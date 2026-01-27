Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»

1769543263

вчера, 22:47

16-летний Энцо Алвес, сын бывшего игрока «Реала» , подписал первый профессиональный контракт с мадридским суперклубом. Договор рассчитан до 2027 года.

Алвес, несмотря на то, что его отец защищал цвета сборной Бразилии, выбрал выступать за Испанию, где он уже играл за составы U15, U16 и U17.