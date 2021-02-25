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1 : 0
завершен
25 февраля 2021, 20:55
четверг
2 - 0
Первый матч
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Стадион НСК Олимпийский
|Мораес Жуниор
|1:0(П)
|67’
|Витао
|33’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тете
|Соломон Манор
|46’
|Антонио Маркос
|Марлос
|46’
|68’
|Герреро Эдуардо
|Бен-Хаим Таль
|68’
|Блэкмэн Ник
|Пешич Александар
|77’
|Битон Дан
|Хозез Матан
|77’
|Рикан Авраам
|Голаса Эйял
|Фернандо
|Мораес Жуниор
|78’
|Коноплянка Евгений
|Тайсон
|78’
|Корниенко Виктор
|Витао
|78’
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|12
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|14
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|0
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|7
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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евреи им не соперник..даже близко)
евреи им не соперник..даже близко)