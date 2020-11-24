В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 15 Зума Курт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 6 Пасы: 61 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 59 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 17 Ковачич Матео Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 76

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 68

Н 9 Абрахам Тэмми Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 69

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 89

Н 20 Хадсон-Одои Каллум Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

В 13 Кабальеро Вилли

З 3 Алонсо Маркос

З 24 Джеймс Рис Минут сыграно: 1

З 4 Кристенсен Андреас

З 2 Рюдигер Антонио

З 14 Томори Фикайо

З 33 Эмерсон

П 22 Зиеш Хаким Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 15

П 7 Канте Нголо Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22

П 29 Хаверц Кай Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 14