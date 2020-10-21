|
2 : 2
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Джузеппе Меацца
|Лукаку Ромелу
|1:0
|49’
|63’
|1:1(П)
|Бенсебаини Рами
|84’
|1:2
|
Хофманн Йонас
ассистент Нойхаус Флориан
|
Лукаку Ромелу
ассистент Бастони Алессандро
|2:2
|90’
|Д'Амброзио Данило
|17’
|де Врей Стефан
|65’
|68’
|Крамер Кристоф
|Ханданович Самир
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Лаутаро
|Санчес Алексис
|46’
|74’
|Херрманн Патрик
|Эмболо Брель
|Брозович Марцело
|Эриксен Кристиан
|79’
|Бастони Алессандро
|Перишич Иван
|79’
|90’
|Штиндль Ларс
|Плеа Алассан
|90+5’
|Вольф Ханнес
|Тюрам Маркус
|
|17
|Удары по воротам
|6
|
|
|4
|Удары в створ
|2
|
|
|16
|Фолы
|11
|
|
|3
|Угловые
|2
|
|
|3
|Офсайды
|0
|
|
|57%
|Владение мячом
|43%
|
|
|0
|Cэйвы
|2
|
|
|3
|Предупреждения
|1
|
Кстати, если спросить англичан и америкосов, то они ответят, что вторую мировую выиграли штаты. Новое поколение они учат по своей "правде". Таких легче чипировать в будущем.
Кстати, если спросить англичан и америкосов, то они ответят, что вторую мировую выиграли штаты. Новое поколение они учат по своей "правде". Таких легче чипировать в будущем.
Многие из интеристов этого и не знают. Так же как и молодые англичане не знают, что воевали с США)
Многие из интеристов этого и не знают. Так же как и молодые англичане не знают, что воевали с США)
- 1910: первый скудетто из картона. В конце сезона у Интера и Про Верчелли было по 25 очков. Так что, матч между командами был решающим.. Матч прошёл 24-го апреля 1910 г. . Но на тот же день был организован матч военной сборной Италии по футболу. Сборная состояла из многих футболистов Про Верчелли.. Администраторы команды напрасно просили измененить дату.. Получилось, что Интер обыграл Про Верчелли со счетом 10-3.. Жалко, что за Про Верчелли играли футболисты которым было по 11 лет..
- 1922-1923: в конце сезона Интер занимал последнее место.. Но директор Гадзетта Делло Спорт придумал новый закон чтобы, их спасти.. Интер должен был играть решающие матчи чтобы остаться в Серии А, с командами Серии Б.. Самое странное, что финал этих матчей выиграл Интер, благодаря отсутствию соперников..
- 60-ые годы: 2 Лиги Чемпионов благодаря Кофе Херреры (Кофе с добавлением допинга) и подаркам арбитрам (часы Ролекс в основном).
- С 60-ых по 2006-й: бесконечная серия позоров.. фальшивые паспорта, допинг и т.д.
- 2006-2010: Фарсополи.. нельзя считать эти победы.. Все из картона.. как в начале
- 2010 - по сегодняшний день: еще скандалы (суд Телеком), но мало побед на поле.. все как обычно.. Это же Интер
- 1910: первый скудетто из картона. В конце сезона у Интера и Про Верчелли было по 25 очков. Так что, матч между командами был решающим.. Матч прошёл 24-го апреля 1910 г. . Но на тот же день был организован матч военной сборной Италии по футболу. Сборная состояла из многих футболистов Про Верчелли.. Администраторы команды напрасно просили измененить дату.. Получилось, что Интер обыграл Про Верчелли со счетом 10-3.. Жалко, что за Про Верчелли играли футболисты которым было по 11 лет..
- 1922-1923: в конце сезона Интер занимал последнее место.. Но директор Гадзетта Делло Спорт придумал новый закон чтобы, их спасти.. Интер должен был играть решающие матчи чтобы остаться в Серии А, с командами Серии Б.. Самое странное, что финал этих матчей выиграл Интер, благодаря отсутствию соперников..
- 60-ые годы: 2 Лиги Чемпионов благодаря Кофе Херреры (Кофе с добавлением допинга) и подаркам арбитрам (часы Ролекс в основном).
- С 60-ых по 2006-й: бесконечная серия позоров.. фальшивые паспорта, допинг и т.д.
- 2006-2010: Фарсополи.. нельзя считать эти победы.. Все из картона.. как в начале
- 2010 - по сегодняшний день: еще скандалы (суд Телеком), но мало побед на поле.. все как обычно.. Это же Интер
1) первый в истории титул добыт не спортивно, в финале у 14-летних детей, так как основной состав Про Верчелли был делигирован в сборную итальянской армии, а принтер отказался переносить матч)))
2) "кофе" Эрреры. Играли на допинге, после чего склеивали ласты в раннем возрасте
3) никогда не вылетали из элиты. Заняв последнее место остались через кабинеты, владелец самой влиятельной газеты того времени подсуетился
4) паспортные скандалы - фальшивые паспорта. А все знают, как наказывается клуб, который выпускает неверно заявленного игрока. Рекоба и другие так большую часть сезона отыграл. Должны были только за счёт технарей в серию Б вылетать)
5) Кальчополи и доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но закрыли дело за давностью лет.
Теперь скандалов, кабинетов, допинга нет и результатов даже не смотря на юаневые взятки нет. Аха-ха)
1) первый в истории титул добыт не спортивно, в финале у 14-летних детей, так как основной состав Про Верчелли был делигирован в сборную итальянской армии, а принтер отказался переносить матч)))
2) "кофе" Эрреры. Играли на допинге, после чего склеивали ласты в раннем возрасте
3) никогда не вылетали из элиты. Заняв последнее место остались через кабинеты, владелец самой влиятельной газеты того времени подсуетился
4) паспортные скандалы - фальшивые паспорта. А все знают, как наказывается клуб, который выпускает неверно заявленного игрока. Рекоба и другие так большую часть сезона отыграл. Должны были только за счёт технарей в серию Б вылетать)
5) Кальчополи и доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но закрыли дело за давностью лет.
Теперь скандалов, кабинетов, допинга нет и результатов даже не смотря на юаневые взятки нет. Аха-ха)
Я в шоке, как с таким составом можно влетать немецкому середняку. Если бы не гол макаки с офсайда, то всё кирдык.
Я в шоке, как с таким составом можно влетать немецкому середняку. Если бы не гол макаки с офсайда, то всё кирдык.
Хорошая новость!
Хорошая новость!
Ну вообще хорошо сыграли при таком то составе.Будем дальше смотреть
Ну вообще хорошо сыграли при таком то составе.Будем дальше смотреть