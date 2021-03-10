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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
4 - 1
Первый матч
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Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|Мбаппе Килиан
|1:0(П)
|31’
|37’
|1:1
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Месси Лионель
ассистент Педри
|Курзава Лайвен
|8’
|25’
|Мингеса Оскар
|30’
|Ленгле Клеман
|38’
|Де Йонг Френки
|Гейе Идрисса
|50’
|Паредес Леандро
|50’
|Икарди Мауро
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|35’
|Фирпо Эктор
|Мингеса Оскар
|Диалло Абду
|Курзава Лайвен
|46’
|Ди Мария Анхель
|Дракслер Юлиан
|59’
|Данилу
|Гейе Идрисса
|59’
|66’
|Тринкан Франсишку
|Дест Сержиньо
|Дагба Колин
|Флоренци Алессандро
|76’
|79’
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
|79’
|Пьянич Миралем
|Педри
|79’
|Мориба Курума
|Бускетс Серхио
|Рафинья
|Верратти Марко
|84’
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|7
|Удары по воротам
|21
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|3
|Удары в створ
|10
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|11
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|1
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|9
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|3
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