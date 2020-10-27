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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Боруссия-Парк
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Тюрам Маркус
ассистент Плеа Алассан
|1:0
|33’
|Тюрам Маркус
|2:0
|58’
|87’
|2:1
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Бензема Карим
ассистент Каземиро
|90+3’
|2:2
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Каземиро
ассистент Рамос Серхио
|Штиндль Ларс
|56’
|Бенсебаини Рами
|79’
|Нойхаус Флориан
|85’
|89’
|Каземиро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Азар Эден
|Винисиус Жуниор
|Херрманн Патрик
|Тюрам Маркус
|71’
|71’
|Модрич Лука
|Кроос Тони
|Эмболо Брель
|Плеа Алассан
|79’
|Вольф Ханнес
|Штиндль Ларс
|79’
|84’
|Родриго
|Асенсио Марко
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|9
|Удары по воротам
|21
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|5
|Удары в створ
|6
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|20
|Фолы
|7
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|1
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|0
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|4
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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Спокойной ночи. Завтра ещё повоюем на виртуальных фронтах)
Спокойной ночи. Завтра ещё повоюем на виртуальных фронтах)
А Месси это Фелипе Мело в гриме, настоящего похитили инопланетяне. Аха-ха)
А Месси это Фелипе Мело в гриме, настоящего похитили инопланетяне. Аха-ха)
Отставкой Бартамеу из под дна не выбраться)
Отставкой Бартамеу из под дна не выбраться)
Вопрос мотивации
Вопрос мотивации
Спроси у него, куда пропал преданный росонерец Валерошка.)
Спроси у него, куда пропал преданный росонерец Валерошка.)
Надеюсь, завтра Барселона вкатает в газон побратима сливочных, покажет, что поражение в класико было всего лишь досадной оплошностью.
Надеюсь, завтра Барселона вкатает в газон побратима сливочных, покажет, что поражение в класико было всего лишь досадной оплошностью.
Здесь шла речь о лиге чемпионов,это ведь ты вспомнил игры чемпионата Испании 10 летней давности
Здесь шла речь о лиге чемпионов,это ведь ты вспомнил игры чемпионата Испании 10 летней давности