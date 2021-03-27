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Черногория - Гибралтар
Беларусь - Эстония
Норвегия - Турция
Хорватия - Кипр
Нидерланды - Латвия
Сербия - Португалия
Ирландия - Люксембург
Чехия - Бельгия
Словакия - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Россия против Словения

Россия Логотип футбольный клуб Россия 2:1 Логотип футбольный клуб Словения Словения
Россия
Словения
2 : 1
завершен
27 марта 2021, 17:00
суббота
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 2 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.475.84
Лига Ставок 1.90 3.30 4.80
Фонбет Live! 1.06 10.00 100.00
Мелбет 1.97 3.35 4.46
    Еще
     
    11' Головин Александр (17)
     
    26' (1:0) Дзюба Артём (22) (Кузяев Далер (23))
     
    35' (2:0) Дзюба Артём (22)
     
    43' Кудряшов Федор (13)
     
    49' Головин Александр (17) уходит с поля, Миранчук Алексей (15) вышел на поле
     
    68' Жирков Юрий (18) уходит с поля, Караваев Вячеслав (4) вышел на поле
     
    77' Миранчук Алексей (15)
     
    2
    86' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Заболотный Антон (10) вышел на поле
    86' Жемалетдинов Рифат (11) уходит с поля, Мухин Максим (21) вышел на поле
     
    13' Мевля Миха (17)
     
    36' (2:1) Иличич Йосип (7) (Зайц Миха (10))
     
    61' Стоянович Петар (20) уходит с поля, Скубич Нейц (2) вышел на поле
     
    62' Бийол Яка (6) уходит с поля, Ветрих Амедей (22) вышел на поле
     
    2
    75' Зайц Миха (10) уходит с поля, Бохар Дамьян (15) вышел на поле
    75' Шпорар Андраж (9) уходит с поля, Вучкич Харис (18) вышел на поле
     
    86' Ловрич Санди (8) уходит с поля, Захович Лука (19) вышел на поле
     
    89' Захович Лука (19)
    Голы
    Дзюба Артём
    ассистент Кузяев Далер     		1:0 26’
    Дзюба Артём 2:0 35’
    36’ 2:1 Иличич Йосип
    ассистент Зайц Миха
    Наказания
    Головин Александр 11’
    13’ Мевля Миха
    Кудряшов Федор 43’
    Миранчук Алексей 77’
    89’ Захович Лука
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Миранчук Алексей Головин Александр 49’
    61’ Скубич Нейц Стоянович Петар
    62’ Ветрих Амедей Бийол Яка
    Караваев Вячеслав Жирков Юрий 68’
    75’ Бохар Дамьян Зайц Миха
    75’ Вучкич Харис Шпорар Андраж
    Заболотный Антон Дзюба Артём 86’
    Мухин Максим Жемалетдинов Рифат 86’
    86’ Захович Лука Ловрич Санди
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 3
    		16 Фолы 11
    		6 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		44% Владение мячом 56%
    		2 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    jobss
    jobss ответ an-525 (раскрыть)
    28 марта в 15:24
    Сколько у команды сухих матчей
    an-525
    an-525
    28 марта в 15:19
    Подскажите, что означает столбик "с" турнирных в таблицах?
    Шуnя771
    Шуnя771
    28 марта в 11:16
    Игры с Хорватией и Словакией расставят точки над вторым местом...)
    feris1
    feris1
    28 марта в 10:49
    Наших с победой!
    Дзюба лучший!
    RA158
    RA158 ответ Константин Белых (раскрыть)
    28 марта в 09:56
    обманули словенцев..
    те ждали соболева ,а вышел Великий ЗЕ......
    Karkaz
    Karkaz
    28 марта в 09:34
    Над Дзюбой можете смеятся, но уже давно он показал, что играть хорошо умеет, единственное только, когда у него настрой и мотивация есть. Ну и Дзюба не Месси, на дриблинге не обходит по несколько человек, поэтому если партнеры не доставили ему мяч в районе штрафной, то и голов не будет.
    Константин Белых
    Константин Белых
    28 марта в 07:38
    После вчерашнего окончательно прощаю Дзюбу-пусть делает что хочет.. Назло врагам-на радость маме! Без сарказма. Но объясните как эксперты-почему Заболотный а не Соболев?
    Kuvkil
    Kuvkil
    28 марта в 07:37
    На фига миранчук приезжает в эту черчесодзюбию
    Valeron112
    Valeron112
    28 марта в 00:48
    в теме 3х3🤭
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
    28 марта в 00:33
    Он в нём Дзанетти видит, который играл до 41 года, если не ошибаюсь.
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    28 марта в 00:21
    Старый Жирков ещё играет что ли? Черчес бамбук курит походу..что же он в цепился на этого Жиркова.. почему он его не отпускает..не понимаю я..ему 40 лет недалеко..
    mars6791
    mars6791
    27 марта в 23:04
    Пока у руля Черчесов, нечего ждать внятной игры от сборной, примитивная тактика, неиспользованый потенциал игроков сборной. У Словении сборная выиграла, но сборная проигрывает время для создания интересной команды.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    27 марта в 21:53
    В защиту бы пару Дзюб...и в центр...
    И сборная была бы в двадцатке рейтинга...
    viv
    viv
    27 марта в 21:51
    Хорошо сыграли, молодцы. С заслуженной победой.
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    27 марта в 21:11
      Apsny
      Apsny
      27 марта в 21:00
      Лишь бы не затуманились)).
      Figvam
      Figvam
      27 марта в 20:48
      90% победы-заслуга Дзюбы. Команда сыграла неплохо минут 15. В остальном - сплошной писец, и в середине поля, и особенно в обороне. Самое печальное- кажется у Головина травма задней поверхности бедра.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      27 марта в 20:40
      Сборная не должна зависеть от одного игрока. Вся команда просела во втором тайме. Кто-то скажет мол типа спецом отдали инициативу, но думаю дело тут не в этом.
      Suriand
      Suriand
      27 марта в 20:29
      Всех болельщиков с победой) давайте хотя бы в этот вечер не переходить на клубные пристрастия,игра в первом тайме понравилась,во втором откровенно не хватило физики,по полю пешком ходили.
      DXTK
      DXTK
      27 марта в 20:27
      Дзюба закрыл всем рот критикам забив дубль при чем такой стене как Облак и россию мрожно поздравить с успехом.....хотя все равно найдутся умники))))бла бла бла

      Но начала действительно хорошее 6 очков приятно........ посмотрим как дальше в лиге нации также начинали смогу ли продолжить.........

      PS сначала отомстил Черчесов, Дзюба и вся сборная Испании на ЧМ 18, теперь в группе рванули Словении в 21, очередь за хорватами......
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      27 марта в 20:25
      Ну так в место Головина вышел Миранчук и из сборной, как воздух спустили...
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      27 марта в 20:03, ред.
      Уважаемые любители футбола. Уважаемые настоящие болелщики. Хоть игру и не смотрел но хочу от всей души поздравить с победой сборной России. После первой игры не мало было негатива, что словенцы просто разнесут, у них облак итд. итп. А про Дзюбу совсем промолчу. Любая победа важна. Даже с минимальным счётом. Лучшая команда это та которая прибавляет из игры к игре. Много видел тех кто сильно начинал и с треском проваливался. Так что верим, надеемся и болеем!! Удачи в дальнейших играх!!!
      RA158
      RA158 ответ David Young (раскрыть)
      27 марта в 20:02
      Спасибо.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      27 марта в 20:01
      Слабый матч при положительном счёте для сборной России. Сколько брака в передачах, как с одной, так и с другой стороны! Первый тайм можно отметить в игре сборной, но второй, это тихий ужас. Играли пешком.
      Соперник оказался слаб в позиционной атаке. Хорошо, что "стасики" забили первыми.
      Со скрипом набрали 6 очков. Мда..будет непросто в нашей группе. Хотелось бы качественной игры сборной России. Пока одни эмоции вижу.
      RA158
      RA158
      27 марта в 20:00
      RA57 отправили в бан на сутки типа "за оскорбление или угрозу насилия"
      Там было написано: "Видел ли ты член и сам процесс онанизма,может Дзюба просто брюхо чесал?!? Если нет,то значит поклеп и онанизма не было" - примерно так (смысл точно передан)..на видео невидно НИЧЕГО ,но почему то оскорблять капитана сборной России можно-а ответить на это нельзя ...
      оскорблений и близко не было,а уж угроз тем более!!!
      За что забанили?!?
      David Young
      David Young ответ RA158 (раскрыть)
      27 марта в 19:54
      Ниже поля где вы пишите комментарии, есть строка "Хэштеги". Туда и нужно вписать вопрос_модератору. А в основном поле, там где вы пишите обычные комментарии, напишите то что вас интересует.
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ RA158 (раскрыть)
      27 марта в 19:53, ред.
      Пишите вопрос.
      По окончании ставите хештег и сразу пишите вопрос_модератору
      RA158
      RA158 ответ David Young (раскрыть)
      27 марта в 19:51
      где этот раздел?
      Спасибо.
      RA158
      RA158 ответ Beka_byaka (раскрыть)
      27 марта в 19:50
      Спасибо что откликнулся.
      Я пенсионер и нечего не понимаю...
      мне поподробнее ,пошагово можно?!?
      David Young
      David Young ответ RA158 (раскрыть)
      27 марта в 19:49
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