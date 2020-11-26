В 12 Харт Джо Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 82

З 2 Доэрти Мэтт Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 33 Дэвис Бен Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Давинсон Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 25 Танганга Джафет Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 20 Алли Деле Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 82

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 82

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 61

П 8 Уинкс Харри Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 116 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 68

Н 45 Винисиус Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 40 Остин Брэндон

В 41 Уайтмен Альфи Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

З 24 Орье Серж

З 3 Регилон

П 15 Дайер Эрик

П 17 Сиссоко Мусса

П 48 Уайт Харви Ударов всего: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 8

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 29

Н 10 Кейн Харри

Н 47 Кларк Джек Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22