Бразилия хочет провести клубный чемпионат мира 2029 года

вчера, 22:42

Бразилия намерена подать заявку на проведение клубного чемпионата мира 2029 года. Эту информацию подтвердил глава Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд в понедельник после встречи президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы ФИФА Джанни Инфантино.