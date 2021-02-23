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Атлетико - Челси
Лацио - Бавария

Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико против Челси

Атлетико Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Атлетико
Челси
0 : 1
завершен
23 февраля 2021, 23:00
вторник
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Национальный
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 2.88 3.16 2.73
Лига ставок 3.10 3.10 2.65
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    63' Льоренте Маркос (14)
     
    64' Тренеру Симеоне Диего
     
    2
    82' Корреа Анхель (10) уходит с поля, Дембеле Мусса (19) вышел на поле
    82' Фелиш Жоау (7) уходит с поля, Лоди Ренан (12) вышел на поле
     
    83' Ньигес Сауль (8) уходит с поля, Торрейра Лукас (5) вышел на поле
     
    84' Эрмосо Марио (22) уходит с поля, Витоло (20) вышел на поле
     
    90+3' Лемар Тома (11)
     
    1' Маунт Мэйсон (19)
     
    64' Жоржиньо (5)
     
    68' (0:1) Жиру Оливье (18)
     
    2
    74' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
    74' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    80' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    2
    87' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
    87' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
    Голы
    68’ 0:1 Жиру Оливье
    Наказания
    1’ Маунт Мэйсон
    Льоренте Маркос 63’
    64’ Жоржиньо
    Тренеру Симеоне Диего 64’
    Лемар Тома 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    74’ Канте Нголо Маунт Мэйсон
    74’ Зиеш Хаким Ковачич Матео
    80’ Джеймс Рис Хадсон-Одои Каллум
    Дембеле Мусса Корреа Анхель 82’
    Лоди Ренан Фелиш Жоау 82’
    Торрейра Лукас Ньигес Сауль 83’
    Витоло Эрмосо Марио 84’
    87’ Хаверц Кай Жиру Оливье
    87’ Пулишич Кристиан Вернер Тимо
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 11
    		0 Удары в створ 5
    		9 Фолы 21
    		5 Угловые 6
    		36% Владение мячом 64%
    		4 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    trtu99
    trtu99
    03 марта в 09:53
    Обратите внимание, у Челси в основе только два Англичанина и в запасе ещё три , итого пять игроков, и их не беспокоят литы, то что месный молодняк неможет пробиться. Играют и выигрывают, и достойно играют, а иностранные игроки пожив в Англии проникаются их культурой и уважением к традициям. У нас же, постоянно говорят о лимите, такое ощущение, что в руководстве Российского футбола есть люди не заинтересованные в привлечении иностранцев. Молодняк растет только на положительных примерах. У любого клуба должны быть хоть мемного, но значемые победы и достежения. Тогда молодые игроки будут чтить и уважать клуб. А у нас вот к примеру в ФК Краснодар Галицкий вложился, выростил молодое покаление играков, надежда на будущее, а некоторые неуспев опериться уже требуют денег, мол почему легионеры больше получают? Бестолочи, эти легионеры и по стоимости выше и имя себе зарабатывали не один год. Нужно отменять лимит!!!!!!
    Richard von Rammstein
    Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
    25 февраля в 08:00
    Сити все равно не выиграли бы тогда ЛЧ, ахахха
    DXTK
    DXTK
    24 февраля в 19:48, ред.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      24 февраля в 15:45
      Причем, гол - красавец) Да, Салат порой забивает шедевры! Челси выиграл бой, но не войну. В этой паре пока ничего не ясно!
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      24 февраля в 13:17
      Жиру, всё таки, красавчик!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
      24 февраля в 12:27
      Ну значит всё нормально!!!!!!!!!!!!!!!Гол чистый!!!!!!!!!!!!
      Союзник противников
      Союзник противников
      24 февраля в 12:15, ред.
      Скорее бы наша водокачка,а то смотреть потуги миллионеров европейского розлива при пустых трибунах невыносимо.Фальшак какой-то,ей-богу-всё как бы понарошку.Только сейчас понимаешь,что футбол-для зрителей.
      Colchoneros
      Colchoneros
      24 февраля в 12:08
      Всё решиться в ответной игре!
      Ну а пока синих с победой!
      Радуйтесь!
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      24 февраля в 11:58
      что-то Атлетико подсел
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя
      24 февраля в 10:58
      А гном такие голы забивать не умеет, аха-ха, его уровень - это голы с 5-15 метров.
      goalaktika
      goalaktika
      24 февраля в 10:57
      Тухель переиграл Симеоне . Это его победа
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Красноармейский Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      24 февраля в 10:53
      Лэмпард больше игрок, чем тренер, да ещё он ноунейм в качестве коуча.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Stalker-ato (раскрыть)
      24 февраля в 10:51, ред.
      И самое интересное: Жиру не является топ игроком, но сегодня он переплюнул Месси. Жиру - выпускник Академии имени Арсена Венгера;)
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      24 февраля в 10:39
      Все по делу !
      lobsterdam
      lobsterdam
      24 февраля в 10:09
      когда смотрели ВАР, позвонили на Чукотку, там озвучили цифру и гол засчитали!
      cska1948
      cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      24 февраля в 09:53
      К Жиру мяч попал от игрока под №22 Атлетико. Это видно на повторах, которые показали несколько позже.
      Fred Devil
      Fred Devil
      24 февраля в 09:05
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry
        24 февраля в 08:17
        Атлетико не умеет играть как не Атлетико, Челси их тактически переиграл
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        24 февраля в 08:08
        Понравилось как Челси после забитого гола играл в Атлетико)
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        24 февраля в 08:02
        Гол конечно шикарный, но сама была скучна. Атлетико подставил автобус, теперь в ответной игре будет вынужден атаковать и забивать, надеюсь будет позрелищней игра. Шансы 50 на 50 ибо только один гол на выезде.
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        24 февраля в 07:40
        Этот гол точно должен войти в 20-ку самых красивых в истории Лиги Чемпионов. Прям шедевр!!! Как только я его увидел, пошёл спать, так как знал, что более красивого ничего уже невозможно увидеть в этот вечер.
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        24 февраля в 07:37
        У Челси игры нет. Повезло Челси. С победой!
        13 RUS
        13 RUS
        24 февраля в 07:37
        С победой. Челси на возрождении, интересно будет посмотреть с следующем раунде, матрасы уже надоели своей однотипной игрой, еще и какой год в группу к нашим попадают
        112910415
        112910415
        24 февраля в 07:34
        и всё-таки Челси ! угадал я
        ABir
        ABir
        24 февраля в 07:23
        Если бы игра проходила в Мадриде, итог матча скорее всего был бы другим. Атлетико заведомо был поставлен в неравные условия
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        24 февраля в 06:54
        Ну гол спорный!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я так и не увидел,от кого мяч Жиру полетел т.к не дали нормальный повтор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Жиру был в оффсайде-там добрый метр!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Атлетико в этой игре,показал уровень РПЛ-вообще ни какой игры!!!!!!!!!!!!!Челси смотрелся живее и вполне заслужил победу!!!!!!!!!!!!!!!

        Понравился комментатор,когда назвал Суареса -Кусаресом!!!!!!!!!!!!!!Не помню в каком именно эпизоде,вроде как при какой то стычке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        24 февраля в 06:49
        Синих с победой. Вовремя поперли Лэмпса из команды, и благодаря этому получили нужный результат- команда встряхнулась, заиграла и имеет отличные шансы на 1/4. Хотя расслабляться рано-это все-таки Атлетико.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
        24 февраля в 06:25
        Никаких очков, а стоимость ещё рано определять
        Roger Young
        Roger Young
        24 февраля в 05:23
        Жиру разыгрался
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        24 февраля в 03:11
        Матрасники еще поборются.
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