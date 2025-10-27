 
 
 
Гимнастка Мельникова намерена сходить на ближайший матч «Спартака»

сегодня, 10:32

Обладательница двух золотых медалей чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года Ангелина Мельникова намерена посетить ближайший матч московского футбольного клуба «Спартак», болельщицей которого является не один год.

Ранее «Спартак» поздравил Мельникову через свои соцсети с завоеванием титула чемпионки мира в личном многоборье.

«Мне очень приятно [было получить эти поздравления]. Я постараюсь посетить ближайший футбольный матч „Спартака“», — рассказала Мельникова.

«Я так давно не была на матчах и очень давно не следила активно, поэтому я не могу сказать, — ответила гимнастка на вопрос, есть ли в составе » Спартака" игрок, который ей сейчас больше всего импонирует. — Сейчас вернусь и буду присматриваться".

На чемпионате мира, который завершился 25 октября в Джакарте, 25-летняя Мельникова, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала две золотые и одну серебряную награду.

Спартак М
Источник: itar-tass.com
grvwbd2p9y3y
grvwbd2p9y3y
сегодня в 13:52
Чемпион оставит спартак с носом, негоже такие матчи посещать, нужно ждать когда Химки вернуться в РПЛ и тогда посетить матч.
shur
shur
сегодня в 12:45
....поаккуратнее там на трибуне! Болелы с матюшком могут встретить и проводить! Антуражом задавят!Хотя у чемпионки VIP- Ложа скорей всего! И денег надо взять со собой,штрафы оплачиват!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:24
Мельникова ? Это которая ,как бомжиха , без флага и гимна ? Не , не знаю такую .
t2qr8ggm43db
t2qr8ggm43db
сегодня в 11:53
Приобщиться к фанатскому движению стремится
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:47, ред.
Придётся крепануться и это тоскливо-унылое зрелище поглядеть. Главное не уснуть, наверняка её то операторы попытаются поймать в кадр. Есть у наших работников Матч ТВ привычка показывать заместо футбола что нибудь другое прям во время матча.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:15
Ангелина да вы прямо находка ! Конечно приходите ! Если матч будет такой же "пресный" как прошлый , может хоть Вы разнообразите его - показав в перерыве - пару пируэтов и сальто...)
zfjdjnzmfe54
zfjdjnzmfe54 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:10
Да, наверное, хочет оценить неземную красоту Барко.
2r87cqshgg5b
2r87cqshgg5b
сегодня в 11:09
Значит у Спартака будет Ангелина-хранительница
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:05
держите в курсе
lazzioll
lazzioll ответ ef7njbzry4jd (раскрыть)
сегодня в 11:02
Ангелина не за результатом идет. она же сказала - дескать давно состав Спартака не видела, кто там сейчас красивый и богатый в тренде, кто ей импонировать будет. пойдет присматриваться и выбирать
Runlex
Runlex
сегодня в 10:54
Ближайший будет с Краснодаром, чемпионом страны, посетить нужно обязательно.
ef7njbzry4jd
ef7njbzry4jd
сегодня в 10:36
Ангелина хочет расстроится?
Гость
