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0 : 1
завершен
23 февраля 2021, 23:00
вторник
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Стадион Национальный
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|68’
|0:1
|Жиру Оливье
|1’
|Маунт Мэйсон
|Льоренте Маркос
|63’
|64’
|Жоржиньо
|Тренеру Симеоне Диего
|64’
|Лемар Тома
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|74’
|Канте Нголо
|Маунт Мэйсон
|74’
|Зиеш Хаким
|Ковачич Матео
|80’
|Джеймс Рис
|Хадсон-Одои Каллум
|Дембеле Мусса
|Корреа Анхель
|82’
|Лоди Ренан
|Фелиш Жоау
|82’
|Торрейра Лукас
|Ньигес Сауль
|83’
|Витоло
|Эрмосо Марио
|84’
|87’
|Хаверц Кай
|Жиру Оливье
|87’
|Пулишич Кристиан
|Вернер Тимо
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|6
|Удары по воротам
|11
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|0
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|21
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|5
|Угловые
|6
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|2
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Я сам был критиком Жиру, сам писал, вот зачем нам Жиру когда есть Абрахам, признаю я ошиблась. Жиру молодец, одна возможность в этом матче один гол, и очень важный гол.
Я сам был критиком Жиру, сам писал, вот зачем нам Жиру когда есть Абрахам, признаю я ошиблась. Жиру молодец, одна возможность в этом матче один гол, и очень важный гол.