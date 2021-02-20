ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Кубок России 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-20
2020-08-05
2020-08-19
2020-08-26
2020-09-02
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-23
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-21
2020-11-04
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-03-03
2021-04-07
Зенит - Арсенал
Динамо - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Арсенал

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Зенит
Арсенал
Смотреть трансферы
1 : 2
завершен
20 февраля 2021, 17:00
суббота
Смотреть трансляцию
Россия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 16:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.669.75
Fonbet Live! 100.00 5.40 1.17
Мелбет 1.36 5.36 9.18
Лига ставок 1.31 5.40 10.00
    Еще
     
    19' (1:0) Кузяев Далер (14)
     
    24' Ракицкий Ярослав (44)
     
    2
    72' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Крапухин Станислав (36) вышел на поле
    72' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    81' Мостовой Андрей (17) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    86' Крапухин Станислав (36)
     
    89' Оздоев Магомед (27)
     
    25' (1:1) Панченко Кирилл (13) (Чаушич Горан (20))
     
    27' Бауэр Роберт (4)
     
    37' (1:2) Бауэр Роберт (4)
     
    71' Панченко Кирилл (13)
     
    72' Довбня Александр (90) уходит с поля, Горбатенко Игорь (23) вышел на поле
     
    76' Кангва Эванс (10)
     
    83' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
     
    89' Григалава Гиа (8)
     
    2
    90' Панченко Кирилл (13) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
    90+5' Нигматуллин Артур (1)
    Голы
    Кузяев Далер 1:0 19’
    25’ 1:1 Панченко Кирилл
    ассистент Чаушич Горан
    37’ 1:2(П) Бауэр Роберт
    Наказания
    Ракицкий Ярослав 24’
    27’ Бауэр Роберт
    71’ Панченко Кирилл
    76’ Кангва Эванс
    Крапухин Станислав 86’
    Оздоев Магомед 89’
    89’ Григалава Гиа
    90+5’ Нигматуллин Артур
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Крапухин Станислав Кузяев Далер 72’
    Круговой Данил Жирков Юрий 72’
    72’ Горбатенко Игорь Довбня Александр
    Ерохин Александр Мостовой Андрей 81’
    83’ Кангва Кингс Ломовицкий Александр
    90’ Ткачев Сергей Панченко Кирилл
    Статистика
    		 3 Предупреждения 5
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    21 февраля в 14:33
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
      21 февраля в 13:01
      То то и печально...
      Что для гегемонии на данной территории совершенно не нужны самоотдача и старание.
      oFANATo
      oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      21 февраля в 11:44
      зенит гегемон 😄🤣😄
      112910415
      112910415
      21 февраля в 10:04
      плохо играл Зенит ... здесь какая-то хитрость )
      kts99
      kts99 ответ David Young (раскрыть)
      21 февраля в 08:20
      Счастье есть. Именно от ненавидимых.
      kts99
      kts99
      21 февраля в 08:19
      Красавцы
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      21 февраля в 01:41
      В каждом ленивом шаге....В каждом неохотном движении - безразличие..саботаж..непрофессионализм...отсутствие амбиций...
      Съездили в теплые края...Назвали это сборами...
      Туда везли багаж позора от Брюгге....Вернулись с багажом позора от Арсенала....
      Чем дальше тем смешней...
      Пойду теннис смотреть...Там спортсмены хотя бы стараются....
      Всем удачи и здоровья!!!
      viv
      viv
      21 февраля в 00:28
        oFANATo
        oFANATo
        21 февраля в 00:02, ред.
          David Young
          David Young ответ kts99 (раскрыть)
          20 февраля в 23:25
          Вам действительно радостно от поражений нелюбимых вами команд?
          Брулин
          Брулин
          20 февраля в 22:47
          Пока тренер не поймет что он не тренер и не уйдет из Зенита ,такая игра , наше все !
          -Хостинский-
          -Хостинский-
          20 февраля в 22:46
          Вот это новость ' даже не знаю чему больше радоваться)) Минус Зенит ' минус Спартак 🤣🌠🔥
          Night Spirit
          Night Spirit
          20 февраля в 22:29
            h_a_k_k_e_r
            h_a_k_k_e_r
            20 февраля в 22:05
            И это даже не Лондонский Арсенал 🤦‍♂️ О какой ЛЧ можно говорить с такой игрой...
            Шуnя771
            Шуnя771
            20 февраля в 21:45
            Порадовал, старый, добрый Арсенал!
            abrek123
            abrek123
            20 февраля в 21:31, ред.
              Persenchik
              Persenchik
              20 февраля в 21:25
              Ничего страшного. Бывает. Нечего переживать из-за этого, ибо все равно статус у Зенита не тот. 😊
              ШМЕЛЬ-258
              ШМЕЛЬ-258
              20 февраля в 21:23
              Арсенал большие молодцы, проделали отличную работу и заслуженно победили, с чем их и поздравляю.
              санек002
              санек002 ответ Gahi (раскрыть)
              20 февраля в 21:19
              И СПАРТАКОВСКИЕ БЕЗДАРИ НЕ ЛУЧШЕ!ТЬФУ!НАДО БЫЛО НЕ ИГРОКОВ А ЗАМЕНУ СТАМЕСКО ИСКАТЬ!
              alexamit
              alexamit
              20 февраля в 21:09
                EAGinLE
                EAGinLE
                20 февраля в 20:58
                Клуб родной ещё раз с победой ...Две встречи .., Два вылета Зенита из кубка ..... Хорошая традиция зарождается ,...... :)
                autochthon
                autochthon
                20 февраля в 20:43
                Дмитрию Парфенову и его команде канониров РЕСПЕКТ. И футболист он был классный и тренер молодец.
                Некакойшенко
                Некакойшенко
                20 февраля в 20:38
                Тулу с победой. Персонально Дзюбу с поражением....
                Kosmos58
                Kosmos58
                20 февраля в 20:33, ред.
                Хоть одна хорошая новость. Спасибо, туляки!!!
                Константин Белых
                Константин Белых
                20 февраля в 20:23
                  David Young
                  David Young ответ GSV (раскрыть)
                  20 февраля в 20:16, ред.
                  Немало футболистов основы отсутствовали.
                  GSV
                  GSV
                  20 февраля в 20:14
                  Зенит вы как вылетели то?Основой что ли ?Матч не смотрел поэтому спрашиваю.
                  Qatar Airways
                  Qatar Airways
                  20 февраля в 19:57
                    galem72
                    galem72
                    20 февраля в 19:50
                    Слова излишне. Радость - всё!
                    Igo0rek
                    Igo0rek
                    20 февраля в 19:48
                      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                      Отправить
                       
                      Rambler's Top100