|Мурики Ведат
|Корреа Хоакин
|67’
|78’
|Рейньер
|Ройс Марко
|Пароло Марко
|Альберто Луис
|80’
|Кайседо Фелипе
|Иммобиле Чиро
|81’
|
|11
|Удары по воротам
|14
|
|
|4
|Удары в створ
|7
|
|
|6
|Фолы
|8
|
|
|7
|Угловые
|6
|
|
|4
|Офсайды
|0
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|6
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
У Реала в будущем может формироваться супер состав!
У Реала в будущем может формироваться супер состав!