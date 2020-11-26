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4 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|Винисиус
|1:0
|16’
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Винисиус
ассистент Алли Деле
|2:0
|34’
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Уинкс Харри
ассистент Дэвис Бен
|3:0
|63’
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Моура Лукас
ассистент Винисиус
|4:0
|73’
|6’
|Кешеру Клаудиу
|43’
|Десподов Кирил
|Н'Домбеле Тангай
|52’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Н'Домбеле Тангай
|61’
|64’
|Текпетей Бернард
|Десподов Кирил
|Кларк Джек
|Бэйл Гарет
|67’
|68’
|Каули
|Анисе
|68’
|Чибота Мавис
|Кешеру Клаудиу
|Уайтмен Альфи
|Харт Джо
|82’
|Уайт Харви
|Алли Деле
|82’
|90’
|Митков Димитар
|Янков Доминик
|90’
|Йорданов Иван
|Баджи Стефан
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|24
|Удары по воротам
|0
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|8
|Удары в створ
|0
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|20
|Фолы
|9
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|6
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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