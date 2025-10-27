Оздоев считает победу ПАОКа важнее двух своих голов

1761549740

сегодня, 10:22

Победа ПАОКа над «Волосом» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Греции для российского полузащитника команды важнее, чем личные достижения. Об этом рассказал Оздоев, комментарий которого предоставили в пресс-службе греческого клуба.

В воскресенье ПАОК победил «Волос» со счетом 3:0. Оздоев забил в этой встрече два мяча. Ранее на неделе ПАОК на выезде обыграл французский «Лилль» в матче общего этапа Лиги Европы (4:3).

«Я забил два гола, но самое важное — это победа. Я думаю, что самым сложным был психологический аспект, особенно после игры во Франции против „Лилля“, — сказал Оздоев. — Мы знали, что „Волос“ — очень хорошая команда, занимающая высокие позиции в турнирной таблице, но мы также знали, что должны быть морально готовы к этой игре и победить в ней. У нас отличная команда, к нам присоединились несколько отличных новых игроков, и нам нужно продолжать двигаться вперед к следующему матчу. Мы проходим игры одну за другой, сражаемся в каждой из них, и в конце концов увидим, чего мы стоим».