В 1 Маркесин Агустин Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 18 Манафа Уилсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 19 Мбемба Шансель Фолов заработано: 1 Блоки: 2 Выносы: 6 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 3 Пепе Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 12 Сануси Заиду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 50 Виейра Фабио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 60

П 27 Оливейра Сержиу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 89

П 25 Отавио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 70

П 8 Урибе Матеус Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 17 Корона Хесус Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 69

Н 11 Марега Мусса Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 99 Кошта Диого

З 4 Лейте Диого

З 31 Нану

П 21 Баро Ромарио Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 16 Груич Марко Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 6 Ндиайе Мамаду

Н 28 Андерсон Фелипе

Н 23 Марио Жоао

Н 29 Мартинес Тони

Н 10 Накадзима Соя Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 30

Н 9 Тареми Мехди