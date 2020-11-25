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0 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Георгиос Караискакис (Пирей)
|36’
|0:1
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Фоден Фил
ассистент Стерлинг Рахим
|39’
|Стерлинг Рахим
|Рафинья
|39’
|54’
|Диаш Рубен
|86’
|Гюндоган Илкай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Врусаи Мариус
|Дрэгер Мохамед
|66’
|Бухалакис Андреас
|Родригеш Педру
|71’
|75’
|Марез Рияд
|Стерлинг Рахим
|76’
|Фернандиньо
|Родри
|Судани Эль-Арби
|Масурас Гиоргос
|78’
|78’
|Агуэро Серхио
|Жезус Габриэл
|78’
|Зинченко Александр
|Менди Бенжамен
|86’
|Дойл Томас
|Гюндоган Илкай
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|2
|Удары по воротам
|22
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|0
|Удары в створ
|11
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|9
|Фолы
|8
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|0
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|10
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|3
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