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Лацио - Боруссия
Зенит - Брюгге
Динамо - Ювентус
Ренн - Краснодар
Челси - Севилья
Барселона - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Боруссия

Ставки на футбольные матчи
BetCity
 
6' (1:0) Иммобиле Чиро (17) (Корреа Хоакин (11))
 
42' Альберто Луис (10)
 
51' Фелипе Луис (3) уходит с поля, Худт Уэсли (14) вышел на поле
 
2
67' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
67' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
 
76' (3:1) Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) (Иммобиле Чиро (17))
 
80' Альберто Луис (10) уходит с поля, Пароло Марко (16) вышел на поле
 
81' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Кайседо Фелипе (20) вышел на поле
 
84' Стракоша Томас (1)
 
23' (2:0) Автогол Хитц Марвин (35)
 
46' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
 
2
62' Рейна Джованни (32)
62' Дилейни Томас (6)
 
65' Пищек Лукаш (26) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
 
71' (2:1) Холанд Эрлинг (9) (Рейна Джованни (32))
 
78' Ройс Марко (11) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
Голы
Иммобиле Чиро
ассистент Корреа Хоакин 		1:0 6’
Хитц Марвин
ассистент Фелипе Луис 		2:0(А) 23’
71’ 2:1 Холанд Эрлинг
ассистент Рейна Джованни
Акпа Акпро Жан-Даниэль
ассистент Иммобиле Чиро 		3:1 76’
Наказания
Альберто Луис 42’
62’ Рейна Джованни
62’ Дилейни Томас
Стракоша Томас 84’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Рейна Джованни Беллингхэм Джуд
Худт Уэсли Фелипе Луис 51’
65’ Брандт Юлиан Пищек Лукаш
Акпа Акпро Жан-Даниэль Милинкович-Савич Сергей 67’
Мурики Ведат Корреа Хоакин 67’
78’ Рейньер Ройс Марко
Пароло Марко Альберто Луис 80’
Кайседо Фелипе Иммобиле Чиро 81’
Статистика
 11 Удары по воротам 14
4 Удары в створ 7
6 Фолы 8
7 Угловые 6
4 Офсайды 0
35% Владение мячом 65%
6 Cэйвы 2
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
21 октября 2020 в 18:16, ред.
Кто следит хоть как то за Боруссией, это поражение не стало чем то сенсационным, не стабильная команда, тренер мутный и какое в итоге место займут, тоже не ясно, хотя класса должно хватить, чтобы раскатать Зенит и Брюгге.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Альфи (раскрыть)
21 октября 2020 в 07:19
Брюгге - великий клуб, они могут и до полуфинала ЛЧ добраться.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
21 октября 2020 в 07:12
Помню пользователь Миро Клозе по имени Дэн бомбил от Индзаги, но я ему сказал: успокойся, хороший тренер.
112910415
112910415
21 октября 2020 в 05:47
Лацио - это очень, очень серьёзно !
Estiva
Estiva
21 октября 2020 в 01:15
Лацио с победой! Теперь у зенита остаются призрачные шансы
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября 2020 в 00:19, ред.
Результативное действие Рейна! Гол Холланда!
У Реала в будущем может формироваться супер состав!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
21 октября 2020 в 00:16
Лукас Лейва топ. Помню как он в прошлом сезоне выиграл кубок, обыграв с командой юве, лишив их требла)
Альфи
Альфи
21 октября 2020 в 00:15
Ну что поздравок Римляне! Лелька!!!! УРА!!!! Искренне рада за наших заклятых друзей.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
21 октября 2020 в 00:13
Лацио классная команда. 3 матча подряд держала в страхе чемпиона серии Б
Верг
Верг
21 октября 2020 в 00:04
Вот вам и лацио, смешно было читать, как их называли слабой командой на фоне боруссии и зенита
makkie
makkie
21 октября 2020 в 00:00
Дааа, таким макаром укатают Зенит в группе все кому не лень.
phantom-k
phantom-k
21 октября 2020 в 00:00
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Тео Джонс (раскрыть)
    20 октября 2020 в 23:59
    Видать там какой то Кепа стоял в раме,где кипер-паук Бюрке? Чего его на лавку усадили?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Пьемонтский Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    20 октября 2020 в 23:57
    то ли дело Морато парочку уложил - ТОПИЩЕ-ТАЩЕР!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    20 октября 2020 в 23:56
    Теперь ждем Аталанту) Эти 2 команды должны навести шороху в этом сезоне
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    20 октября 2020 в 23:56, ред.
    ну там у Лацио проблемы с составом)я вообще хз как они так вывозят)
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    20 октября 2020 в 23:54
    Молодцы Лацио!не ожидал,что так легко Дортмунд обыграют.Ну теперь нужно свои очки с Зенитом и Брюгге брать и можно выходить из группы
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    20 октября 2020 в 23:54
    Вот тебе и Боруссия, игра по настроению приводит к такому счету. Фаворит на 1 место в группе меняется.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    20 октября 2020 в 22:58
    Лацио это клуб Иммобиле, хорошо там забивает! А в сборной он щас играет?
    Альфи
    Альфи
    20 октября 2020 в 22:51
    Лацио нам не соперник, говорили они, а Брюгге мы пройдем и не заметим,ахаха.... это вам не РПЛ, чтоб судьи вам 30 очков отрыва на блюдечке не поднесут... зенит такой зенит
    Footbolista
    Footbolista
    20 октября 2020 в 22:36
    Зенит похоже попадет на очень мотивированную Боруссию...рекорд 0:7 не устоит...
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 октября 2020 в 22:30
    Клубы Серии А пока радуют))
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    20 октября 2020 в 22:28
      Little Caprice
      Little Caprice
      20 октября 2020 в 22:26
      Ещё остались те, кто считает, что Зенит будет бороться с Лацио за 2 строчку? :)
      GooSe25
      GooSe25
      20 октября 2020 в 22:14
      Ну Зенит где то на уровне Лацио примерно..))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      20 октября 2020 в 22:08
      Вперёд Лацио, нужны 3 очка как и у Брюгге
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