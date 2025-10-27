«„Зенит“ наконец разозлился и победил»: Баранник — о центральной игре тура

1761546579

сегодня, 09:29

Футболисты петербургского «Зенита» показали спортивную злость в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Динамо». Такое мнение высказал чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник.

В воскресенье «Зенит» дома победил «Динамо» со счетом 2:1. Петербургская команда с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

«Динамо» разозлило «Зенит»

Впечатления от матча положительные. Наконец «Зенит» разозлился в спортивном плане, сыграл довольно агрессивно, нацеленно, остро, по праву победил. Счет мог быть и покрупнее. Я думаю, что ключевой момент в том, что «Динамо» смогло разозлить «Зенит». Футболисты московской команды пытались играть жестко, на грани все время. Но это, наверное, и стало переломным моментом, что игроки «Зенита» не стали им отвечать, а применили все свое мастерство, благодаря которому удалось доминировать и победить. В целом было приятно смотреть, обе команды играли агрессивно, но «Динамо» вышло с задачей, наверное, вывести из себя, но это не получилось. Зато была обратная реакция, увидели «Зенит» таким, каким хотели его видеть.

О голе Мостового пяткой

Гол Андрея Мостового пяткой стал следствием прекрасной быстрой комбинации после передачи Максима Глушенкова. Вообще «Зенит» мог забить и два мяча пяткой, но защитник Нино не попал. Это мастерство, когда нет других возможностей забить, то хорошие футболисты часто пользуются приемом в виде пятки. Гол назревал, но он оказался необычным и красивым. Это не умаляет, а только усиливает этот гол.

Мостовой и Глушенков сыграли очень активно в матче с «Динамо». Ребята проделали действительно большой объем работы, но здесь выделять только Глушенкова и Мостового не стоит. Был еще и Педро, вся команда, Луис Энрике. Я думаю, что сегодняшняя победа — следствие работы всей команды, а не кого-то из футболистов отдельно.

О судействе

Судейство должны разбирать специалисты, конечно, в нем вообще сложно разбираться в нынешнее время. Потому что одно свистит, другое не свистит. Матч был агрессивным, непростым, но мне кажется, что главный арбитр встречи Алексей Сухой в конце концов справился. Да, долго рассматривали эпизод с удалением вратаря «Динамо» Курбана Расулова и офсайдом, но все завершилось, как и должно было быть — вместо красной карточки была желтая. Но много времени у нас уходит на просмотр VAR (системы видеоассистента рефери — прим. ТАСС), конечно, в этом прелесть футбола немного теряется. Безусловно, у обеих команд были свои моменты, которые будут отмечаться, но нужно разбираться в трактовках.

О лучшем футболисте

Из «Динамо» никого не буду отмечать, потому что там сложная и такая равная игра была. Но из «Зенита» мне понравился объемом Педро. Опять-таки, отлично сыграл Глушенков, они с Мостовым забили шикарный гол. Кто-то из этой тройки был лучшим, но вообще все трое выступили хорошо.

О перспективах «Зенита»

Мы ждем становления «Зенита». В матче с «Динамо» были прекрасные предпосылки, что команда возвращается на тот уровень спортивной злости. Мастерство ведь у игроков есть, но не хватало спортивной злости. Но с «Динамо» мы это увидели, команда хочет достигать результатов, это обнадеживает. Понятно, что должно пройти несколько матчей, чтобы это закрепить, но в любом случае такие победы дают уверенность в себе. Точно мы увидели цельную команду, которую до этого видели нечасто.

О «Динамо»

«Динамо» проходит определенный путь становления, пока команда играет невнятно, как «Зенит» играл в начале сезона. Мы не увидели такой сверхигры. «Динамо» по подбору футболистов может бороться за верхнюю часть таблицы, но пока идет тяжело.