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1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|4’
|0:1
|Ракитич Иван
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Вандерсон
ассистент Олссон Кристоффер
|1:1
|56’
|90+5’
|1:2
|Эль-Хаддади Мунир
|Сулейманов Магомед-Шапи
|19’
|58’
|Хордан Хоан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вандерсон
|Сулейманов Магомед-Шапи
|46’
|53’
|Хордан Хоан
|Оскар
|61’
|Рекик Карим
|Эскудеро Серхио
|61’
|Торрес Оливер
|Ракитич Иван
|Ари
|Берг Маркус
|67’
|Вильена Тонни
|Олссон Кристоффер
|67’
|72’
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|72’
|Идрисси Уссама
|Окампос Лукас
|Чернов Евгений
|Классон Виктор
|84’
|Уткин Даниил
|Кабелла Реми
|85’
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|11
|Удары по воротам
|23
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|4
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|6
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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