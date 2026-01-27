Top.Mail.Ru
Бразилия хочет провести клубный чемпионат мира 2029 года

вчера, 22:42

Бразилия намерена подать заявку на проведение клубного чемпионата мира 2029 года. Эту информацию подтвердил глава Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд в понедельник после встречи президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы ФИФА Джанни Инфантино.

ФИФА еще не объявила конкурс на проведение турнира в 2029 году. В прошлом году в Соединенных Штатах была проведена первая расширенная версия клубного чемпионата мира, в которой «Челси» стал чемпионом. Ожидается, что заявки на проведение турнира 2029 года также подадут Испания, Марокко и Катар.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:46
Футбольная страна собирается провести у себя футбольное соревнование высокого ранга — вполне себе логичное желание. Надо дождаться всех заявок, потом выбирать. Кроме того, видимо, есть рекомендации по очерёдности регионов
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
...не знаю, где он точно состоится, но тебя Бро, бесстрашный корсар,
на своё 75-летия торжественно приглашаю! Готовь ром,пиастры.
добычу и на абордаж!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
Роналдо вот публично обещал, если он победит на выборах, то главным тренером сборной будет только Пеп Гвардиола)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:26
ЧМ 2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Эти страны строят новые стадионы. Им важно отбить потраченные деньги на подготовку. КЧМ один из вариантов доп.заработать. не отдадут они КЧМ Бразилии)) так думаю. Глава бразильской федерации такие заявления сделает как предвыборное обещание. По моему в этом году у них выборы. И даже Роналдо Зубастик один из кандидатов.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:02
Ну в Бразилии тоже умеют считать
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Ну заявка Бразилии на проведение КЧМ надо пологать будет не единственная.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:53
Вряд ли Бразилия получит КЧМ 2029...Испания, Португалия и Марокко умеет считать денег.
