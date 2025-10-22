 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

вчера, 09:53

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обсудит продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой в конце сезона. Об этом сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом, — сказал Клюшев. — Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден».

Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Бавария» продлила контракт с тренером Компани
21 октября
Официально«Ювентус» продлил контракт с защитником Ругани
20 октября
Месси собирается подписать новый контракт с «Интер Майами»
19 октября
Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту Баринова
18 октября
Игрок сборной Англии Гуэхи покинет «Кристал Пэлас» как свободный агент
18 октября
Контракт тренера Кононова с «Торпедо» рассчитан на 2,5 года
16 октября
 
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:56
...а по мне Дзюба нашёл свою спасительную,прощальную гавань! Где Он в авторитете (...а где он не в авторитете ?) своим возрастом, опытом, а главное своим особенный юмором! Как уважаемые люди "в законе" может советовать,управлять,рекомендовать налево,направо, Акрону думаю это только на пользу! И опять таки реклама - лучший снайпер всех времён и народов в основе играет!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:45
А надо ли об этом говорить сейчас?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:11
Артемка наверное так поддерживает дух в раздевалке)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:58
Какое продление? Пора ему уже заканчивать карьеру.
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:39
Без него в раздевалке будет форменный бардак.
particular
particular
вчера в 10:48
"...вклад в развитиЕ клуба...", "...в поддержании хорошей атмосферы...", - монументальные ощущения Клюшева...
nubom
nubom
вчера в 10:19
“Казнить нельзя помиловать”. Жалко, что правильная расстановка запятой, зависит от функционеров, зачастую далеких от футбола. К огромному сожалению, интересы болельщиков и самого игрока в этом случае их мало интересуют…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 