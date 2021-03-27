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2 : 2
завершен
27 марта 2021, 22:45
суббота
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Стадион Антон Малатински (Трнава)
|16’
|0:1
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Гамбин Люк
ассистент Мбонг Джозеф Эссьен
|20’
|0:2
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Сатариано Александр
ассистент Камензули Райан
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Штрелец Давид
ассистент Шкриньяр Милан
|1:2
|49’
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Шкриньяр Милан
ассистент Грегуш Ян
|2:2
|53’
|23’
|Камензули Райан
|Дуриш Михал
|40’
|Косчельник Мартин
|54’
|85’
|Бонелло Анри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Голубек Якуб
|Ханко Давид
|39’
|Боженик Роберт
|Дуриш Михал
|46’
|Штрелец Давид
|Куцка Юрай
|46’
|68’
|Нвоко Кириан
|Мбонг Пол
|68’
|Греч Джейк
|Гамбин Люк
|Руснак Альберт
|Суслов Томаш
|72’
|79’
|Пизани Стив
|Сатариано Александр
|Шранц Иван
|Грошовски Патрик
|82’
|90+1’
|Кристенсен Бьорн
|Теума Тедди
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|14
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|17
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|8
|Угловые
|1
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|7
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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