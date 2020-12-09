В 1 Куртуа Тибо Спасений: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Отборы: 3 Выносы: 3 Пасы: 78 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 93

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 93

З 4 Рамос Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

З 17 Васкес Лукас Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

П 14 Каземиро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 93

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 93 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 93

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 93

Н 20 Винисиус Жуниор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 74

Н 25 Родриго Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 13 Лунин Андрей

З 2 Карвахаль Даниэль

З 12 Марсело

З 3 Милитао Эдер

З 6 Начо

З 19 Одриосола Альваро

П 30 Аррибас Серхио Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 19

П 22 Иско