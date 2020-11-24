ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-24
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
Ренн - Челси
Краснодар - Севилья
Лацио - Зенит
Боруссия - Брюгге
Ювентус - Ференцварош
Динамо - Барселона
Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Ренн против Челси

Ренн Логотип футбольный клуб Ренн 1:2 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Ренн
Челси
1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
Лига чемпионов 2020/2021, 4 тур
Стадион Роазон Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.784.481.57
BetCity 7.10 4.20 1.52
Мелбет 7.09 4.31 1.52
Лига ставок 7.20 4.40 1.53
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    22’ 0:1 Хадсон-Одои Каллум
    ассистент Маунт Мэйсон
    Гуйрасси Сехру
    ассистент Буриго Бенжамен     		1:1 85’
    90+1’ 1:2 Жиру Оливье
    ассистент Вернер Тимо
    Наказания
    Гренье Клеман 87’
    Буриго Бенжамен 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дель Кастильо Ромен Леа Силики Джеймс 63’
    68’ Канте Нголо Маунт Мэйсон
    69’ Жиру Оливье Абрахам Тэмми
    75’ Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум
    76’ Хаверц Кай Ковачич Матео
    Гренье Клеман Камавинга Эдуардо 78’
    Ньянг Мбай Гуйрасси Сехру 86’
    Гбохо Янн Доку Жереми 86’
    Мауасса Крист Трюффе Адриэн 86’
    90+2’ Джеймс Рис Вернер Тимо
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 9
    		11 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		51% Владение мячом 49%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    valt134
    valt134 ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 23:46
    То так. Понятно, что травмы и первый сезон в основной сетке группы ЛЧ. Но ведь шансы были. В обоих играх с Севильей. Не хочется вылетать « с треском»... Помирать так с музыкой...
    David Young
    David Young ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 23:23
    Я тоже очень рад победе синих. Blue Is the Colour.
    David Young
    David Young ответ valt134 (раскрыть)
    сегодня в 23:22
    Логично и можно сказать справедливо вышло, что в обоих матчах группы фавориты всё-таки победили, ведь и Ренн и Краснодар заслужили проиграть в равно степени, эти результаты позволили группе сохранить большую интригу борьбы за третье место между Ренном и Краснодаром, и за первое место между Челси и Севильей, что хорошо для интриги, а поражение прямого соперника, несмотря на собственные поражения, является плюсом и для французов, и для россиян.
    протон1
    протон1
    сегодня в 23:21
    вот челси я поздравляю. молодцы.
    David Young
    David Young ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 23:18
    Да, похожее развитие событий, и очень сходные уровни играющий команд (Челси и Севильи, а также Ренна и Краснодара). Результаты далеко не неожиданные, но то, что фавориты группы еле победили - это для меня лично интересная и неожиданная деталь. Интересно как сыграют Ювентус и Барселона, ведь у них в группе по сути такая же ситуация, разве что Ференцварош послабее Ренна, Краснодара, и Динамо Киева.
    David Young
    David Young ответ viv (раскрыть)
    сегодня в 23:13
    Было бы очень удивительно, если бы это было не так. Ведь здесь с жеребьёвки определились два явных фаворита, и два явных аутсайдера, интрига были и остаётся только в том, будет ли Челси выше Севильи, и будет ли Ренн выше Краснодара, и наоборот. Даже в таких группах случаются неожиданности, но здесь не тот случай - слишком разные уровни, и еврокубковый опыт, даже его и у Ренна и у Краснодара немного. Судя по всему, Челси всё-таки будет первым, так как играют получше Севильи, но может быть и по-другому, а матч Краснодар-Ренн решит судьбу третьего места, там может быть любой исход, явного фаворита нет.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 23:12
    Челси на ходу
    viv
    viv
    сегодня в 22:56
    Челси и Севилья в плей-офф ЛЧ.
    valt134
    valt134
    сегодня в 22:55
    Ну хоть так! Пободаемся с Ренном за 3-е место. Спасибо Парням с Альбиона!!!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 22:54
    Матчи клоны какие то, оба победных на добавленных минутах и обоим командам банально не хватает класса.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 22:52
    Севилья там тоже 2-й закинула)))
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 22:50
    Жиру красавчеГ .. на последних секундах забил
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 22:49
    Усех не равнодушных к Челси с победой.Ленивая,но победа.)
    azkan
    azkan
    сегодня в 22:48
    Челси с победой! Можно сказать на классе и в пол силы. Хотя в конце, когда замены пошли думал игра станет заметно быстрее и лучше.
    Хадсона и Жиру особо поздравляю.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 22:47
    Ну с выходом в 1\8 ЛЧ.
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 22:47
      azkan
      azkan
      сегодня в 22:45
      Охренеть гооол!!! Ха ха ха.. редкий по несуразности. Но Жиру молодчик! До конца боролся. Абрам бы стоял на месте держа голову рукой)))
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 22:45
      Вернер 8а.Жиру-мерси боку!!
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 22:44
      Жирубассс!!!
      Мысыктар
      Мысыктар
      сегодня в 22:40
      побегали
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 22:39
      Всё логично...
      azkan
      azkan
      сегодня в 22:39
      Ну вот и добегались...вернее допрыгались. Оказсса есть прыгун выше Зума)))
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 22:39
      Вот и гол.
      Zak11
      Zak11
      сегодня в 22:39
      Ну наконец то Ренн забил гол
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 22:38
      Отныне, слово куропатки на Соккере ругательное:)
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 22:35
        Сантус
        Сантус ответ dimagas2 (раскрыть)
        сегодня в 22:32
        ))это как стакан....наполовину пуст или....)
        Сантус
        Сантус ответ azkan (раскрыть)
        сегодня в 22:31
        Скорее первое...
        dimagas2
        dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
        сегодня в 22:29
        Был там где нужно.По моему класс.
        azkan
        azkan
        сегодня в 22:29
        Менди везунчик!!! Или это класс?
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100