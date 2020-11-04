В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 6 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 18 Альба Жорди Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

З 2 Дест Сержиньо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 74

З 21 Де Йонг Френки Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 8 Пьянич Миралем Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 60

Н 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 60

П 10 Месси Лионель Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 16 Педри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 83

П 22 Фати Анссумане Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 16

З 20 Роберто Серхи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 30

З 24 Фирпо Эктор

П 6 Аленья Карлес Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

П 12 Пуч Рикард

Н 9 Брейтуэйт Мартин

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 30