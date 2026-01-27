«Верный друг и внимательный наставник». Не стало Бориса Игнатьева

1769519561

сегодня, 16:12

На 86-м году оборвалась жизнь , в прошлом главного тренера российской национальной команды.

Игнатьев появился на свет в Москве, 5 декабря 1940 года. Увлекся футболом в середине 50-х, играл в полузащите. Его карьера игрока проходила в дубле московского «Динамо», ижевском «Зените», горьковских «Ракете» и «Волге», махачкалинском «Динамо», подмосковном «Метеоре», «Динамо» из Целинограда (ныне Астана) и уфимском «Строителе».

В 1972 году он повесил бутсы на гвоздь, а уже в 1974-м встал у руля владимирского «Торпедо». Незадолго до своего 85-летия Игнатьев рассказал, что после завершения карьеры футболиста у него не было выбора.

Как только я попал в футбол, другой дороги не существовало, поэтому стал тренером. Начал изучать все, что связано с футболом, что попадалось под руку, готовя себя к пожизненной работе в этой сфере. Трудности при переходе от игрока к тренеру были ощутимыми. В роли игрока отвечаешь только за себя, а в роли тренера заходишь в раздевалку и должен подбирать такие слова, чтобы они побуждали людей к изменениям.

С 1976 по 1989 год он руководил юношеской сборной СССР , которая под его началом выиграла европейское первенство в 1988 году. Впоследствии он работал в «Аль-Ахли» из ОАЭ , олимпийских сборных Ирака и СССР , молодежной сборной России, «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии, московском «Торпедо- ЗИЛ », китайском клубе «Шаньдун Лунэн», подмосковном «Сатурне». С 2009 по 2012 год он был ассистентом Юрия Семина, возглавлявшего киевское «Динамо» (2009, 2010-2012) и московский «Локомотив» (2009-2010). В 2012–2013 годах он тренировал столичное «Торпедо», а затем занимал посты спортивного директора и вице-президента, покинув клуб в 2018 году.

Работа в сборной России

С 1992 по 1996 год работал в тренерском штабе сборной России. До 1994 года её возглавлял Павел Садырин, после чего на посту главного тренера находился Олег Романцев. В 1996 году принял должность главного тренера национальной команды. За время его руководства проведено 20 матчей: 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения.

Под руководством Игнатьева сборная России не прошла отборочный этап к ЧМ -98 во Франции. В рамках квалификации европейской зоны она заняла второе место в своей группе, уступив болгарам, а в стыковых встречах — итальянцам по результатам двухматчевой серии. В 1998 году Игнатьев покинул свой пост.

Главным достижением в сборной я считаю многочисленные успешные выступления. Если нет результата — работа теряет смысл. Особенно запомнился матч с Болгарией, потому что от его исхода многое зависело. Это была игра отборочного этапа к чемпионату мира 1998 года, и поражение со счетом 0:1 означало для нас потерю шанса выйти на ЧМ во Франции.

Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР (1978), награжден орденом Дружбы (1997). С 2019 года входил в технический комитет РФС . Также был в составе комитета детско-юношеского футбола РФС и комитета сборных команд РФС .

Большая утрата для футбольной семьи

Министр спорта РФ , глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил:

Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996-1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн», а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам.

Также высказался экс-глава РФС Вячеслав Колосков:

Он был таким тренером-методистом и тренером-воспитателем. Постоянно с футболистами разговаривал, подводил их к тому, что именно от них зависит дальнейший футбольный прогресс. Хороший тактик. Но самое главное — он был замечательным человеком. Безотказный, добрый, всегда готов по любому вопросу дать четкое объяснение, добродушный. С ним было приятно время проводить. Никакой агрессии, злости, зависти, ничего не было. Настоящий, открытый, душевный человек, великолепный специалист, хороший друг.

Легендарный Юрий Семин тоже оценил заслуги Игнатьева:

Он был фигурой огромного масштаба, многое сделал для российского футбола. Он был номером один в юношеских командах. Громадное количество игроков прошло через него, столько людей никто не воспитывал.

РФС окажет необходимую поддержку

Глава РФС Александр Дюков заявил, что смерть Игнатьева — большая утрата. Он заверил, что организация будет оказывать всю необходимую поддержку семье Игнатьева.

Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память.