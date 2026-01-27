Бразилия хочет провести клубный чемпионат мира 2029 года

Бразилия намерена подать заявку на проведение клубного чемпионата мира 2029 года. Эту информацию подтвердил глава Бразильской конфедерации футбола Самир Шауд в понедельник после встречи президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы ФИФА Джанни Инфантино.
ФИФА еще не объявила конкурс на проведение турнира в 2029 году. В прошлом году в Соединенных Штатах была проведена первая расширенная версия клубного чемпионата мира, в которой «Челси» стал чемпионом. Ожидается, что заявки на проведение турнира 2029 года также подадут Испания, Марокко и Катар.
