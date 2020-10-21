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Бавария - Атлетико
Олимпиакос - Марсель
Манчестер Сити - Порту
Аякс - Ливерпуль
Мидтьюлланд - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Боруссия

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    Голы
    Лукаку Ромелу 1:0 49’
    63’ 1:1(П) Бенсебаини Рами
    84’ 1:2 Хофманн Йонас
    ассистент Нойхаус Флориан
    Лукаку Ромелу
    ассистент Бастони Алессандро     		2:2 90’
    Наказания
    Д'Амброзио Данило 17’
    де Врей Стефан 65’
    68’ Крамер Кристоф
    Ханданович Самир 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мартинес Лаутаро Санчес Алексис 46’
    74’ Херрманн Патрик Эмболо Брель
    Брозович Марцело Эриксен Кристиан 79’
    Бастони Алессандро Перишич Иван 79’
    90’ Штиндль Ларс Плеа Алассан
    90+5’ Вольф Ханнес Тюрам Маркус
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 6
    		4 Удары в створ 2
    		16 Фолы 11
    		3 Угловые 2
    		3 Офсайды 0
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Гном тебя сюда послал Интер поддержать.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Даже Лацио победил более сильный немецкий клуб, аха-ха.
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Дело не в вашем интересе, а в их бомбёжке, потому что если заглянуть в их "историю", то более кабинетного и неспортивного клуба не сыскать. А их бомбёжка при осознании этого дорогого стоит. Вы к примеру так мадридистов в грязь не втопчите, так как им и половины подобного не предъявишь)
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Аха-ха))
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    А зачем выложили? Думаешь это кому-то интересно?)))
    Кстати, если спросить англичан и америкосов, то они ответят, что вторую мировую выиграли штаты. Новое поколение они учат по своей "правде". Таких легче чипировать в будущем.
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 00:43
    Защищаешь одного из легенд Каталонии?)
    Agamaga
    Agamaga ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    Кто не любит деньги - тот цмо ахах))
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Аха-ха), одновременно выложили)
    Многие из интеристов этого и не знают. Так же как и молодые англичане не знают, что воевали с США)
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 00:34
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь
      сегодня в 00:32, ред.
      "Успехи" интера:
      1) первый в истории титул добыт не спортивно, в финале у 14-летних детей, так как основной состав Про Верчелли был делигирован в сборную итальянской армии, а принтер отказался переносить матч)))
      2) "кофе" Эрреры. Играли на допинге, после чего склеивали ласты в раннем возрасте
      3) никогда не вылетали из элиты. Заняв последнее место остались через кабинеты, владелец самой влиятельной газеты того времени подсуетился
      4) паспортные скандалы - фальшивые паспорта. А все знают, как наказывается клуб, который выпускает неверно заявленного игрока. Рекоба и другие так большую часть сезона отыграл. Должны были только за счёт технарей в серию Б вылетать)
      5) Кальчополи и доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но закрыли дело за давностью лет.

      Теперь скандалов, кабинетов, допинга нет и результатов даже не смотря на юаневые взятки нет. Аха-ха)
      Жека10
      Жека10 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
      сегодня в 00:29
        Жека10
        Жека10 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        сегодня в 00:28
        Лига Европы это второй по значимости турнир в Европе
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
        сегодня в 00:26
        Я тоже надеюсь. Хочу посмотреть, как их вышвырнут в очередной раз сначала из ЛЧ, а потом и из третьесортного турнира)
        Жека10
        Жека10 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        сегодня в 00:25
          Lucky luciano
          Lucky luciano ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
          сегодня в 00:24
          надеюсь Шахтер их укатает
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ Lucky luciano (раскрыть)
          сегодня в 00:24
          Аха-ха), они это знают и понимают, от того ещё сильнее горят.
          Я в шоке, как с таким составом можно влетать немецкому середняку. Если бы не гол макаки с офсайда, то всё кирдык.
          Lucky luciano
          Lucky luciano
          сегодня в 00:22
            Lucky luciano
            Lucky luciano
            сегодня в 00:21, ред.
              Пьемонтский Князь
              Пьемонтский Князь
              сегодня в 00:16
              интерасты в печальке, сочувствующие успокаивают)
              feris1
              feris1
              сегодня в 00:13, ред.
                Legend 6
                Legend 6 ответ Lucky luciano (раскрыть)
                сегодня в 00:07
                  sihafazatron
                  sihafazatron
                  сегодня в 00:05
                  ЛУкака продолжает клепать))) видимо тут было весело, надо будет обзор глянуть)
                  Тео Джонс
                  Тео Джонс
                  сегодня в 00:01
                    Жека10
                    Жека10 ответ Lucky luciano (раскрыть)
                    сегодня в 00:01
                      Брулин
                      Брулин
                      сегодня в 00:00
                      Счёт 2-2, в пользу Шахтёра)
                      Жека10
                      Жека10
                      сегодня в 00:00
                        Lucky luciano
                        Lucky luciano
                        сегодня в 00:00
                          Тео Джонс
                          Тео Джонс ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
                          вчера в 23:59
                          А если не показали, значит 100% офсайд? Ахахах лоджик это не твой конек явно.
                          Lucky luciano
                          Lucky luciano
                          вчера в 23:59
                            Пьемонтский Князь
                            Пьемонтский Князь
                            вчера в 23:58
                            Куйперс всегда был взяточником. Стивен Джан заюанил судей и они позволили отскочить интеру с офсайда. Надеюсь Реал их после осечки с Шахтой уничтожит.
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