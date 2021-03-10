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Пари Сен-Жермен - Барселона
Ливерпуль - РБ Лейпциг

Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Барселона

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    8' Курзава Лайвен (20)
     
    31' (1:0) Мбаппе Килиан (7)
     
    46' Курзава Лайвен (20) уходит с поля, Диалло Абду (22) вышел на поле
     
    2
    50' Гейе Идрисса (27)
    50' Паредес Леандро (8)
     
    2
    59' Дракслер Юлиан (23) уходит с поля, Ди Мария Анхель (11) вышел на поле
    59' Гейе Идрисса (27) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
     
    76' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Дагба Колин (31) вышел на поле
     
    84' Верратти Марко (6) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
     
    89' Икарди Мауро (9)
     
    25' Мингеса Оскар (28)
     
    30' Ленгле Клеман (15)
     
    35' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
     
    37' (1:1) Месси Лионель (10) (Педри (16))
     
    38' Де Йонг Френки (21)
     
    45+3' (1:1) Нереализованный пенальти Месси Лионель (10)
     
    66' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    3
    79' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    79' Педри (16) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
    79' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Мориба Курума (27) вышел на поле
    Голы
    Мбаппе Килиан 1:0(П) 31’
    37’ 1:1 Месси Лионель
    ассистент Педри
    Наказания
    Курзава Лайвен 8’
    25’ Мингеса Оскар
    30’ Ленгле Клеман
    38’ Де Йонг Френки
    Гейе Идрисса 50’
    Паредес Леандро 50’
    Икарди Мауро 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    35’ Фирпо Эктор Мингеса Оскар
    Диалло Абду Курзава Лайвен 46’
    Ди Мария Анхель Дракслер Юлиан 59’
    Данилу Гейе Идрисса 59’
    66’ Тринкан Франсишку Дест Сержиньо
    Дагба Колин Флоренци Алессандро 76’
    79’ Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман
    79’ Пьянич Миралем Педри
    79’ Мориба Курума Бускетс Серхио
    Рафинья Верратти Марко 84’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 21
    		3 Удары в створ 10
    		11 Фолы 9
    		2 Угловые 9
    		0 Офсайды 1
    		27% Владение мячом 73%
    		9 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ sash71 (раскрыть)
    сегодня в 03:06
    ну лапорта в первом своем сроке тоже принял барсу хромой, итог - один роналдиньо унижал бэкса хиху рони карлоса на СБ
    амурец
    амурец ответ Happyboy Barca (раскрыть)
    сегодня в 02:39
    да какая истерика? все видели почему Барселона обыграла ПСЖ, точнее с помощью кого, но в следующем матче против Ювентуса этого кого то не было и Барселону Ювентус выкинул, точнее выпнул и ЛЧ
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 02:35
    ага вот только не отменяет того что барса пстила ВСЕХ В ИСТЕРИКУ отыгравшись после 4:0
    sash71
    sash71 ответ Maksat Karanov (раскрыть)
    сегодня в 02:24
    Мало верится, что Лапорта с теперешней Барселоной сможет сделать что то толковое.
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:20
    ну вообщем то как и ожидалось ПСЖ не напрягаясь провели вторую игру, теперь стала ясна причина камбэка Барселоны четырёх летней давности, сегодня у Барселоны не было козыря в виде судьи, и поэтому в 1/4 прошла более достойная команда, ну и про Месси так как от него же ждали чуда его фантики, да гол красивый, а в основном бестолковая беготня, обводки вдали от штрафной на которые игроки ПСЖ, смотрели с улыбкой, а в штрафной мяч просто отбирали, ну и не забитый пенальти, ну и нельзя не отметить Наваса просто молодец, в итоге можно сделать вывод ПСЖ сыграли в эконом режиме
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    сегодня в 02:19
    Бедолага Куман... Пришёл в команду, которая была разворована в хлам, пытается делать что нибудь толковое, но с таким составом ничего не сделать в столь серьёзном турнире...
    Тот тренер который покупал дембеле, гризмана, брэйтуейта, пьянича должен быть повешен лично Куманом в прямом эфире, чтобы все видели... Пришёл Лапорта, надеемся, что он выровнит положение.
    sash71
    sash71
    сегодня в 02:19, ред.
    Впервые не смотрел игру Барселоны.....полное отсутствие чувства угрызения
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    сегодня в 02:07
    Ну что же , подводя итог, можно смело сказать , что половина команды получает деньги не за что... старая гвардия в лице Месси Бускетса Пике и Альбы уже не везут , Гризман и Дембеле играют через и раз и то по настроению , Пьянич и Брэтвэйт это два бездумных трансфера так как они даже в полусырой команде не могут в основу пробиться , Педри ещё сыроват , Де Йонг и Дест стараются, но что то не красится в итоге , Куман играет с командой как пятилетний ребёнок с шахматной доской , название фигур вроде выучил , а как они стоят и как ходят не знает , буду надеяться на благоприятную концовку сезона и попадание в лч на след сезон , но нужна конкретная Реформа или даже Революция !!!! Уже невозможно смотреть на этот балет .....
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ CSKA2012 (раскрыть)
    сегодня в 01:38
    Эх... если бы Месси забил пеналь, могло быть ещё что то, а когда такой гол не забивает лидер и вся команда руки опускает...
    allemz
    allemz ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Второй вариант особо позабавил) После матча с Лионом, он был на грани увольнения, но его спас фактор отсутствия равноценной замены, плюс вытекающий фактор, что Пепка пообещал побороться, если защиту наконец в порядок приведут. Думается, это его последний шанс. Аллегри придет в готовую команду, с чего это результаты не улучшатся? 1-0 или 5-0 - ты все также только 3 очка заработаешь. Даст команде гибкость, чего не может дать каталонец.
    Gelious
    Gelious ответ Королевский Реал (раскрыть)
    сегодня в 01:31
    Даже не удивлен. У них эта миграция каждую весну. Так и не могут допереть, что с таким мягким отношением месси и не начнет весной себя показать. Сами виноваты. Зато потом пишут, что у Реала свистят даже легендами. Действительно, с чего бы это делать, когда кто-то начинает поевать на игру и команду. Ждём через год новый сезон сериала.
    диванный спец
    диванный спец ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 01:31
    Откуда толковые моменты в бестолкового Дембеле у него не хватает ума даже открываться для паса
    Gelious
    Gelious ответ Иван Сергеев 1 (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Надеюсь, первый вопрос - это шутка.А то, что забил - это единственное полезное действие за две игры он прекрасно компенсировал с пенальти
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Ну или же второй вариант, шейхам не особо и нужна ЛЧ, им подавай красивый и тотальный футбол в стиле каталонца, тогда он может задержаться еще надолго)
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Ты бы видел, что сейчас творится на Спортсе - туда ринулись все персофаны аргентинца с баулом отмазок для аргентинца и встали грудью в защиту своего идола!

    Вчера весь день мусолили прыжок в стенке Роналду и не разу не упомянули ошибки Бентанкура и Демираля, которые привезли голы и по сути лишили Ювентус 1/4!
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:25, ред.
    Если объективно Пепку нету на кого менять равнозначно на данный момент, ну и раньше в принципе, разве что Алегри попытаться, и то не факт, что результат будет получше, поэтому у боссов запас терпения крайне высок.
    диванный спец
    диванный спец
    сегодня в 01:23
    Смотришь на игроков которые вышли для усиления на замену у Барселоны и понимаешь что в ЛЧ ей делать нечего. Да и в основном составе от силы игроков пять уровня ЛЧ ,а остальные сплошное недоразумение. От четверки французов надо срочно избавляться.
    allemz
    allemz ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Не, я понимаю всю вашу любовь к нему, но будьте чутка объективнее и оценивайте ситуации здраво :)
    razdvatri
    razdvatri
    сегодня в 01:21
    карлик сегодня в одиночку лишил шансов на камбек своим незабитым пенальти
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    где-то написали, что виноваты все. кроме лионеля? он хоть забил. что сделали другие? бестолково суетились у штрафной?
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    У него есть какой то секрет похоже неизвестный никому:))
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 01:18
    Как забавно, что 5й сезон подряд виноваты в вылете все, кроме Лионеля. Обожаю эту весеннюю классику. Ждем продолжения через год весной как обычно. Очень надеюсь, что барселона продлит контракт с аргентинцем. Хотя тру-фанатов, конечно, жалко
    Иван Сергеев 1
    Иван Сергеев 1 ответ Королевский Реал (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    ага. а еще там поуходил весь костяк, а остатки состарились.
    Королевский Реал
    Королевский Реал
    сегодня в 01:17
    - у Барселоны на замену выходят:
    Мориба, Пьянич, Бредвейт.

    - комментатор: "о состоянии Барселоны, можно судить по заменам, слабые"

    С Пьяничем, Роналду играл два сезона в ЛЧ и никто не называл его слабым, а в Барселоне он даже в основу не попадает.

    Значит Роналду можно было играть с таким слабым игроком как Пьянич, и одному нести ответственность за результат Ювентуса , а в случае с Месси, посмотрите, какого слабого игрока купили для аргентинца.

    Этот мир полон двойных стандартов.
    allemz
    allemz ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 01:15, ред.
    Эм, Почеттино не выходил в ответке играть с Барсой на максимуме, с запасом сил на легке добыл нужный ему результат. Уничтожение на классе было в первом матче.
    Nazi
    Nazi ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Если это не сарказм, то о каком классе в этом конкретном матче речь? :)
    allemz
    allemz ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Думаю, ПСЖ на классе дойдет до финала, возможно, и встретится там с Баварией
    Rosomahа
    Rosomahа
    сегодня в 01:09
    Насчет смены поколений гениев согласен...Нет Роналду и Месси, есть в 1/4 Мбаппе и Холланд...
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 01:09, ред.
    Стыдно за игру Парижа :(

    С такой игрой не то что ЛЧ, даже чемпионат Франции не выиграть..

    Единственно что радует, наконец прошли Барсу с красивым счетом 5:2.

    Конечно это не 6:1, но у ПСЖ нет айтекинушки..

    И еще один прекрасный факт, ни лейси, ни пеналду больше не будут мозолить глаза в этой ЛЧ.
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 01:08
    Один от мяча отвернулся, другой пеналь не забил. В итоге и тот и тот дальше смотрят ЛЧ по телевизору...
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