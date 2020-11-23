В 31 Беленов Александр Ударов всего: 1 Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 5 Йокич Боян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 4 Никитин Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 15 Плиев Константин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 33 Сухов Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

З 55 Табидзе Джемал Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 29 Камилов Владислав Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

П 9 Фольмер Кирилл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 18 Андрич Комнен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 75 Жамалетдинов Тимур Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 57 Кротов Вячеслав Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 1 Чернов Алексей

В 16 Шафинский Юрий

З 3 Аликин Павел

З 44 Бородин Сергей

З 94 Данченко Олег Ударов всего: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

З 2 Морозов Григорий

П 99 Алибеков Ахмед

П 77 Алиев Азер

П 22 Голубев Артем Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

П 8 Карп Кэтэлин

П 24 Мрзляк Филип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45