В 1 Зоммер Янн Отборы: 1 Спасений: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 93

З 17 Вендт Оскар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

З 28 Гинтер Маттиас Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 93

З 18 Лайнер Штефан Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 93

З 30 Эльведи Нико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 93

П 6 Крамер Кристоф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 93

П 19 Лазаро Валентино Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 69

П 32 Нойхаус Флориан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 69

П 13 Штиндль Ларс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пенальти забито: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

П 10 Тюрам Маркус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 84

Н 36 Эмболо Брель Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 31 Грюн Макс

В 21 Зиппель Тобиас

З 3 Ланг Михаэль

З 40 Поульсен Андреас

З 24 Янчке Тони

П 22 Бенес Ласло Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 8 Закариа Денис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24

Н 14 Плеа Алассан Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

Н 16 Траоре Ибрахима Всего навесов: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 9

Н 7 Херрманн Патрик Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 24