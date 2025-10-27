В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похитить Мостового

1761542510

сегодня, 08:21

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и в похищении бизнесмена Сергея Селегеня.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене — учредителе юрлица застройщика Fizika Development.