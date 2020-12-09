|
2 : 0
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
|
Бензема Карим
ассистент Васкес Лукас
|1:0
|9’
|
Бензема Карим
ассистент Родриго
|2:0
|32’
|88’
|Закариа Денис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Лазаро Валентино
|Вендт Оскар
|46’
|Закариа Денис
|Эмболо Брель
|Аррибас Серхио
|Родриго
|74’
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|74’
|85’
|Бенес Ласло
|Крамер Кристоф
|85’
|Вольф Ханнес
|Штиндль Ларс
|85’
|Херрманн Патрик
|Тюрам Маркус
|
|19
|Удары по воротам
|7
|
|
|7
|Удары в створ
|1
|
|
|9
|Фолы
|15
|
|
|6
|Угловые
|1
|
|
|2
|Офсайды
|2
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|1
|Cэйвы
|5
|
|
|0
|Предупреждения
|1
|
Было видно стратегию и идею на матч.
Теперь ждём на выздоровление Вальверде, Азара, Карвахаля. С етими ребятами реал сильный.
Было видно стратегию и идею на матч.
Теперь ждём на выздоровление Вальверде, Азара, Карвахаля. С етими ребятами реал сильный.
и не тебе как "фанату"главмешка говорить про испанцев,только Рамос за 5 лет выиграл для РМ 3 кубка ЛЧ будучи воспитанником Севильи.
и не тебе как "фанату"главмешка говорить про испанцев,только Рамос за 5 лет выиграл для РМ 3 кубка ЛЧ будучи воспитанником Севильи.
насчет их,как раз у Реала только Васкес и Карвахаль воспитанники,у Барсы те кого я назвал+еще пару которые получают минуты(Менгеса и Араухо).
насчет их,как раз у Реала только Васкес и Карвахаль воспитанники,у Барсы те кого я назвал+еще пару которые получают минуты(Менгеса и Араухо).
Но хорошо, что собрались и дожали в концовке!
Карима с дублем. Теперь в Ла лиге надо поработать!
Но хорошо, что собрались и дожали в концовке!
Карима с дублем. Теперь в Ла лиге надо поработать!
В официальном Twitter каталонского клуба появилась картинка с нападающим команды Лионелем Месси и португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом на зеркале, расположенном за Месси, есть надпись "GOAT" (величайший всех времен). Таким образом, каталонцы, возможно, потроллили Криштиану, который неоднократно называл себя лучшим футболистом в истории.
==============================
Криштиану Роналду обычно наказывает соперников за троллинг в свой адрес, что он доказал во вторник!
В официальном Twitter каталонского клуба появилась картинка с нападающим команды Лионелем Месси и португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом на зеркале, расположенном за Месси, есть надпись "GOAT" (величайший всех времен). Таким образом, каталонцы, возможно, потроллили Криштиану, который неоднократно называл себя лучшим футболистом в истории.
==============================
Криштиану Роналду обычно наказывает соперников за троллинг в свой адрес, что он доказал во вторник!
"видно причины были" - это у тебя когда про Барсу, а когда про Реал, то безапеляционно "позор". "Иско и Асенсио,которые по таланту сильнее всех в РМ." - тренеру виднее, да и за результат отвечает тренер, а не "фанат другого клуба"...
"у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ." - а это уже откровенный флуд, и приплетание "левых фактов". Дискуссия была не о воспитанниках, а об испанцах на поле - подобным "съездом с темы" дружище ты показал что ты "ой всё"... =))
Спасибо, я много узнал о твоих двойных стандартах. Реал с победой, Гладбаху не унывать. Жду интересный жребий в 1/8.
"видно причины были" - это у тебя когда про Барсу, а когда про Реал, то безапеляционно "позор". "Иско и Асенсио,которые по таланту сильнее всех в РМ." - тренеру виднее, да и за результат отвечает тренер, а не "фанат другого клуба"...
"у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ." - а это уже откровенный флуд, и приплетание "левых фактов". Дискуссия была не о воспитанниках, а об испанцах на поле - подобным "съездом с темы" дружище ты показал что ты "ой всё"... =))
Спасибо, я много узнал о твоих двойных стандартах. Реал с победой, Гладбаху не унывать. Жду интересный жребий в 1/8.
Возможные соперники Реала в 1/8
Бавария,МанСити,Ливерпуль,Челси,Боруссия Д.,ПСЖ
Возможные соберники Барселоны в 1/8
Меня устраивает такой расклад
Возможные соперники Реала в 1/8
Бавария,МанСити,Ливерпуль,Челси,Боруссия Д.,ПСЖ
Возможные соберники Барселоны в 1/8
Меня устраивает такой расклад
Я вот бывал, совсем недавно. Все в белых цветах, что касается футбола.
(Это странно, да? Всего-то один из самых популярных клубов мира)
Я вот бывал, совсем недавно. Все в белых цветах, что касается футбола.
(Это странно, да? Всего-то один из самых популярных клубов мира)
Испанцы даже с Россией справиться не смогли в 2018 но с Лопетеги вышли бы в Финал обыграв Хорватов?
Реал 'ненавидят' только школота на всяких футбольных сайтах и в основном это в СНГ. Ни в Мадриде ни в Испании в целом никакого хейта к Реалу нет.
Приятно ну так болей, всем как-то по барабану. Мы все только за то чтобы барса продолжала пихать в основу своих второсортных испанцев и каждый сезон позорилась в ЛЧ, хоть это и снижает общий рейтинг лалиги
Испанцы даже с Россией справиться не смогли в 2018 но с Лопетеги вышли бы в Финал обыграв Хорватов?
Реал 'ненавидят' только школота на всяких футбольных сайтах и в основном это в СНГ. Ни в Мадриде ни в Испании в целом никакого хейта к Реалу нет.
Приятно ну так болей, всем как-то по барабану. Мы все только за то чтобы барса продолжала пихать в основу своих второсортных испанцев и каждый сезон позорилась в ЛЧ, хоть это и снижает общий рейтинг лалиги
у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ.
у Барсы воспитанников в клубе в 4 раза больше чем у РМ.
Реаловцы тоже могут говорить что у них играет Асенсио, Рамос, Карвахаль, Лукас Васкес, Начо, Иско и т.д.
Кажется ты просто, как обычно написал свой первый пост не подумав - твой любимый клуб играет с таким же количеством испанцев в основе... =)
Реаловцы тоже могут говорить что у них играет Асенсио, Рамос, Карвахаль, Лукас Васкес, Начо, Иско и т.д.
Кажется ты просто, как обычно написал свой первый пост не подумав - твой любимый клуб играет с таким же количеством испанцев в основе... =)
к слову Реал который ненавидят практически все испанцы,а в столице больше половины болеют за АТМ,к томе же из-за скандала с тренером на ЧМ18 который в итоге лишил Испанию финала ЧМ,их стало намного больше.
к слову Реал который ненавидят практически все испанцы,а в столице больше половины болеют за АТМ,к томе же из-за скандала с тренером на ЧМ18 который в итоге лишил Испанию финала ЧМ,их стало намного больше.