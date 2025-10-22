В «Акроне» полностью доверяют главному тренеру Тедееву

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев имеет полный кредит доверия со стороны руководство футбольного клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
«Акрон» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 октября тольяттинцы одержали первую победу в чемпионате с июля, команда обыграла «Пари Нижний Новгород» (1:0).
«Ничего не меняется. Мы идем намеченным курсом. Зауру Эдуардовичу оказано полное доверие, поддерживаем его как со стороны руководства, так и со стороны игроков, — сказал Клюшев. — Мы все плывем в одной лодке, это крайне важно понимать. Бросать весла никто не готов».
Во вторник «Акрон» на выезде уступил ЦСКА в матче заключительного, шестого тура «пути РПЛ» Кубка России. Тольяттинцы завершили борьбу в турнире.
«Разочарование, хотелось проходить дальше, безусловно. Хочется почувствовать „путь РПЛ“, — отметил Клюшев. — Мы к этому придем. В каждой игре у нас задача побеждать, хотим видеть результат в нашу пользу. Мы амбициозные максималисты. Мне кажется, что главный тренер Заур Эдуардович Тедеев дал емкий комментарий по игре. Имели возможности, выглядели неплохо, на мой взгляд. Есть над чем работать».