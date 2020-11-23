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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Химки

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 1:2 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Уфа
Химки
1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Нефтяник
Телетрансляция: Матч ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    Голы
    5’ 0:1 Кухарчук Илья
    ассистент Трошечкин Александр
    37’ 0:2 Трошечкин Александр
    ассистент Конате Мохамед
    Йокич Боян
    ассистент Жамалетдинов Тимур     		1:2 83’
    Наказания
    Сухов Александр 39’
    48’ Филин Александр
    53’ Глушаков Денис
    Йокич Боян 76’
    80’ Кухарчук Илья
    Голубев Артем 82’
    Табидзе Джемал 86’
    Мрзляк Филип 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мрзляк Филип Камилов Владислав 46’
    Данченко Олег Сухов Александр 46’
    Голубев Артем Фольмер Кирилл 46’
    Сысуев Дмитрий Кротов Вячеслав 71’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 4
    		14 Фолы 16
    		5 Угловые 2
    		3 Офсайды 1
    		60% Владение мячом 40%
    		2 Cэйвы 6
    		5 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 20:07
    не интересно. не смотрел. и коментировать не о чем
    particular
    particular
    сегодня в 19:48
    Не сказать, что Химки на взлёте, но Уфа, явно, в пике...
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:11
    Химки жгут !
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 19:03
    Уфа , Тамбов и Ротор --- основные претенденты на ФНЛ. Химчан с победой
    Faustello
    Faustello ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Узнаёте, Ватсон, этот ботинок? Его родной брат сгорел в камине гостиницы «Нортумберленд». Два башмака, а какие разные судьбы...
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 18:56
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 18:56
      Все таки футбол справедлив. С таким отношением нечего Уфе делать в РПЛ, как и Тамбову.
      я из Химок
      я из Химок
      сегодня в 18:56
      О даааа! Как же приятно, черт побери!!! ВСЕХ ХИМЧАН С ПОБЕДОЙ!!!! Уфе большой респект, цеплялись и давили до последнего!
      makkie
      makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
      сегодня в 18:54
        makkie
        makkie
        сегодня в 18:54
        Странно, зачем было Рахимову вообще идти в разобранную Уфу?
        Руководство республики не выделяет помощь, откуда взяться игре. Вот и плетутся в хвосте таблицы на грани вылета.
        neukomm
        neukomm
        сегодня в 18:49
        Интересно, что проскулит Рахимов после матча. Абсолютно тренерский проигрыш.
        neukomm
        neukomm
        сегодня в 18:27
        Рахимов топит Уфу все глубже
        Miaf
        Miaf
        сегодня в 18:06
        Не та уфа уже , не та
        Дрючик 76
        Дрючик 76
        сегодня в 18:00
        Что-то эксперт Матч тв,совсем не эксперт!Всё знает,а сделать ничего не может!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        сегодня в 17:55
        Вот Рахимов вляпался, по самое не могу.
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 17:55, ред.
        Украшением чемпионата является спартак судейским чудом, оказавшись на третьем месте.
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 17:53
        Скорее Рахимов подаст в отстаку после этого матча.
        Kosmos58
        Kosmos58
        сегодня в 17:49
        Самое время Семаку вернуться в Уфу! И пусть парочку зенитовцев прихватит ...
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 17:47
        Федун решил сплавить Уфу в пользу Химок, сложно содержать два фарм клуба но главное спартак свои 12 очков можно сказать уже получил.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 17:46
        Химки украшение чемпионата
        LOpp
        LOpp
        сегодня в 17:44
        это еще у Химки Мирзов не играет
        Андрей Мaксимeнко
        Андрей Мaксимeнко
        сегодня в 17:43
        Уфа до свидания.... до скорой встречи через год...
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        сегодня в 17:40
        Уфа летит на встречу ФНЛ...
        я из Химок
        я из Химок
        сегодня в 17:08
        Даааааа!!! Ещё!!!
        Добряк
        Добряк
        сегодня в 17:06
        Центральный матч тура, епт...
        VeniaminS
        VeniaminS
        сегодня в 15:57
        я из Химок
        я из Химок
        сегодня в 15:18
        Красно-чёрная машина!Вперёд Химки!!!!
        dok66
        dok66
        сегодня в 13:05
        Скорее ТМ
        Justas Weiss7
        Justas Weiss7
        сегодня в 12:34
        супер-пупер команды с богатым футбольным прошлым и ... борьбой за выживание. кого пожалеет VAR тот и побъедит
        alex krees
        alex krees
        сегодня в 00:31
        Скорей всего 1:1
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