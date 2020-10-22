|
1 : 3
завершен
вчера, 22:00
|
Стадион Селтик Парк (Глазго)
|14’
|0:1
|
Крунич Раде
ассистент Кастильехо Самуэль
|42’
|0:2
|
Диас Браим
ассистент Эрнандес Тео
|
Эльюнусси Мохамед
ассистент Кристи Райан
|1:2
|76’
|90+2’
|1:3
|
Хайги Енс
ассистент Салемакерс Алексис
|Лаксальт Диего
|65’
|82’
|Тонали Сандро
|83’
|Доннарумма Джанлуиджи
|Кристи Райан
|86’
|88’
|Салемакерс Алексис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эльюнусси Мохамед
|Уэлш Стивен
|46’
|Кристи Райан
|Гриффитс Ли
|46’
|Рогич Том
|Браун Скотт
|64’
|66’
|Леау Рафаэл
|Ибрагимович Златан
|66’
|Беннасер Исмаэль
|Кессье Франк
|Климала Патрик
|Айети Альбиан
|77’
|Тайлер Грег
|Лаксальт Диего
|77’
|79’
|Салемакерс Алексис
|Кастильехо Самуэль
|79’
|Хайги Енс
|Диас Браим
|
|13
|Удары по воротам
|6
|
|
|2
|Удары в створ
|3
|
|
|16
|Фолы
|17
|
|
|3
|Угловые
|0
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|1
|Cэйвы
|1
|
|
|2
|Предупреждения
|3
|
Забивают,пасы отдают игроки, которых Реал отдал в аренду или продал вообще: Хакими, Регилон, Хамес, Браим, Кубо и т.д. А в Реале некому забивать, даже Кадису!
Забивают,пасы отдают игроки, которых Реал отдал в аренду или продал вообще: Хакими, Регилон, Хамес, Браим, Кубо и т.д. А в Реале некому забивать, даже Кадису!
Думаю, что Милан выиграет.
Думаю, что Милан выиграет.