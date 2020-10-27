В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 23 Менди Ферлан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 4 Рамос Серхио Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 116 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 71

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 84

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 12 Марсело

З 3 Милитао Эдер

З 40 Сантос Серхио

П 22 Иско

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 19

Н 7 Азар Эден Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 20

Н 18 Йович Лука