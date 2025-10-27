В ЦСКА надеются, что Акинфеев останется в клубе по завершении карьеры

1761547166

Генеральный директор ЦСКА надеется, что вратарь и капитан команды останется в футбольном клубе по завершении карьеры.

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

«Конечно, это грандиозное достижение, что тут говорить, ребята провели большую работу, проверили, уверенно заявляют, что это мировой рекорд — 35 лет в одном клубе в качестве спортсмена, — сказал Бабаев. — Понятно, что многие становятся функционерами, надеюсь, что Игорь тоже останется в клубе, когда решит завершить футбольную карьеру. Поэтому большой праздник, большое событие. Но самое приятное, что обычно такие церемонии происходят, когда провожают футболиста. Я поймал себя на мысли, что как здорово, что мы отмечаем дату, и Игорь в то же время с нами».