В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 97

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 97

П 36 Дармиан Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 97

З 6 де Врей Стефан Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 97

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 97

П 23 Барелла Николо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 97

П 22 Видаль Артуро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 7 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 97

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 79

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 79

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 97

Н 7 Санчес Алексис Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 35 Станкович Филип

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 18

З 42 Моретти Лоренцо

З 13 Раноккья Андреа

П 77 Брозович Марцело Блоки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 18

П 44 Наингголан Раджа

П 47 Сквизато Никколо

П 38 Чио Риккардо

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 52