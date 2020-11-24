В 1 Вацлик Томаш Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 10 Пасы: 72 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 18 Эскудеро Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 61

З 6 Гудель Неманья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 5 Окампос Лукас Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 72

П 14 Оскар Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 53

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 61

П 25 Фернандо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 72

Н 11 Эль-Хаддади Мунир Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 29 Гонсалес Адриан

З 3 Гомес Серхи

З 4 Рекик Карим Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 29

З 32 Санчес Хуанлу

П 27 Альварес Карлос

П 22 Васкес Франко

П 30 Зарзана Антонио

П 21 Торрес Оливер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 29

П 8 Хордан Хоан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 37

Н 23 Идрисси Уссама Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 18