РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций

1761113632

вчера, 09:13

Российский футбольный союз ( РФС ) ведет переговоры о проведении матчей национальной команды с большим количеством федераций. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС .

Ранее Митрофанов рассказал, что РФС планирует организовать для национальной команды четыре товарищеских матча до чемпионата мира 2026 года.

«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. В ноябре российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Перу и Чили.