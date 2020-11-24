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1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Роазон Парк
|22’
|0:1
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Хадсон-Одои Каллум
ассистент Маунт Мэйсон
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Гуйрасси Сехру
ассистент Буриго Бенжамен
|1:1
|85’
|90+1’
|1:2
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Жиру Оливье
ассистент Вернер Тимо
|Гренье Клеман
|87’
|Буриго Бенжамен
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дель Кастильо Ромен
|Леа Силики Джеймс
|63’
|68’
|Канте Нголо
|Маунт Мэйсон
|69’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|75’
|Зиеш Хаким
|Хадсон-Одои Каллум
|76’
|Хаверц Кай
|Ковачич Матео
|Гренье Клеман
|Камавинга Эдуардо
|78’
|Ньянг Мбай
|Гуйрасси Сехру
|86’
|Гбохо Янн
|Доку Жереми
|86’
|Мауасса Крист
|Трюффе Адриэн
|86’
|90+2’
|Джеймс Рис
|Вернер Тимо
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|13
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|5
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|13
|Фолы
|9
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|11
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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Хадсона и Жиру особо поздравляю.
Хадсона и Жиру особо поздравляю.