|Порту
|2:0
|Олимпиакос
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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Драгау
|Виейра Фабио
|1:0
|11’
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Оливейра Сержиу
ассистент Марега Мусса
|2:0
|85’
|Корона Хесус
|61’
|80’
|Фортунис Константинос
|Урибе Матеус
|82’
|Манафа Уилсон
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|53’
|Фортунис Константинос
|Масурас Гиоргос
|Накадзима Соя
|Виейра Фабио
|61’
|Груич Марко
|Отавио
|70’
|Эванилсон
|Корона Хесус
|70’
|70’
|Винагре Рубен
|Холебас Хосе
|70’
|Брума
|Ранджелович Лазар
|84’
|Родригеш Педру
|Бухалакис Андреас
|Баро Ромарио
|Оливейра Сержиу
|89’
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|10
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|1
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