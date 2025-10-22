 
 
 
В «Акроне» полностью доверяют главному тренеру Тедееву

вчера, 10:30

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев имеет полный кредит доверия со стороны руководство футбольного клуба. Об этом рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

«Акрон» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 октября тольяттинцы одержали первую победу в чемпионате с июля, команда обыграла «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Ничего не меняется. Мы идем намеченным курсом. Зауру Эдуардовичу оказано полное доверие, поддерживаем его как со стороны руководства, так и со стороны игроков, — сказал Клюшев. — Мы все плывем в одной лодке, это крайне важно понимать. Бросать весла никто не готов».

Во вторник «Акрон» на выезде уступил ЦСКА в матче заключительного, шестого тура «пути РПЛ» Кубка России. Тольяттинцы завершили борьбу в турнире.

«Разочарование, хотелось проходить дальше, безусловно. Хочется почувствовать „путь РПЛ“, — отметил Клюшев. — Мы к этому придем. В каждой игре у нас задача побеждать, хотим видеть результат в нашу пользу. Мы амбициозные максималисты. Мне кажется, что главный тренер Заур Эдуардович Тедеев дал емкий комментарий по игре. Имели возможности, выглядели неплохо, на мой взгляд. Есть над чем работать».

Варвар7
Варвар7
вчера в 13:49
"Бросать весла никто не готов" - Всё правильно, если "бросишь вёсла - течением отнесёт хрен знает куда"...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:29
Заур Тедеев имеет полный кредит доверия со стороны Футбольного Клуба Акрон. Сколько раз мы слышали подобные слова из уст руководства различных команд в адрес и более именитых тренеров? Однако, если нет результата, увольнение ждёт любого специалиста. Мне кажется, хозяин Акрона несколько ослабил личный контроль за клубом. В результате создалась слишком благодушная атмосфера — тренер уважает игроков, игроки уважают тренера и все благородно поддерживают друг друга... А результаты где? Расслабились ребята, слишком много пряников скушали. Пора Тедееву доставать кнут, только сможет ли он управиться с ним? Надеюсь, Морозов знает, как ему поступить?
3qzy4u56dwke
3qzy4u56dwke
вчера в 12:35
Акрон играет в меру своих возможностей, ведь раньше тренер их устраивал, больше вопросов к усилению состава
particular
particular
вчера в 11:33
От доверия до ненависти, как правило, всего несколько поражений...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:29
А Зюба уже похоронил Тедеева)))
adekvat
adekvat
вчера в 10:48
С таким помошником как Дзюба, пойдет.
