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3 : 3
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца
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Ибрагимович Златан
ассистент Леау Рафаэл
|1:0
|2’
|14’
|1:1
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Джеко Эдин
ассистент Пеллегрини Лоренцо
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Салемакерс Алексис
ассистент Леау Рафаэл
|2:1
|47’
|71’
|2:2(П)
|Верету Жордан
|Ибрагимович Златан
|3:2(П)
|79’
|84’
|3:3
|Кумбулла Мараш
|Леау Рафаэл
|70’
|Ибрагимович Златан
|75’
|77’
|Педро
|81’
|Кристанте Бриан
|Эрнандес Тео
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Перес Бруно
|Карсдорп Рик
|Кастильехо Самуэль
|Леау Рафаэл
|72’
|Крунич Раде
|Салемакерс Алексис
|72’
|76’
|Кристанте Бриан
|Пеллегрини Лоренцо
|86’
|Вильяр Гонсало
|Верету Жордан
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|13
|Удары по воротам
|12
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|8
|Удары в створ
|7
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|14
|Фолы
|15
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|7
|Угловые
|7
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|7
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|4
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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https://www.youtube.com/watch?v=SH9x06RfodI
Отличный матч, просто судья испортил немного.
А так, Милан ближе к победе был, по крайней мере с того момента, как я начал смотреть.
Милан наконец-то может взять Серию А, если немного усилят команду зимой, чтоб хватило игроков на длинный сезон. Вот это будет круто, если Милан действительно заберёт скудетто!!!
Пусть Милан заберёт скудетто, и пусть Рома закончит сезон в 4-ке лучших в Италии!!!
Отличный матч, просто судья испортил немного.
А так, Милан ближе к победе был, по крайней мере с того момента, как я начал смотреть.
Милан наконец-то может взять Серию А, если немного усилят команду зимой, чтоб хватило игроков на длинный сезон. Вот это будет круто, если Милан действительно заберёт скудетто!!!
Пусть Милан заберёт скудетто, и пусть Рома закончит сезон в 4-ке лучших в Италии!!!