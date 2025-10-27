 
 
 
Оздоев считает победу ПАОКа важнее двух своих голов

сегодня, 10:22
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)3 : 0Логотип футбольный клуб ВолосВолосМатч завершен

Победа ПАОКа над «Волосом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Греции для российского полузащитника команды Магомеда Оздоева важнее, чем личные достижения. Об этом рассказал Оздоев, комментарий которого предоставили в пресс-службе греческого клуба.

В воскресенье ПАОК победил «Волос» со счетом 3:0. Оздоев забил в этой встрече два мяча. Ранее на неделе ПАОК на выезде обыграл французский «Лилль» в матче общего этапа Лиги Европы (4:3).

«Я забил два гола, но самое важное — это победа. Я думаю, что самым сложным был психологический аспект, особенно после игры во Франции против „Лилля“, — сказал Оздоев. — Мы знали, что „Волос“ — очень хорошая команда, занимающая высокие позиции в турнирной таблице, но мы также знали, что должны быть морально готовы к этой игре и победить в ней. У нас отличная команда, к нам присоединились несколько отличных новых игроков, и нам нужно продолжать двигаться вперед к следующему матчу. Мы проходим игры одну за другой, сражаемся в каждой из них, и в конце концов увидим, чего мы стоим».

ПАОК идет на первом месте в чемпионате Греции, набрав 20 очков в 8 матчах. В следующем туре команда 2 ноября в гостях сыграет против «Пансерраикоса». Оздоев в текущем сезоне провел 14 матчей в разных турнирах, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.

Vilar
Vilar
сегодня в 11:15
Не густо: 14 игр - 3 гола, 2 результативные передачи. Конечно, достижения офигенные.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:57
никогда не видел интервью, где забивший футболист говорит что-то типа такого - "я забил два гола, но мне абсолютно наплевать повлияли они на итог счета для команды, выиграли мы или проиграли ваще не знаю, не слежу за этим, мне это не интересно. я играю только чтоб статистику личную повышать.всем спасибо."
все отвечают одни и те же заготовленные фразы. можно все эти ответы на шаблоны разбить и отвечать коротко А-3 или Б-6
Vitserb
Vitserb
сегодня в 10:32
Это он скромничает, его голы повлияли на победу однозначно.
