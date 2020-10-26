В 83 Миранте Антонио Голов пропущено: 3 Выносы: 2 Спасений: 5 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 2 Карсдорп Рик Фолов совершено: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 66

З 24 Кумбулла Мараш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 3 Роджер Ибаньес Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 37 Спинаццола Леонардо Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 86

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 76

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 11 Педро Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Лопес Пау

В 12 Фарелли Симоне

З 5 Жуан

З 33 Перес Бруно Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 24

З 18 Сантон Давиде

З 20 Фасио Федерико

П 14 Вильяр Гонсало Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 4 Кристанте Бриан Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 14

Н 21 Майораль Борха

Н 57 Провиденс Рубен