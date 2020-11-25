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4 : 0
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Боруссия-Парк
Телетрансляция: Матч ТВ
|Штиндль Ларс
|1:0(П)
|17’
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Эльведи Нико
ассистент Штиндль Ларс
|2:0
|34’
|Эмболо Брель
|3:0
|45+1’
|Вендт Оскар
|4:0
|77’
|45’
|Степаненко Тарас
|Лазаро Валентино
|48’
|Лайнер Штефан
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Фернандо
|Соломон Манор
|Херрманн Патрик
|Лазаро Валентино
|69’
|Плеа Алассан
|Эмболо Брель
|69’
|Закариа Денис
|Нойхаус Флориан
|69’
|71’
|Антонио Маркос
|Марлос
|Бенес Ласло
|Штиндль Ларс
|81’
|81’
|Майкон
|Патрик Алан
|Траоре Ибрахима
|Тюрам Маркус
|84’
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|14
|Удары по воротам
|12
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|6
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Киев вчера хотя бы в первом тайме ногами передвигал, а эти вообще как зомби слонялись. Хотя у кротов меньше заражённых и проблемы с физикой у них перманентные.
Киев вчера хотя бы в первом тайме ногами передвигал, а эти вообще как зомби слонялись. Хотя у кротов меньше заражённых и проблемы с физикой у них перманентные.
Сегодня 23:01
Не тянут данецкие . участь такая
-------
А что тут нашего модера иак смутило?
Сегодня 23:01
Не тянут данецкие . участь такая
-------
А что тут нашего модера иак смутило?
А я думаю, при всем том, что происходит в Шахтере- это, еще не самое страшное.....
А я думаю, при всем том, что происходит в Шахтере- это, еще не самое страшное.....
ЛЧ отлична и в том виде в каком есть, единственное я бы ввёл большее влияние коэффициентов на места напрямую в ЛЧ, если команды из бывшего СССР валяют дурака 3-4 года, то пусть их места занимают старательные голландцы/бельгийцы... А наши пусть преодолевают сито отбора.
ЛЧ отлична и в том виде в каком есть, единственное я бы ввёл большее влияние коэффициентов на места напрямую в ЛЧ, если команды из бывшего СССР валяют дурака 3-4 года, то пусть их места занимают старательные голландцы/бельгийцы... А наши пусть преодолевают сито отбора.