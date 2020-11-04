|
2 : 1
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Камп Ноу
|Месси Лионель
|1:0(П)
|5’
|
Пике Жерар
ассистент Фати Анссумане
|2:0
|65’
|75’
|2:1
|Цыганков Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дембеле Усман
|Гризманн Антуан
|60’
|Роберто Серхи
|Пьянич Миралем
|60’
|71’
|Вербич Беньямин
|Супряга Владислав
|71’
|Де Пена Карлос
|Родригес Жерсон
|Ленгле Клеман
|Бускетс Серхио
|74’
|Тринкан Франсишку
|Фати Анссумане
|74’
|Аленья Карлес
|Педри
|83’
|86’
|Леднев Богдан
|Буяльский Виталий
|
|22
|Удары по воротам
|8
|
|
|14
|Удары в створ
|7
|
|
|10
|Фолы
|4
|
|
|10
|Угловые
|8
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|6
|Cэйвы
|12
|
|
|0
|Предупреждения
|1
|
Справедливости ради надо сказать, что к 10-й минуте матча Барса могла вести 3:0, если бы не перекладина и не очередной фейл Гризманна, который промахнулся по пустым воротам, наподобие Торреса в Челси. Реализация у каталонцев просто катастрофическая в последних матчах.
Во втором тайме шансы были у обеих команд, но это, повторюсь, был вечер вратарей.
Справедливости ради надо сказать, что к 10-й минуте матча Барса могла вести 3:0, если бы не перекладина и не очередной фейл Гризманна, который промахнулся по пустым воротам, наподобие Торреса в Челси. Реализация у каталонцев просто катастрофическая в последних матчах.
Во втором тайме шансы были у обеих команд, но это, повторюсь, был вечер вратарей.
1. Штеген тащит как и тащил все свои игры ранее.
2. Месси переместился в глубь и превратился в полузащитника.
3. Ничего против Гризманна не имею, но во всех своих не удачах в Барселоне, виноват только он сам, как не попадал так и не попадает со 100% моментов.
4. Защита проходной коридор.
Всё ещё придерживаюсь своего мнения, нужны хорошие центровые защитники. Рослые, физически крепкие, и жёсткие. Без них Барселоне ничего не видать.
1. Штеген тащит как и тащил все свои игры ранее.
2. Месси переместился в глубь и превратился в полузащитника.
3. Ничего против Гризманна не имею, но во всех своих не удачах в Барселоне, виноват только он сам, как не попадал так и не попадает со 100% моментов.
4. Защита проходной коридор.
Всё ещё придерживаюсь своего мнения, нужны хорошие центровые защитники. Рослые, физически крепкие, и жёсткие. Без них Барселоне ничего не видать.
ESPANOL
Сегодня 01:22
Все голы по делу, а кто кудахчет про судей и ВАР это не сюда, а к Реалу. Месси забивает с пенальти и что здесь такого ужасного? Что же ему мимо ворот бить, чтобы злобные мальчики не теряли сознание от злобы? Когда Рон забивал в каждой игре левые пенали, все умилялись, какой он маладец...
________________
"Уважаемый", когда в свое время Рон забивал с пенальти, такие как ты первые сюда прибегали и тыкали на это пальцем со словами "пеналдо" и т.п.
Кому ты тут пытаешься лапшу на уши вешать?
ESPANOL
Сегодня 01:22
Все голы по делу, а кто кудахчет про судей и ВАР это не сюда, а к Реалу. Месси забивает с пенальти и что здесь такого ужасного? Что же ему мимо ворот бить, чтобы злобные мальчики не теряли сознание от злобы? Когда Рон забивал в каждой игре левые пенали, все умилялись, какой он маладец...
________________
"Уважаемый", когда в свое время Рон забивал с пенальти, такие как ты первые сюда прибегали и тыкали на это пальцем со словами "пеналдо" и т.п.
Кому ты тут пытаешься лапшу на уши вешать?