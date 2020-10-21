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4 : 0
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Альянц Арена
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Коман Кингсли
ассистент Киммих Йозуа
|1:0
|28’
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Горецка Леон
ассистент Коман Кингсли
|2:0
|41’
|Толиссо Корентен
|3:0
|66’
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Коман Кингсли
ассистент Мюллер Томас
|4:0
|72’
|Алаба Давид
|5’
|Мюллер Томас
|21’
|43’
|Лоди Ренан
|44’
|Коке
|45+1’
|Эррера Эктор
|90+2’
|Торрейра Лукас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коста Дуглас
|Коман Кингсли
|73’
|Сарр Буна
|Павар Бенжамен
|73’
|76’
|Корреа Анхель
|Суарес Луис
|76’
|Витоло
|Карраско Янник
|79’
|Лемар Тома
|Льоренте Маркос
|79’
|Торрейра Лукас
|Коке
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|83’
|Дэвис Альфонсо
|Мюллер Томас
|83’
|Мартинес Хави
|Горецка Леон
|83’
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|16
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|5
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|4
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