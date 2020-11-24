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Краснодар - Севилья
Ренн - Челси
Лацио - Зенит
Боруссия - Брюгге
Ювентус - Ференцварош
Динамо - Барселона
Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Севилья

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    Голы
    4’ 0:1 Ракитич Иван
    Вандерсон
    ассистент Олссон Кристоффер     		1:1 56’
    90+5’ 1:2 Эль-Хаддади Мунир
    Наказания
    Сулейманов Магомед-Шапи 19’
    58’ Хордан Хоан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Вандерсон Сулейманов Магомед-Шапи 46’
    53’ Хордан Хоан Оскар
    61’ Рекик Карим Эскудеро Серхио
    61’ Торрес Оливер Ракитич Иван
    Ари Берг Маркус 67’
    Вильена Тонни Олссон Кристоффер 67’
    72’ Эн-Несери Юссеф Де Йонг Люк
    72’ Идрисси Уссама Окампос Лукас
    Чернов Евгений Классон Виктор 84’
    Уткин Даниил Кабелла Реми 85’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 23
    		4 Удары в створ 8
    		15 Фолы 10
    		1 Угловые 3
    		4 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		6 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Mic
    Mic
    сегодня в 23:48, ред.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 23:47
      Футбол в России надо срочно реформировать , иначе эти мутковские профессионалы разорят страну и учитывая 30 прошедших путинских лет я в этом уверен !
      Хватит уже нам "профессионалов" , которые кроме как табуретками кидаться и 74ть больше ничего не умеют !
      Верните "любительский" футбол, там по крайней мере были победы и в клубах и в сборной !
      Bon Scott
      Bon Scott
      сегодня в 23:46
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 23:38
        Позор, друзья. Ни истории, ни настоящего ни.... Такие команды не нужны лч
        A.S.A
        A.S.A
        сегодня в 23:20
        Данное двухматчевое противостояние Краснодара с Севильей можно сравнить с корридой!
        Опытный и сильный Матадор (в данном случае Севилья) не оставил шансов Быку (Краснодару)...
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        сегодня в 23:12
        Все закономерно !
        Футбол имени Мутко процветает !
        Жека10
        Жека10
        сегодня в 23:10
        я обожаю слушать комментаторов на ТВ,это просто камеди клаб.
        Так орут так кричат,когда тот или иной российский клуб оказывается в штрафной площади соперника,что аж дух захватывает.

        Да и вот вопрос ещё,а для кого этот лимит в РПЛ вообще?Если бы наши бездари могли играть хорошо,то и приглашать кого то из за бугра не было бы смысла.Имхо
        Dima salev
        Dima salev
        сегодня в 23:09
        Нашим клубам даже лига европа не по зубам. Если появится третая еврокубка по силе. То нашим клубам можно участвовать и то потолог 1/8финала
        Robinson
        Robinson
        сегодня в 23:08
        Проигрыш в духе Краснодара на последней минуте.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 23:08
        Лимит спас быков от критики
        4RT
        4RT
        сегодня в 23:08
        Весь матч шла сумбурная игра озвученная чушью и бредом комментаторов. Итог закономерен.
        Варвар7
        Варвар7
        сегодня в 23:07
        Одним словом - БЫКИ!
        112910415
        112910415
        сегодня в 23:07
        ну, хоть весело играли !
        Wolf77785
        Wolf77785
        сегодня в 23:07
        pomor45
        pomor45
        сегодня в 23:06
        Севилья играет до последней секунды: оба матча у Краснодара выиграны на истоке матча. В нашем чемпионате так не может никто. Это самая главная причина нашей слабости и неудач в Европе.
        протон1
        протон1
        сегодня в 23:05
        теперь желаю что бы и зенит проиграл. нечего там позор показывать
        valt134
        valt134
        сегодня в 23:05
        Я опустошён и раздавлен... Ну может Зениту повезёт. Смотрим и надеемся дальше...
        протон1
        протон1
        сегодня в 23:05
        я ваще считаю ужерживать зарплаты игроков если проиграли. если победили добавлять. вот тогда будут играть. иначе ни как. жир на них висит вот что ребята
        За наших
        За наших
        сегодня в 23:05
        хаха бомжам уже закатили )) первый пошел)))
        Gahi
        Gahi
        сегодня в 23:04
        Когда удача даёт тебе шанс забить, нужно использовать свои моменты. Краснодар должен был в этой игре забить ещё два мяча, но не смог, распорядился предоставленной возможностью, что и послужило в конце матча упустить ничейный результат. Удачи в следующих матчах.
        Fighter Meat
        Fighter Meat
        сегодня в 23:04
        зене отгрузили на первых минутах.только у меня де жавю?
        viv
        viv
        сегодня в 23:04
        Ахахаха, Лацио уже Зениту забил.
        Vilen Naidenkne
        Vilen Naidenkne
        сегодня в 23:03
        Выгнать спортивного директора и дело пойдет , а так толку не будет
        протон1
        протон1
        сегодня в 23:03
        я считаю если ты проиграл в лч. то зарплаты месячные всех игроков. отчислять в приюты, в дет сады. и жестко контролировтаь перечисления .
        За наших
        За наших ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
        сегодня в 23:03
        ха)лимит тоже отлично работает)) видно по играм сборной)))
        Андрей Рудаков
        Андрей Рудаков
        сегодня в 23:03
        Любители играют до финального свистка, профессионалы - до победы...в который раз убедился в этой нехитрой истине
        Red blu
        Red blu
        сегодня в 23:03
        И кто Генича за язык тянул?
        протон1
        протон1
        сегодня в 23:03
        одни позоры . что не игры то позор что в ле. то в лч. на кого жаловаться уже не знаешь . что делать с этим футболм . как сделать что бы не позорились? может отменинть зарплаты. ?
        isamsn
        isamsn
        сегодня в 23:03
        Что тут сказать. Неудачники....Даже ничью удержать не смогли.
        За адекватность
        За адекватность
        сегодня в 23:02
        Вроде как и все в строю (кроме Петрова) но воз и ныне там. Кайо хоть две голевых ( ну или полторы) отдал. Возвращаться в оборону желанием не горят, "Севилья" в атаке, а Кайо отношения с Газинским выясняет. И даже при всем при этом чуть было не было, но ничья уплыла. Пропускать на последних минутах, в этом наши клубы специалисты. Обидно, досадно, ладно в параллельном матче "Челси" победил. Как всегда личное мнение.
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