В 1 Тер Штеген Марк-Андре Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 18 Альба Жорди Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 66

З 15 Ленгле Клеман Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 28 Мингеса Оскар Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 35

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 109 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 79

З 21 Де Йонг Френки Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 103 Точность пасов: 97 Минут сыграно: 90

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 79

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 16 Педри Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 23 Умтити Самюэль

З 24 Фирпо Эктор Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 55

П 27 Мориба Курума Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 11

П 12 Пуч Рикард

П 8 Пьянич Миралем Фолов совершено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 12

П 19 Фернандес Матеус

Н 9 Брейтуэйт Мартин Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

Н 29 Конрад