В «Акроне» полностью доверяют главному тренеру Тедееву

вчера, 10:30

Главный тренер тольяттинского «Акрона» имеет полный кредит доверия со стороны руководство футбольного клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Акрон» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ). 18 октября тольяттинцы одержали первую победу в чемпионате с июля, команда обыграла «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Ничего не меняется. Мы идем намеченным курсом. Зауру Эдуардовичу оказано полное доверие, поддерживаем его как со стороны руководства, так и со стороны игроков, — сказал Клюшев. — Мы все плывем в одной лодке, это крайне важно понимать. Бросать весла никто не готов».

Во вторник «Акрон» на выезде уступил ЦСКА в матче заключительного, шестого тура «пути РПЛ » Кубка России. Тольяттинцы завершили борьбу в турнире.