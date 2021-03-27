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Хорватия - Кипр
Нидерланды - Латвия
Сербия - Португалия
Ирландия - Люксембург
Словакия - Мальта

Текстовая онлайн трансляция матча Чехия против Бельгия

Чехия Логотип футбольный клуб Чехия 1:1 Логотип футбольный клуб Бельгия Бельгия
Чехия
Бельгия
1 : 1
завершен
27 марта 2021, 22:45
суббота
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Отбор ЧМ-2022. Европа, 2 тур
Стадион Синобо Стэдиум (Прага)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:35
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.914.071.67
Лига Ставок 5.40 4.00 1.66
Фонбет Live! 15.00 1.16 8.00
Мелбет 6.13 4.15 1.60
Pin-Up.ru 5.10 3.90 1.73
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    43' Соучек Томаш (15)
     
    50' (1:0) Провод Лукаш (13) (Янкто Якуб (14))
     
    61' Янкто Якуб (14) уходит с поля, Масопуст Лукаш (12) вышел на поле
     
    2
    78' Крменчик Михал (11) уходит с поля, Выдра Матей (20) вышел на поле
    78' Барак Антонин (7) уходит с поля, Павелка Давид (9) вышел на поле
     
    90+4' Провод Лукаш (13) уходит с поля, Пекхарт Томаш (10) вышел на поле
     
    25' Кастань Тимоти (21)
     
    2
    56' Мертенс Дрис (14) уходит с поля, Троссард Леандро (11) вышел на поле
    56' Шадли Насер (22) уходит с поля, Фокет Томас (16) вышел на поле
     
    60' (1:1) Лукаку Ромелу (10) (Де Брюйне Кевин (7))
     
    72' Вертонген Ян (5)
    Голы
    Провод Лукаш
    ассистент Янкто Якуб     		1:0 50’
    60’ 1:1 Лукаку Ромелу
    ассистент Де Брюйне Кевин
    Наказания
    25’ Кастань Тимоти
    Соучек Томаш 43’
    72’ Вертонген Ян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Троссард Леандро Мертенс Дрис
    56’ Фокет Томас Шадли Насер
    Масопуст Лукаш Янкто Якуб 61’
    Выдра Матей Крменчик Михал 78’
    Павелка Давид Барак Антонин 78’
    Пекхарт Томаш Провод Лукаш 90+4’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 4
    		11 Фолы 12
    		7 Угловые 3
    		8 Офсайды 4
    		37% Владение мячом 63%
    		3 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
    28 марта в 11:31
    Это означает одно : Все рейтинги относительны и пованивают личными пристрастиями "группы господ".
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 марта в 11:30
    НЕ игра была,а кака,
    но пришёл разок Лукака...
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C
    28 марта в 10:31
    Надоела эта Бельгия если честно, ладно я понимаю когда Испанцы заправляли рейтингом ФИФА, так они кошмарили всех в мире и европе 6 лет, а что сделала Бельгия такого? выигрывает группы и все? Вообще раздражает эта сборная.
    A.S.A
    A.S.A
    28 марта в 06:53
    Очень интересная игра была, живая, и смотрелась на приличном уровне вплодь до финального свистка!
    Обе сборные были не в оптимальных составах, но на игре это не сказалось.
    Ничья справедливый итог.
    Лукаку не перестает радовать...100-килограммовый танк, с дриблингом и ударом!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 марта в 06:15
    Чехам чуток не повезло.
    Comentarios
    Comentarios
    28 марта в 04:23
    А Чехи то не подарок
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    28 марта в 03:27
    Бельгии очень повезло.
    Они думали Чехию шапками закидать.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 01:03
    С Чехией еще будут неожиданные результаты.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 марта в 00:55
    долгие годы сборная Чехии смотрелась интереснее чем сборная Бельгии. Томаш Росицки один чего стоит. Сейчас фаворитами были бельгийцы, но постоянного у нас в футболе ничего нет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    27 марта в 22:23
    Гости
    Ironigor
    Ironigor
    27 марта в 22:00
    Бельгия - однозначно !!!
    drug01
    drug01
    27 марта в 20:58
    П2
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    27 марта в 17:05
    Бельгийцы, как и чехи, в матче стартового тура пропустили быстрый гол, и тоже всё довольно буднично исправили: Уэльс потерпел поражение, Бельгия тем самым взяла реванш за обидную неудачу образца четвертьфинала Евро-2016. Разумеется, полуфиналисты последнего чемпионата мира являются безусловными фаворитами своей группы, да и в матче против чехов изначально у них намного больше шансов на успех. Команды провели между собой пять матчей: три победы у Бельгии, дважды сильнее были чехи. Насколько весёлой может быть сборная Чехии, мы убедились в их матче против эстонцев. Сборную Бельгии мы традиционно и по делу считаем командой атакующей, а уж когда в строю Ромелу Лукаку, то волей-неволей ожидаем от подопечных Роберто Мартинеса высокой результативности.
    David Young
    David Young
    27 марта в 09:40
    Победа Бельгии или ничья.
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