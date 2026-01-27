Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»

вчера, 22:47

16-летний Энцо Алвес, сын бывшего игрока «Реала» Марсело, подписал первый профессиональный контракт с мадридским суперклубом. Договор рассчитан до 2027 года.

Алвес, несмотря на то, что его отец защищал цвета сборной Бразилии, выбрал выступать за Испанию, где он уже играл за составы U15, U16 и U17.

В текущем сезоне Алвес играл за юношеский «Реал» в Лиге УЕФА, а также в декабре дебютировал в «Кастилье» — дубле «сливочных».

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:53
Начало карьеры просто превосходное.... Не понимаю только выбора Испании. В своё время Диего Коста, по-моему, так ошибся...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:14
такое чувство что батя в аренду съездил ненадолго и вернулся))
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
...добрый вечерок! По моему там ведь трилогия была! Мне уже за
пятьдесят было когда молодые ребята из офиса буквально подсадили на игру! Прошёл все части и всё таки ранние самые,самые ....!!! (Помню как ругалась жена, экшен до темна затягивал!) Простите Старика,всё смешалось в голове,буйной!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:23
Добрый вечер. Вы про какого из протагонистов игр серии Assassin's Creed? Их там много.
shur
shur
вчера в 23:14
...люблю Марсело как человека,как игрока! А сын Энцо, как в
Ассассин Крид главный герой! Копия папка, дай ему ума и мастерства отцовского! Течёт в парне "Сливочная" кровь !!!
Гость
