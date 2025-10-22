РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении матчей национальной команды с большим количеством федераций. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее Митрофанов рассказал, что РФС планирует организовать для национальной команды четыре товарищеских матча до чемпионата мира 2026 года.
«Что касается будущих матчей, то я буду комментировать их только после заключения договоров. Ведем переговоры с большим количеством федераций», — сказал Митрофанов.
С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. В ноябре российские футболисты проведут товарищеские матчи с командами Перу и Чили.
Уверен и оклады у них не по тарифной сетке периферии, а привязаны к запросам столичной жизни...
Уверен и оклады у них не по тарифной сетке периферии, а привязаны к запросам столичной жизни...
Совсем уже не парятся наши чиновники над легендой, итак проканает.
Совсем уже не парятся наши чиновники над легендой, итак проканает.
P.S. Рыло то..., рыло отъел - мама дорогая !
P.S. Рыло то..., рыло отъел - мама дорогая !
Англией, Испанией,но кто определит насколько вырос наш уровень игры,как не они! В тоже время,конечно дело полезное для ребят в самом соку,так сказать, но всего лишь!!! Куда мы быстрей рванём к ящику посмотреть Россия-Голландия или Россия - Алеутские Острова!
Англией, Испанией,но кто определит насколько вырос наш уровень игры,как не они! В тоже время,конечно дело полезное для ребят в самом соку,так сказать, но всего лишь!!! Куда мы быстрей рванём к ящику посмотреть Россия-Голландия или Россия - Алеутские Острова!
Интересно можно замутить какой-нибудь мини-турнир?
Интересно можно замутить какой-нибудь мини-турнир?