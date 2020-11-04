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Брюгге - Боруссия
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РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Динамо

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    Голы
    Месси Лионель 1:0(П) 5’
    Пике Жерар
    ассистент Фати Анссумане     		2:0 65’
    75’ 2:1 Цыганков Виктор
    Наказания
    70’ Буяльский Виталий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дембеле Усман Гризманн Антуан 60’
    Роберто Серхи Пьянич Миралем 60’
    71’ Вербич Беньямин Супряга Владислав
    71’ Де Пена Карлос Родригес Жерсон
    Ленгле Клеман Бускетс Серхио 74’
    Тринкан Франсишку Фати Анссумане 74’
    Аленья Карлес Педри 83’
    86’ Леднев Богдан Буяльский Виталий
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 8
    		14 Удары в створ 7
    		10 Фолы 4
    		10 Угловые 8
    		2 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		6 Cэйвы 12
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:15
    Цыгонков скоро перейдет в юве
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 14:13
    Были моменты у Киевлян вырвать ничью
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    сегодня в 13:15, ред.
    Это да. Возможно там молодежь, голодная до побед. Но нынешняя Барса это 60% еле двигающие ноги стариков и 40% молодежь.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Homelander (раскрыть)
    сегодня в 13:14
    Да.))
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 12:10
      Мessi 10
      Мessi 10
      сегодня в 11:17
      Это была игра вратарей. Тащили оба все, что могли.
      Справедливости ради надо сказать, что к 10-й минуте матча Барса могла вести 3:0, если бы не перекладина и не очередной фейл Гризманна, который промахнулся по пустым воротам, наподобие Торреса в Челси. Реализация у каталонцев просто катастрофическая в последних матчах.
      Во втором тайме шансы были у обеих команд, но это, повторюсь, был вечер вратарей.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      сегодня в 10:25
      Каталонцы с трудом выиграли у Динамо. Неудивительно, это самый сильный соперник в их группе. Третьим идёт Ференцварош
      Иоанн Рюрикович Грозный
      Иоанн Рюрикович Грозный ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 10:03
      Конечно не та, ведь нет панамских счетов, а вместе с ними разбежались и Айтекины с Чакирами, Эвребами, Буззаками и Штарками. Только Оливера вчера "заинтересовали")
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      сегодня в 09:38, ред.
      Ничего не изменилось.
      1. Штеген тащит как и тащил все свои игры ранее.
      2. Месси переместился в глубь и превратился в полузащитника.
      3. Ничего против Гризманна не имею, но во всех своих не удачах в Барселоне, виноват только он сам, как не попадал так и не попадает со 100% моментов.
      4. Защита проходной коридор.

      Всё ещё придерживаюсь своего мнения, нужны хорошие центровые защитники. Рослые, физически крепкие, и жёсткие. Без них Барселоне ничего не видать.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 09:12
      Ахаха, Лео Месси в этом сезоне забивает только с пенальти:) Ну что, хейтеры Роналду, которые говорят, что Криштиану может забивать только с пенальти) Где вы все? А киевляне молодцы! Им предрекали разгром по всем статьям, как тому же Локомотиву в матче против Баварии, но они сыграли более чем достойно. Цыганков, на мой взгляд, в следующем сезоне будет играть в Европе, однозначно!
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
      сегодня в 09:02
      Сверхдостижение, аха-ха.
      Homelander
      Homelander ответ Van Vanovich (раскрыть)
      сегодня в 08:48
      У Клоппа ушел не один год)))
      Homelander
      Homelander
      сегодня в 08:47
      3 победа в ЛЧ. Едем дальше!
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      сегодня в 08:39
      голы Месси с пенальти - "ЭТО ДРУГОЕ"! © глоры Месси
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Van Vanovich (раскрыть)
      сегодня в 08:34
      Аякс, Монако умеют с молодежью добывать результаты.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ NGYRZ (раскрыть)
      сегодня в 08:28
        barcamilan
        barcamilan
        сегодня в 08:20
        когда начнут нормально играть?
        Incredulous
        Incredulous
        сегодня в 07:59
        Результат закономерен, так как победу Барселоне, как и всегда, сделали два человека: Тер Штеген и арбитр. Ну а пенальти для обиженного гнома почти в каждом матче скоро уже в регламент пропишут.
        Государев Резерв_2
        Государев Резерв_2 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
        сегодня в 07:32
        Спасибо Оливеру. Теперь ливерпуль и барселону, кроме 7:2 и 8:2 ещё и Оливер объединяет)
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        сегодня в 06:58
        С таким составом , и разваленной Бартомеу командой и Клопп и Флик не смогли бы сразу добывать результаты. Молодежь надо наигрывать, некоторым по 18-20 лет.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        сегодня в 06:43
        За клуб можно и не болеть, ведь Барса сейчас не в моде.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        сегодня в 06:42
        Повезло Барселоне, что не проиграли.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
        сегодня в 06:39
        По законам Барсы ф: гол с пенальти не считается голом.
        RamonCSKA
        RamonCSKA
        сегодня в 06:38
        оооо пенальтесси
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 06:33
        Дело не Барсе, никто не хотел покупать Месси в этом году.
        NGYRZ
        NGYRZ ответ ESPANOL (раскрыть)
        сегодня в 06:33
          Cympak-05
          Cympak-05
          сегодня в 06:23
          Уже третий тренер игра одна и та же. Ужасная игра в защите. Почти полный отказ от контроатак. Игра в позиционную атаку против двух иногда трёх оборонительных линий команды. А взломать их не хватает мысли и везения.
          cska vperiod
          cska vperiod
          сегодня в 06:04
          Снова гном забил с пенальти, чтобы превзносили его.
          Sandvikens AIK
          Sandvikens AIK ответ амурец (раскрыть)
          сегодня в 06:03
          А почему марокканец сегодня не играл? Снова коронавирус?
          амурец
          амурец
          сегодня в 02:37
          как всегда гол с пенальти и более никаких полезных действий, это типа капитан, спаситель и лидер Барселоны, а настоящего спасителя Тер Штегена просто почему то не замечают
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