В 31 Эдерсон Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 78

З 5 Стоунз Джон Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 86

П 16 Родри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 76

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 78

П 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 13 Штеффен Зак

З 50 Гарсия Эрик

З 14 Ляпорт Эмерик

П 69 Дойл Томас Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 11 Зинченко Александр Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12

П 61 Нмеча Феликс

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 14

Н 10 Агуэро Серхио Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

Н 26 Марез Рияд Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 14

Н 21 Торрес Ферран