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1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Нефтяник
Телетрансляция: Матч ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
|5’
|0:1
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Кухарчук Илья
ассистент Трошечкин Александр
|37’
|0:2
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Трошечкин Александр
ассистент Конате Мохамед
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Йокич Боян
ассистент Жамалетдинов Тимур
|1:2
|83’
|Сухов Александр
|39’
|48’
|Филин Александр
|53’
|Глушаков Денис
|Йокич Боян
|76’
|80’
|Кухарчук Илья
|Голубев Артем
|82’
|Табидзе Джемал
|86’
|Мрзляк Филип
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мрзляк Филип
|Камилов Владислав
|46’
|Данченко Олег
|Сухов Александр
|46’
|Голубев Артем
|Фольмер Кирилл
|46’
|Сысуев Дмитрий
|Кротов Вячеслав
|71’
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|19
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|4
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|14
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|2
|Cэйвы
|6
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|5
|Предупреждения
|3
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Руководство республики не выделяет помощь, откуда взяться игре. Вот и плетутся в хвосте таблицы на грани вылета.
Руководство республики не выделяет помощь, откуда взяться игре. Вот и плетутся в хвосте таблицы на грани вылета.