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1 : 1
завершен
27 марта 2021, 22:45
суббота
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Стадион Синобо Стэдиум (Прага)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:35
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Провод Лукаш
ассистент Янкто Якуб
|1:0
|50’
|60’
|1:1
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Лукаку Ромелу
ассистент Де Брюйне Кевин
|25’
|Кастань Тимоти
|Соучек Томаш
|43’
|72’
|Вертонген Ян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Троссард Леандро
|Мертенс Дрис
|56’
|Фокет Томас
|Шадли Насер
|Масопуст Лукаш
|Янкто Якуб
|61’
|Выдра Матей
|Крменчик Михал
|78’
|Павелка Давид
|Барак Антонин
|78’
|Пекхарт Томаш
|Провод Лукаш
|90+4’
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|14
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|3
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|8
|Офсайды
|4
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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но пришёл разок Лукака...
но пришёл разок Лукака...
Обе сборные были не в оптимальных составах, но на игре это не сказалось.
Ничья справедливый итог.
Лукаку не перестает радовать...100-килограммовый танк, с дриблингом и ударом!
Обе сборные были не в оптимальных составах, но на игре это не сказалось.
Ничья справедливый итог.
Лукаку не перестает радовать...100-килограммовый танк, с дриблингом и ударом!
Они думали Чехию шапками закидать.
Они думали Чехию шапками закидать.