В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 2 Алдервейрелд Тоби Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 76 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 5 Вертонген Ян Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 4 Денайе Джейсон Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 21 Кастань Тимоти Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 7 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 6 Дендонкер Леандер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 22 Шадли Насер Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 56

Н 10 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 56

Запасные игроки

В 13 Камински Томас

В 12 Миньоле Симон

З 3 Мехеле Брандон

З 16 Фокет Томас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 34

П 17 Ванакен Ханс

П 19 Прат Деннис

П 15 Салемакерс Алексис

П 18 Янузай Аднан

Н 23 Батшуайи Миши

Н 20 Бентеке Кристиан

Н 9 Доку Жереми