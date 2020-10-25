|Арсенал
|0:1
|Лестер Сити
|
0 : 1
завершен
вчера, 22:15
|
Стадион Эмирейтс
|80’
|0:1
|
Варди Джейми
ассистент Юндер Дженгиз
|Бельерин Эктор
|30’
|32’
|Фукс Кристиан
|41’
|Тилеманс Юри
|52’
|Фофана Уэсли
|Ляказетт Александр
|57’
|67’
|Мэддисон Джеймс
|74’
|Эванс Джонни
|Джака Гранит
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мустафи Шкодран
|Луис Давид
|49’
|60’
|Варди Джейми
|Прат Деннис
|Пепе Николя
|Сака Бакайо
|65’
|75’
|Юндер Дженгиз
|Барнс Харви
|Нкетиа Эдвард
|Тирни Киран
|81’
|85’
|Олбрайтон Марк
|Мэддисон Джеймс
|
|12
|Удары по воротам
|5
|
|
|4
|Удары в створ
|1
|
|
|9
|Фолы
|9
|
|
|8
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|55%
|Владение мячом
|45%
|
|
|0
|Cэйвы
|4
|
|
|3
|Предупреждения
|5
|
Поэтому и получилось что ударов вроде не мало, а толку ноль...
Играть в футбол – просто, но играть в простой футбол сложнее всего(Йохан Кройф)
Артета может и пытается поставить простой и при этом эффективный футбол, но получается пока примитивный...
Поэтому и получилось что ударов вроде не мало, а толку ноль...
Играть в футбол – просто, но играть в простой футбол сложнее всего(Йохан Кройф)
Артета может и пытается поставить простой и при этом эффективный футбол, но получается пока примитивный...
Зато главный кретивный игрок Озил в угоду фашистскому китаезскому правит-ву сидит вне команды. Другой турок у Лестера вышел и зарешал.
Зато главный кретивный игрок Озил в угоду фашистскому китаезскому правит-ву сидит вне команды. Другой турок у Лестера вышел и зарешал.
А потом просто ОТДАЛИ игру Лестеру.
Понятно, что Мустафи облажался, но атака чего встала? К Ляказетту претензий нет, он боролся весь матч. А остальные просто стояли.
А потом просто ОТДАЛИ игру Лестеру.
Понятно, что Мустафи облажался, но атака чего встала? К Ляказетту претензий нет, он боролся весь матч. А остальные просто стояли.
P.S. Интересно, а как активировать опцию Ржаки, которую мы видели в одном матче при Юнгберге (против "Брайтона", что ли?) когда он весь матч отдавал острые передачи вперед?
P.S. Интересно, а как активировать опцию Ржаки, которую мы видели в одном матче при Юнгберге (против "Брайтона", что ли?) когда он весь матч отдавал острые передачи вперед?
Должны были измениться действия Себальоса, который на кой-то х*р только и занимается отборами и пасами поперёк. Он же атаковать должен. Обострять.
Должны были измениться действия Себальоса, который на кой-то х*р только и занимается отборами и пасами поперёк. Он же атаковать должен. Обострять.