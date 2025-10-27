 
 
 
В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похитить Мостового

сегодня, 08:21

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и в похищении бизнесмена Сергея Селегеня.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом и бизнесмене Сергее Селегене — учредителе юрлица застройщика Fizika Development.

Брулин
Брулин
сегодня в 17:09
Александр Мостовой: «На его месте должен был быть я!»
LevaSamara
LevaSamara
сегодня в 15:51
Футболист, спортсмен, зять депутата и наконец, он просто очень ценный человек...
nikolah
nikolah ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 12:32
в Спб только один мостовой, к счастью)
Futurista
Futurista
сегодня в 12:23, ред.
"Талантливый" студент 2-го курса из Санкт-Петербурга говорят организовал)...всё культурно...
shur
shur ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:56
...намёк понятен!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:56
Ну раз надо, значит надо.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:54
...его ниша,герой одиночка ищущий справедливость,независимо от возраста! Типа нас,всё копаемся в тонкостях любимой игры,переживаем,спорим до у-ёру,доказываем что то,а надо ?! Надо Витя,надо!!!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:36
- А почему его ещё никто не поймал, Джо?
- Да, потому, что нафиг никому не нужен, Гарри!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:35
Вечный ковбой. Когда-то фильмы с его участием частенько просматривал...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:33
Здорова, Санёк!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
FRZZ
FRZZ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:27
Так им не Мостовой нужен, а его деньги.
LOpp
LOpp
сегодня в 11:20
похитить хотели явно другого Мостового, обознались.
Forwert
Forwert
сегодня в 10:57
Чушь какая-то кому нужен футболист, пусть даже и далеко не бедный.
Vilar
Vilar
сегодня в 10:49
Явно перепутали, им был нужен царь, за него выкуп ого-го!
Futurista
Futurista
сегодня в 10:47
Мостовой шёл после матча по улице Разбитых фонарей и ничего не предвещало беды )....
Hynter
Hynter
сегодня в 10:39
Неужели за Андрея хотели выкуп от Газпрома?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:07
Судя по заметке бизнесмена Сергея удалось похитить, а футболист Андрей похоже убежал - вывод - Занимайтесь спортом господа ! )
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:05, ред.
Всё таки бизнесмена похитить было легче, футболист то бегать умеет. Надо было ему предварительно сунуть мяч, с мячом скорость обычно меньше чем без мяча
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:47
....Доброго утречка,Витюня!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:46
— Билл?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билл?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:31
Видимо набедокурил Андрюха, перерамсил на вечеринке
Capral
Capral
сегодня в 09:23
А кому Мостовой нужен?
wc3w26k8ms4b
wc3w26k8ms4b
сегодня в 09:12
Ничего себе история, попахивает криминалом
hbkh3h9qrryh
hbkh3h9qrryh
сегодня в 09:08
Это из Реала или Баварии скауты должно быть
