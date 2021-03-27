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2 : 1
завершен
27 марта 2021, 17:00
суббота
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Стадион Фишт
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17:00
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Дзюба Артём
ассистент Кузяев Далер
|1:0
|26’
|Дзюба Артём
|2:0
|35’
|36’
|2:1
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Иличич Йосип
ассистент Зайц Миха
|Головин Александр
|11’
|13’
|Мевля Миха
|Кудряшов Федор
|43’
|Миранчук Алексей
|77’
|89’
|Захович Лука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Миранчук Алексей
|Головин Александр
|49’
|61’
|Скубич Нейц
|Стоянович Петар
|62’
|Ветрих Амедей
|Бийол Яка
|Караваев Вячеслав
|Жирков Юрий
|68’
|75’
|Бохар Дамьян
|Зайц Миха
|75’
|Вучкич Харис
|Шпорар Андраж
|Заболотный Антон
|Дзюба Артём
|86’
|Мухин Максим
|Жемалетдинов Рифат
|86’
|86’
|Захович Лука
|Ловрич Санди
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|9
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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