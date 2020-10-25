ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-10-25
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-07
2020-11-21
2020-11-28
2020-12-05
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-19
2020-12-26
2020-12-28
2021-01-02
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-16
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-30
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-24
2021-05-01
2021-05-08
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-15
2021-05-23
Арсенал - Лестер Сити
Саутгемптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Лестер Сити

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.723.96
Fonbet 2.80 1.92 5.80
Мелбет 1.89 3.67 4.34
GGBet 1.94 3.65 4.15
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    80’ 0:1 Варди Джейми
    ассистент Юндер Дженгиз
    Наказания
    Бельерин Эктор 30’
    32’ Фукс Кристиан
    41’ Тилеманс Юри
    52’ Фофана Уэсли
    Ляказетт Александр 57’
    67’ Мэддисон Джеймс
    74’ Эванс Джонни
    Джака Гранит 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мустафи Шкодран Луис Давид 49’
    60’ Варди Джейми Прат Деннис
    Пепе Николя Сака Бакайо 65’
    75’ Юндер Дженгиз Барнс Харви
    Нкетиа Эдвард Тирни Киран 81’
    85’ Олбрайтон Марк Мэддисон Джеймс
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 5
    		4 Удары в створ 1
    		9 Фолы 9
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		55% Владение мячом 45%
    		0 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 5
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Artuom
    Artuom ответ mphuZ (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Не сказал бы что играли хорошо... полностью предсказуемо - игра флангом и навес в штрафную. Тоесть с одной стороны давят, а с другой - игроки Лестера заранее понимали что произойдет. И лишь изредка что-то вне этого стандарта делали...

    Поэтому и получилось что ударов вроде не мало, а толку ноль...

    Играть в футбол – просто, но играть в простой футбол сложнее всего(Йохан Кройф)
    Артета может и пытается поставить простой и при этом эффективный футбол, но получается пока примитивный...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ ЮHBА (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Ценный комментарий от пользователя, который качество игроков определяет по религиозной принадлежности.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 00:16
    Ураа, любимое десятое место. Занимали его большую часть прошлого сезона и не отдаем и сейчас! Спасибо, Кроенке! Мы С-Е-Р-Е-Д-Н-Я-К! Но путь к чемпионству (в Шипе) все еще тяжелый и трудный, надо много работать...
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 00:14
    Какой же Арсенал стал тухлый, Атлетико с алиэкспресса.
    Зато главный кретивный игрок Озил в угоду фашистскому китаезскому правит-ву сидит вне команды. Другой турок у Лестера вышел и зарешал.
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 00:13
    Ппц. 70 минут хорошо играли, не то что против Рапида.
    А потом просто ОТДАЛИ игру Лестеру.

    Понятно, что Мустафи облажался, но атака чего встала? К Ляказетту претензий нет, он боролся весь матч. А остальные просто стояли.
    Viduka
    Viduka ответ aNOOBis (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Так он в команде без году неделя, нужно время, тем более с такими партнерами.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Во втором тайме Парти не один раз просто мяч выносил вперед бездумно, не чувствует партнеров
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 00:08, ред.
    Артета вроде столько времени отработал с Гвардиолой, а главной фишки у него так и не перенял: в команде должна быть крепкая центральная ось, т.е. вратарь - центральный защитник - центральный полузащитник - нападающий. И уже вокруг этой оси строится все остальное. А пока у Арсенала разве что позиция центрального полузащитника в лице Парти отвечает этому требованию.
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 00:04
    Что с Сити были какие-то "шахматы" без эмоций, что сейчас "выполняли тренерские установки" по ощущениям
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 00:00
    Ща они начнут сомневаться в методах тренера...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Viduka (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Все-таки решили через нашего кривоногого бойца, неплохой выбор с их стороны, Луиса-то заменили, так бы можно было даже проще)
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Viduka (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Ну, там не он один как по мне...
    Viduka
    Viduka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Это вроде как немецкая фамилия, так что он скорее даже не Шмайкел, а Шмайхел.
    Viduka
    Viduka
    вчера в 23:54
    Мустафи, добрый вечер.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:54
    Ахаха. И впрямь, легко было предсказать.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:53
    Так и закончится что ли матч?
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:53
    Ну, поздравляю чё
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Это же "школа Елагина" ;-)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Включил аудиотрансляцию на flashscore, хоть что-то. Как советские люди смотрели. Шмейхель у них "Шмайкел")
    Viduka
    Viduka
    вчера в 23:43
    Хороший момент был у Беллерина. Подольски бы ворота снес.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:41
    Игра раскрывается
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:37
    Беллерин, кстати, картину не портит, скорее хорошо смотрится
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Mustained (раскрыть)
    вчера в 23:36
    У него есть варианты причем: Беллерина можно и в 40 лет просто оббежать по флангу, а можно через Мустафи попробовать) На крайняк дать мяч Лено и ждать привоза)
    Mustained
    Mustained
    вчера в 23:32
    Варди выйдет и забьёт.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 23:30
    Сейчас Хнака включил опцию падать как девочка при любом удобном случае
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ mphuZ (раскрыть)
    вчера в 23:14, ред.
    Насколько я помнил последние матчи, которые смотрел, Себа больше и отбирал, и обострял.

    P.S. Интересно, а как активировать опцию Ржаки, которую мы видели в одном матче при Юнгберге (против "Брайтона", что ли?) когда он весь матч отдавал острые передачи вперед?
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Он не ошибается, но остроты от него нет, собственно, как обычно
    mphuZ
    mphuZ ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Джака чисто центральный.

    Должны были измениться действия Себальоса, который на кой-то х*р только и занимается отборами и пасами поперёк. Он же атаковать должен. Обострять.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 23:09
    Интересно, а как изменились действия Ржаки? С учетом Себальоса, который неплохо отбирает уже, и Партея, он, по идее, его прилично разгрузили от работы в обороне.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Да, они атакуют. Обамеянг вялый, скорее минус один игрок, ну и Сака сильно старается, от этого попытки "в молоко"
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100