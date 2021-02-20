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1 : 2
завершен
20 февраля 2021, 17:00
суббота
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:30
|Кузяев Далер
|1:0
|19’
|25’
|1:1
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Панченко Кирилл
ассистент Чаушич Горан
|37’
|1:2(П)
|Бауэр Роберт
|Ракицкий Ярослав
|24’
|27’
|Бауэр Роберт
|71’
|Панченко Кирилл
|76’
|Кангва Эванс
|Крапухин Станислав
|86’
|Оздоев Магомед
|89’
|89’
|Григалава Гиа
|90+5’
|Нигматуллин Артур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Крапухин Станислав
|Кузяев Далер
|72’
|Круговой Данил
|Жирков Юрий
|72’
|72’
|Горбатенко Игорь
|Довбня Александр
|Ерохин Александр
|Мостовой Андрей
|81’
|83’
|Кангва Кингс
|Ломовицкий Александр
|90’
|Ткачев Сергей
|Панченко Кирилл
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|3
|Предупреждения
|5
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