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Аякс - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Шахтёр

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) 4:0 Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) Шахтёр
Боруссия
Шахтёр
4 : 0
завершен
вчера, 20:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 4 тур
Стадион Боруссия-Парк
Телетрансляция: Матч ТВ
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    Голы
    Штиндль Ларс 1:0(П) 17’
    Эльведи Нико
    ассистент Штиндль Ларс     		2:0 34’
    Эмболо Брель 3:0 45+1’
    Вендт Оскар 4:0 77’
    Наказания
    45’ Степаненко Тарас
    Лазаро Валентино 48’
    Лайнер Штефан 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    59’ Фернандо Соломон Манор
    Херрманн Патрик Лазаро Валентино 69’
    Плеа Алассан Эмболо Брель 69’
    Закариа Денис Нойхаус Флориан 69’
    71’ Антонио Маркос Марлос
    Бенес Ласло Штиндль Ларс 81’
    81’ Майкон Патрик Алан
    Траоре Ибрахима Тюрам Маркус 84’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 12
    		6 Удары в створ 3
    		14 Фолы 13
    		4 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		46% Владение мячом 54%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Agamaga
    Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    8:2 не страшнее, чем 3:1 в финале ЛЧ.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:12
    Хохлы влетели 0-10. Лучше им больше не выходить в Лигу чемпионов!
    мангo
    мангo ответ alexgurzan (раскрыть)
    сегодня в 00:03
    Так это же суржик , там все нем гворят..
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 23:56
    10:0 по итогу! Деклассировали горняков
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 23:51
    3-12 разница, украинское решето
    Strimmy
    Strimmy
    вчера в 23:25
    Боруссию с красивой победой!
    alexgurzan
    alexgurzan ответ мангo (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Троллинг, но вижу исправляетесь уже.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 23:19
    Походу, ковид нехило приложил.
    Киев вчера хотя бы в первом тайме ногами передвигал, а эти вообще как зомби слонялись. Хотя у кротов меньше заражённых и проблемы с физикой у них перманентные.
    мангo
    мангo
    вчера в 23:12
    Не тянут дОнецкие . участь такая..
    мангo
    мангo
    вчера в 23:12
    мангo
    Сегодня 23:01
    Не тянут данецкие . участь такая

    -------
    А что тут нашего модера иак смутило?
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    вчера в 23:02
    Впервые умышленно не стал смотреть матч Шахтёра в лч и не пожалел об этом.
    juvenale
    juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 23:01, ред.
    8-2 не намного лучше...Шахтер за два матча 10 пропустил,а каталонцы за один 8
    мангo
    мангo
    вчера в 23:01
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 23:00
      Що здобулы, то и здобулы. Аха-ха)
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 23:00
      Здравствуйте, Уважаемый!
      А я думаю, при всем том, что происходит в Шахтере- это, еще не самое страшное.....
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 22:58
      При всей симпатии к "Шахтеру 0-10 за два матча слегонца многовато.
      shlifen
      shlifen
      вчера в 22:57, ред.
      Матч уже второй раз получается односторонним. Шахтёр банально не может найти противоядие, против быстрого вертикального футбола Гладбаха. Этот матч показал как не способность бразильской группы атаки Шахтёра преодолевать прессинг и оборону немцев, так и не способность "украинской группы обороны" Шахтёра противостоять атакам на скорости. Счёт в целом абсолютно по игре. Шахтёру остаётся только бороться за третье место, и надеяться что Интер сегодня тоже проиграет...
      протон1
      протон1
      вчера в 22:57
      изнасили конкретно шахтер . что с ними случилось?
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      вчера в 22:57
      Как так,братушки?
      Borussia Mönchengladbach
      Borussia Mönchengladbach
      вчера в 22:56
      8 очков, на первом месте!
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ shlifen (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Я всё понимаю. В частности я не веду речь о том, что бы она была закрытой. Я тоже за то, что бы из неё вылетали, а то отпадёт спортивный интерес.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 22:54, ред.
        shlifen
        shlifen ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        вчера в 22:53, ред.
        Суперлига скорее приведёт к тому что мы будем видеть в ней богатый но ленивый Интер, а самобытные команды вроде Гладбаха и Лейпцига останутся за бортом... Или ты этого не понимаешь?

        ЛЧ отлична и в том виде в каком есть, единственное я бы ввёл большее влияние коэффициентов на места напрямую в ЛЧ, если команды из бывшего СССР валяют дурака 3-4 года, то пусть их места занимают старательные голландцы/бельгийцы... А наши пусть преодолевают сито отбора.
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ Dirty_Harry (раскрыть)
        вчера в 22:51
        Если они сольют так же последние 2 игры еврокубки они увидят только во снах)
        Тео Джонс
        Тео Джонс ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
        вчера в 22:48
        Такими темпами через пару матчей и гол смогут забить, лол.
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        вчера в 22:48
        Что-бы я еще раз на это поставил деньги да х... лысого)
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        вчера в 22:47
        10-0 в двух матчах это позорище еще то, немцы как будто со школьниками играли, а не проф. игроками)
        Kirgudu
        Kirgudu
        вчера в 22:47
        Немцы попили пивка и закусили хохликами)))
        Бан_по_барабану
        Бан_по_барабану
        вчера в 22:46
        Ну 4:0 на выезде это явный прогресс по сравнению с домашним 6:0)
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston
        вчера в 22:46
        10-0 по сумме двух матчей вот это позорище)) 0 забили )ха
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