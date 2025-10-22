 
 
 
РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций

вчера, 09:13

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении матчей национальной команды с большим количеством федераций. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Митрофанов рассказал, что РФС планирует организовать для национальной команды четыре товарищеских матча до чемпионата мира 2026 года.

«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. В ноябре российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Перу и Чили.

Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 21:00
Надо с Бразилией сыграть пока у них спад
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:30
Повторюсь - огласите весь список, пжлста!..
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:33
Если я не ошибаюсь, в отделе занимающимся вопросами организации товарняк - игр сидит примерно 15 человек...
Уверен и оклады у них не по тарифной сетке периферии, а привязаны к запросам столичной жизни...
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 17:14
Поскорее бы все это закончилось, все это негативно влияет на развития футбола в стране.
Vilar
Vilar ответ x6aj8vwycbxm (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Всё отлично! Только единственное дополнение, надо слово "оператор" заменить на: президент рфс, генеральный секретарь рфс, кто-нибудь из семи вице-президентов, пяти заместителей генерального секретаря, кто-нибудь из начальников управлений президент рпл, пяти заместителей президента рпл или, кто возьмёт трубку.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:13
"Чорт, щас спалят что мы не работаем, надо срочно что то сказать, скажем что ведем переговоры с кучей федераций, да, точно, нет времени объяснять, просто куча фкдераций"

Совсем уже не парятся наши чиновники над легендой, итак проканает.
lobsterdam
lobsterdam ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:19
Вопрос цены, аппетиты у африканцев растут, только успевай мошну открывай!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:06
Есть ещё Белиз. Суринам. Багамские острова. Ии тому подобные Гондураса....
ws7tbs2w2w4q
ws7tbs2w2w4q
вчера в 11:55
Становиться всё сложнее. Африканские сборные заканчиваются.
particular
particular ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:28
Рыло... Это всё от трудов праведных :)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:17
Я как глянул на честный фэйс Митрохи..., сразу подумал: дело будет!

P.S. Рыло то..., рыло отъел - мама дорогая !
gurtzdtyq63n
gurtzdtyq63n
вчера в 10:34
Больших успехов в этом трудном в наше время деле
jRest
jRest
вчера в 09:51
Бурная деятельность, освоение денег, и вагон времени до ЧМ чтобы придумать оправдание почему ничего не получилось.
x6aj8vwycbxm
x6aj8vwycbxm
вчера в 09:40, ред.
Здравствуйте, это колл-центр РФС! Ваш звонок очень важен для нас. Вам ответит первый освободившийся оператор. Если хотите сыграть с нами, нажмите один. Если хотите послать подальше, нажмите два. По остальным вопросам просто оставайтесь на линии...
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 09:37
...мы конечно можем обойтись без игр с Францией,Германией,
Англией, Испанией,но кто определит насколько вырос наш уровень игры,как не они! В тоже время,конечно дело полезное для ребят в самом соку,так сказать, но всего лишь!!! Куда мы быстрей рванём к ящику посмотреть Россия-Голландия или Россия - Алеутские Острова!
particular
particular
вчера в 09:33
Имитация кипучей деятельности от РФС, - и не более...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:30
Бегают за всеми, унижаются, еще и платят за это...
therapy
therapy
вчера в 09:29
Игры нужны, но хотелось бы не товарняки...
Интересно можно замутить какой-нибудь мини-турнир?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
С кем-нибудь,да удастся договориться...
