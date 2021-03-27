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Словакия - Мальта
Черногория - Гибралтар
Россия - Словения
Беларусь - Эстония
Норвегия - Турция
Хорватия - Кипр
Нидерланды - Латвия
Сербия - Португалия
Ирландия - Люксембург
Чехия - Бельгия

Текстовая онлайн трансляция матча Словакия против Мальта

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.128.5822.47
Лига Ставок 1.22 6.40 15.00
Фонбет Live! 5.20 1.20 26.00
Мелбет 1.24 6.35 14.30
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    39' Ханко Давид (16) уходит с поля, Голубек Якуб (2) вышел на поле
     
    40' Дуриш Михал (21)
     
    2
    46' Дуриш Михал (21) уходит с поля, Боженик Роберт (9) вышел на поле
    46' Куцка Юрай (19) уходит с поля, Штрелец Давид (8) вышел на поле
     
    49' (1:2) Штрелец Давид (8) (Шкриньяр Милан (14))
     
    53' (2:2) Шкриньяр Милан (14) (Грегуш Ян (6))
     
    54' Косчельник Мартин (22)
     
    72' Суслов Томаш (17) уходит с поля, Руснак Альберт (10) вышел на поле
     
    82' Грошовски Патрик (13) уходит с поля, Шранц Иван (18) вышел на поле
     
    16' (0:1) Гамбин Люк (20) (Мбонг Джозеф Эссьен (7))
     
    20' (0:2) Сатариано Александр (23) (Камензули Райан (3))
     
    23' Камензули Райан (3)
     
    2
    68' Мбонг Пол (11) уходит с поля, Нвоко Кириан (9) вышел на поле
    68' Гамбин Люк (20) уходит с поля, Греч Джейк (8) вышел на поле
     
    79' Сатариано Александр (23) уходит с поля, Пизани Стив (10) вышел на поле
     
    85' Бонелло Анри (1)
     
    90+1' Теума Тедди (17) уходит с поля, Кристенсен Бьорн (19) вышел на поле
    Голы
    16’ 0:1 Гамбин Люк
    ассистент Мбонг Джозеф Эссьен
    20’ 0:2 Сатариано Александр
    ассистент Камензули Райан
    Штрелец Давид
    ассистент Шкриньяр Милан     		1:2 49’
    Шкриньяр Милан
    ассистент Грегуш Ян     		2:2 53’
    Наказания
    23’ Камензули Райан
    Дуриш Михал 40’
    Косчельник Мартин 54’
    85’ Бонелло Анри
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Голубек Якуб Ханко Давид 39’
    Боженик Роберт Дуриш Михал 46’
    Штрелец Давид Куцка Юрай 46’
    68’ Нвоко Кириан Мбонг Пол
    68’ Греч Джейк Гамбин Люк
    Руснак Альберт Суслов Томаш 72’
    79’ Пизани Стив Сатариано Александр
    Шранц Иван Грошовски Патрик 82’
    90+1’ Кристенсен Бьорн Теума Тедди
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 9
    		5 Удары в створ 4
    		13 Фолы 17
    		8 Угловые 1
    		7 Офсайды 0
    		66% Владение мячом 34%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 марта в 12:30
    Это же надо так умудриться то, словаки! Неужели Мальта реально так хороша? Теперь понимаешь, что наша сборная обыграла очень непростого соперника.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ УЕСКА (раскрыть)
    28 марта в 11:26
    И главное,что они внутренне расслаблены и не считают себя третьесортными.Вышел на поле-бейся,иначе нахрена вообще выходить с математическими выкладками!
    Союзник противников
    Союзник противников
    28 марта в 11:23
    Дзюба назло врагу и спартачам должен положить Словакии парочку и стать лучшим бомбардиром сборной.А уж дер?мом польём его во внутренних разборках,а пока:Вперёд,Сладенький!
    Misha78
    Misha78 ответ старина (раскрыть)
    28 марта в 09:55
    С языка снял.
    старина
    старина
    28 марта в 09:45
    Это мы еще оказывается отлично с Мальтой сыграли
    ABir
    ABir
    28 марта в 08:33
    Вроде все пока в пользу России, но расслабляться не в коем случае нельзя до последнего матча в группе
    SpM_
    SpM_
    28 марта в 07:55, ред.
    Россия уже одной ногой на ЧМ
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    28 марта в 07:37
    Что тут скажешь? Прёт сб.России
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 марта в 06:14
    Ну вот и Мальта первые очки заработала.
    XL-965
    XL-965
    28 марта в 05:57
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      28 марта в 05:56
      Словакия - тоже карлик ?
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Тео Джонс (раскрыть)
      28 марта в 01:33
      Ну все равно-это же Люксембург -это же даже не низкий уровень-это еще ниже,ну ладно хоть бы Кипру или Изралию,но Люксембургу?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Че то ни так пока начался групповой этап!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      28 марта в 01:29
      Отыграются на нас
      Рубцовский
      Рубцовский ответ УЕСКА (раскрыть)
      28 марта в 01:27
      Нам бы толкового тренера...
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Ген Геныч (раскрыть)
      28 марта в 01:23, ред.
      Если сборная около 15 игр подряд не может победить, может это что то значит? Лол
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Ген Геныч (раскрыть)
      28 марта в 01:21, ред.
      Вот именно какая разница откуда у них игроки? В АПЛ процентов 5% топовых игроков которые заигранные за топовые сборные в основном, остальные не выше уровня других чемпов епт)
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Тео Джонс (раскрыть)
      28 марта в 01:18
      Да какая разница то?!!!!!!!!!!!!В Ирландии пол состава АПЛ,если не больше!!!!!!!!!!!!!!!
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответ Ген Геныч (раскрыть)
      28 марта в 01:15, ред.
      Так а ты глянь стату последних десяти матчей Ирландии и увидишь кому они пролетали и победили ли они вообще хотя бы раз, и так же само Люкса, там ситуация совсем иная). Вообще не понял почему буки сделали ее таким фаворитом, халявный высокий кэф был)
      Брулин
      Брулин
      28 марта в 01:13
      Даже не представляю в каком настроении выйдут словаки против России))
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      28 марта в 01:12
        Александр Рябов
        Александр Рябов ответ УЕСКА (раскрыть)
        28 марта в 01:03
        Помню в прошлом году Мальта латышей обыгрывала, (я уже об этом упоминал перед игрой с ними). Не говоря уже о всяких Андорах с Лихтенштейном, которых мальтийцы просто на классе громили. Так что это команда не вчера играть научилась. И всё тоже самое Кипра касается, это тоже уже команда уровня европейского середняка. Прибалты с белорусами, играют в футбол хуже чем они. Не вижу ничего удивительного в этих результатах.
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ Ген Геныч (раскрыть)
        28 марта в 00:57, ред.
        Я бы не поехал ни в Катар, ни в Эмираты, ни на Гоа. Не сегодня, не завтра, не когда бы то ни было еще.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Василий Корнечук (раскрыть)
        28 марта в 00:53
        Такое ощущение,что мы видим Лигу Наций а не отборочный к ЧМ!!!!!!!!!!!!!!!!Может никто не хочет ехать в Катар и играть при 40+?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Ну как обьяснить то,что Ирландцы влетели Люксембургу у себя дома 0-1 и Словакия еле ноги унесла от Мальты?!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
        вoлгодoн
        вoлгодoн
        28 марта в 00:49
        не вызвало бы это недооценку через 2 дня..
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ Ген Геныч (раскрыть)
        28 марта в 00:49
        надо сокращать количество клубов в национальных чемпионатах и делать еврокубки без групповых раундов.
        УЕСКА
        УЕСКА
        28 марта в 00:49
        А многие тут поливали сборную России после победы над Мальтой. Требовали разгром 6-0 но сейчас в футбол все научились играть. Даже карлики. У Мальты толковый тренер итальянец который поставил им хорошую игру с выходом из обороны через пас. Их сборная вполне конкурентоспособна и это не последний раз когда она отберет у кого нибудь очки в группе.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Василий Корнечук (раскрыть)
        28 марта в 00:48
        Люксембург бы поспорил!!!!!!!!!!!!
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        28 марта в 00:48
        Хотел написать, что такие сборные как Мальта не должны участвовать в официальных матчах, чтоб был интерес, а результат матча должен меня переубедить. Результат странный. Есть объективные данные против которых ничего не скажешь Население Мальты как население поселка городского типа, странное дело.
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        28 марта в 00:47
        Мда!!!!!!!!!!!!!!Но это лишь семечки,а вот Ирландцы вообще проиграли Люксембургу!!!!!!!!!!!!!!!!Такое ощущение,что это ни отборочные к ЧМ а Лига Наций!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Иван Тасминский
        Иван Тасминский
        28 марта в 00:43
        Это потому что Мальта научилась играть у сборной России, в которой играл великий Дзюба
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