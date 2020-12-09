ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-12-09
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
Реал - Боруссия
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир
Аякс - Аталанта
Мидтьюлланд - Ливерпуль
Бавария - Локомотив
Ред Булл Зальцбург - Атлетико
Интер - Шахтёр
Манчестер Сити - Марсель
Олимпиакос - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Боруссия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.765.41
BetCity 1.65 4.20 5.20
Fonbet 1.62 4.10 5.25
Мелбет 1.62 4.11 5.91
GGBet 1.61 4.23 5.57
Лига ставок 1.66 4.30 5.40
    Еще
     
    9' (1:0) Бензема Карим (9) (Васкес Лукас (17))
     
    32' (2:0) Бензема Карим (9) (Родриго (25))
     
    2
    74' Родриго (25) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
    74' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    2
    46' Вендт Оскар (17) уходит с поля, Лазаро Валентино (19) вышел на поле
    46' Эмболо Брель (36) уходит с поля, Закариа Денис (8) вышел на поле
     
    3
    85' Крамер Кристоф (6) уходит с поля, Бенес Ласло (22) вышел на поле
    85' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
    85' Тюрам Маркус (10) уходит с поля, Херрманн Патрик (7) вышел на поле
     
    88' Закариа Денис (8)
    Голы
    Бензема Карим
    ассистент Васкес Лукас     		1:0 9’
    Бензема Карим
    ассистент Родриго     		2:0 32’
    Наказания
    88’ Закариа Денис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Лазаро Валентино Вендт Оскар
    46’ Закариа Денис Эмболо Брель
    Аррибас Серхио Родриго 74’
    Асенсио Марко Винисиус Жуниор 74’
    85’ Бенес Ласло Крамер Кристоф
    85’ Вольф Ханнес Штиндль Ларс
    85’ Херрманн Патрик Тюрам Маркус
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 1
    		9 Фолы 15
    		6 Угловые 1
    		2 Офсайды 2
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Zidane510
    Zidane510
    сегодня в 12:34
    Хорошая,быстрая игра. Реал с ПОБЕДОЙ!!!!!
    Было видно стратегию и идею на матч.
    Теперь ждём на выздоровление Вальверде, Азара, Карвахаля. С етими ребятами реал сильный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:13
    Бенз, конечно, шикарен и офигенен! Спасибо, что ты есть, Карим) Я нисколько не сомневался, что королевичи в итоге выйдут из этой группы в плей-офф ЛЧ. Это у них в крови! Чемпионский дух и борьба до конца, что не отнять. С очередным выходом в евровесну всех преданных мадридистов! Hala Madrid!
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 08:26
    Если бы бы из пары Интер-Шахтёр кто-то выиграл Боруссия бы вообще не вышла в плей-офф ЛЧ, хоть и 10:0 с Шахтёром.
    da da da
    da da da ответ ФанГалактикоса (раскрыть)
    сегодня в 06:25
      da da da
      da da da ответ shlifen (раскрыть)
      сегодня в 06:18
      я же там написал что у Реала нет ни традиции ни воспитанников.
      насчет их,как раз у Реала только Васкес и Карвахаль воспитанники,у Барсы те кого я назвал+еще пару которые получают минуты(Менгеса и Араухо).
      NGYRZ
      NGYRZ
      сегодня в 06:11
      Очень и очень опасно Реал провел этот отбор, рискуя не попасть в плей-офф ЛЧ.

      Но хорошо, что собрались и дожали в концовке!

      Карима с дублем. Теперь в Ла лиге надо поработать!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 05:16
      Пресс-служба "Барселоны" опубликовала анонс к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом".

      В официальном Twitter каталонского клуба появилась картинка с нападающим команды Лионелем Месси и португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом на зеркале, расположенном за Месси, есть надпись "GOAT" (величайший всех времен). Таким образом, каталонцы, возможно, потроллили Криштиану, который неоднократно называл себя лучшим футболистом в истории.
      ==============================
      Криштиану Роналду обычно наказывает соперников за троллинг в свой адрес, что он доказал во вторник!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 05:14
      Отлично! С победой лучший клуб в истории футбола и его болельщиков!!! Могут ведь хорошо играть, когда есть настрой! Спасибо Кариму Бензема за его голы в столь важный момент. Зидан всё таки сумел исправить ситуацию в самый ответственный момент. Теперь в Лиге Чемпионов настала пауза, надо исправить ситуацию в Ла Лиге. Очень важно выиграть в Ла Лиге этого сезона. Боруссия Мёнхенгладбах очень хорошая команда, не смотря на то, что в команде нет игроков с такими большими именами. Розе построил хороший коллектив. Пусть выиграют Бундеслигу. Очень интересная команда. А Реалу успехов и больших побед во всех турнирах, где они играют!!!
      shlifen
      shlifen ответ da da da (раскрыть)
      сегодня в 03:00
      "так у Реала больше и не выходят в старте" и Асенсио и Начо и Васкес - все периодически выходят, то что ты это игнорируешь, лишь доказывает твою предвзятость...
      "видно причины были" - это у тебя когда про Барсу, а когда про Реал, то безапеляционно "позор". "Иско и Асенсио,которые по таланту сильнее всех в РМ." - тренеру виднее, да и за результат отвечает тренер, а не "фанат другого клуба"...
      "у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ." - а это уже откровенный флуд, и приплетание "левых фактов". Дискуссия была не о воспитанниках, а об испанцах на поле - подобным "съездом с темы" дружище ты показал что ты "ой всё"... =))
      Спасибо, я много узнал о твоих двойных стандартах. Реал с победой, Гладбаху не унывать. Жду интересный жребий в 1/8.
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 02:30
      Браво Реал! Сделали красиво. По полной переиграли Боруссию, матч должен был закончится разгромно это еще легко отделались немцы. Ну и где там барсафаны который обещали Реалу Лигу Европы?? Реал в итоге первое место занял а вы вторые. Надеюсь попадете на Баварию опять.
      амурец
      амурец
      сегодня в 02:24
      Реал с победой, как всегда Реал создаёт себе трудности которые потом с успехом преодолевает
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 02:03, ред.
      Порту,Аталанта,Лацио,РБ Лейпциг
      Возможные соперники Реала в 1/8
      Бавария,МанСити,Ливерпуль,Челси,Боруссия Д.,ПСЖ
      Возможные соберники Барселоны в 1/8
      Меня устраивает такой расклад
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ da da da (раскрыть)
      сегодня в 01:58
      Пфффф, ты был в Мадриде то?
      Я вот бывал, совсем недавно. Все в белых цветах, что касается футбола.
      (Это странно, да? Всего-то один из самых популярных клубов мира)
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса ответ da da da (раскрыть)
      сегодня в 01:49
        da da da
        da da da ответ shlifen (раскрыть)
        сегодня в 01:36
        так у Реала больше и не выходят в старте,у Пике травма,у Фати тоже,Бускетса не было даже в запасе, видно причины были,у РМ же на банке сидят Иско и Асенсио,которые по таланту сильнее всех в РМ.
        у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ.
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao
        сегодня в 01:32
        Барсе больше желаю попасть на псж, матч получится красивым. Неймар против месси. Мбаппе против Гризманн.
        shlifen
        shlifen ответ da da da (раскрыть)
        сегодня в 01:31, ред.
        А я не спрашивал СКОЛЬКО ИГРАЕТ, я спросил СКОЛЬКО ВЫШЛО в основе?? Также как ты написал "всего 2 испанца в основе". У Барсы в матче с Юве в основе ВЫШЛИ Педри и Альба, с Кадисом - Альба, Бускетс и Мингеса - так почему у тебя включается аргумент "вы не понимаете, это другое"??? =)))
        Реаловцы тоже могут говорить что у них играет Асенсио, Рамос, Карвахаль, Лукас Васкес, Начо, Иско и т.д.

        Кажется ты просто, как обычно написал свой первый пост не подумав - твой любимый клуб играет с таким же количеством испанцев в основе... =)
        Manny_Pacquiao
        Manny_Pacquiao
        сегодня в 01:30
        Не ожидал лёгкого боя. Но как команда сегодня сыграли хорошо, за исключением слишком много навесов.
        Tim Zakirov
        Tim Zakirov ответ razdvatri (раскрыть)
        сегодня в 01:15
        Я буду в 3 если барса попадёт на Баварии или мс 61а будет😂
        feris1
        feris1
        сегодня в 01:14
        Реал с победой!
        allemz
        allemz
        сегодня в 01:10
        Бензема вечен.
        da da da
        da da da ответ ФанГалактикоса (раскрыть)
        сегодня в 01:09
        за Барселону болеть чем за РМ приятнее.
        к слову Реал который ненавидят практически все испанцы,а в столице больше половины болеют за АТМ,к томе же из-за скандала с тренером на ЧМ18 который в итоге лишил Испанию финала ЧМ,их стало намного больше.
        Альфамен
        Альфамен ответ shlifen (раскрыть)
        сегодня в 01:02
        А он и не писал,что уверенно вышли в плей-офф...
        NOVA
        NOVA
        сегодня в 01:02
        ну вот, могут когда хотят, брависсимо, так держать!! с выходом в плейофф, надо возвращать ЛЧ себе!!! ну вот над реализацией еще работать и работать, 5-0 минимум могли побеждать!! ну да ладно, главное победа и проход дальше, тем более с Первого места даже!!
        Николай Семенов
        Николай Семенов ответ razdvatri (раскрыть)
        сегодня в 01:02
          razdvatri
          razdvatri
          сегодня в 01:01
          по итогу реал занял первое место, и попадет на каких-нить порту или лацио и пройдет дальше, а барса 79авшись в последнем туре будет очередную восьмерку от баварии принимать
          Хет трик Дзюбы
          Хет трик Дзюбы
          сегодня в 01:01
          вот и опять Карим доказал что он мастер высочайшего уровня, в нужный момент похоронил...а так хотел чтобы они в ЛЕ остались, но радует что Интер беззубый вообще без еврокубков остался, Реал с выходом!
          Николай Семенов
          Николай Семенов
          сегодня в 01:00
          очередной спектакль) эта команда приехала бороться за выход лч?) ну-ну)
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          сегодня в 01:00
          Боруссия походу ожидала ничью в параллельном матче, ибо других причин так забить на эту игру нету.
          Ruslan3132
          Ruslan3132 ответ shlifen (раскрыть)
          сегодня в 01:00
          ну решили ведь уверенно, с запасом в итоге. Последний матч тоже матч, можно потерять уверенное 1 место как Барса или вообще вылететь из ЛЧ как МЮ...
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100