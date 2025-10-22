«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона

1761115997

вчера, 09:53

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обсудит продление контракта с нападающим в конце сезона. Об этом сообщил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Его соглашение с клубом действует до июня 2026 года.

«В конце сезона мы поговорим с Артемом по поводу контракта. Сегодня есть тренировочный процесс, есть матчи, это ровно то, что мы обсуждаем сегодня с Артемом, — сказал Клюшев. — Его игру нужно оценивать тренерскому штабу в первую очередь, но мне кажется, что его вклад в развитии клуба в целом, в поддержании хорошей атмосферы виден».

Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне нападающий забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах Российской премьер-лиги.