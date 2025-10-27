 
 
 
В ЦСКА надеются, что Акинфеев останется в клубе по завершении карьеры

сегодня, 09:39

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев останется в футбольном клубе по завершении карьеры.

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

«Конечно, это грандиозное достижение, что тут говорить, ребята провели большую работу, проверили, уверенно заявляют, что это мировой рекорд — 35 лет в одном клубе в качестве спортсмена, — сказал Бабаев. — Понятно, что многие становятся функционерами, надеюсь, что Игорь тоже останется в клубе, когда решит завершить футбольную карьеру. Поэтому большой праздник, большое событие. Но самое приятное, что обычно такие церемонии происходят, когда провожают футболиста. Я поймал себя на мысли, что как здорово, что мы отмечаем дату, и Игорь в то же время с нами».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

lotsman
lotsman
сегодня в 14:26
Легенда клуба, большой авторитет, естественно он будет очень полезен команде и после завершения игровой карьеры.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:32
А куда он денется с подводной лодки?
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:07
...да уж, Оторопевшему пока ещё рано!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:06
Сезона два-три ещё может на уровне.
Дальше мог бы уступить место в воротах Торопу
shur
shur
сегодня в 10:05
....а может быть....???!!!! Был дуэт "Чай вдвоём", станет " Мы с Жуком".....! Здоровья и процветания!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:05
Мысль хорошая.... посмотрим что ему предложат в клубе...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:01, ред.
Для этого Игорю ещё надо карьеру завершить, в Аяксе вон дед седой на воротах стоит, чего бы и Игорю до седин не играть?
moreman663
moreman663
сегодня в 10:01
Так получается Акинфеев за Коней с четырёх лет "топит"??? Да ещё в качестве спортсмена? Круто!)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:54
Конечно,займется подготовкой вратарей
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:53
Было бы здорово если бы Игорь остался после завершения карьеры в системе ЦСКА....
9we57nsfgctq
9we57nsfgctq
сегодня в 09:52
Я почти уверен, что останется.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:49
Игорь и потом может много пользы Коняшкам принести! С его то опытом
