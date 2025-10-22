Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» продолжат тур «пути РПЛ» Кубка России

1761115511

вчера, 09:45

Программа заключительного, шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов», «Рубин» — «Ахмат», «Зенит» — «Оренбург» и «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

Московское «Динамо» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 18:00 мск. Эта игра станет определяющей в квартете B в борьбе за вторую путевку в плей-офф «пути РПЛ ». Ранее «Краснодар» с 11 очками в 5 матчах гарантировал выход в следующую стадию. «Крылья Советов» и «Динамо» с 8 очками идут вторыми и третьими соответственно, бело-голубые уступают за счет результата личной встречи. Ранее «Динамо» в гостях уступило «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 — по пенальти). «Динамо» для выхода в плей-офф устраивает только победа. Матч соперников по группе состоится 23 октября, «Краснодар» в этот день встретится с «Сочи».

Также в среду пройдут заключительные матчи группы А. Ранее петербургский «Зенит» и «Оренбург» гарантировали участие в плей-офф «пути РПЛ », команды занимают первые две строчки в таблице с 15 и 8 очками соответственно. В 20:30 мск начнется матч между «Зенитом» и «Оренбургом». В 18:00 в Казани стартует встреча между «Рубином» и грозненским «Ахматом», которые разыграют путевку в плей-офф «пути регионов». «Рубин» с 4 очками идет третьим, «Ахмат» с 3 очками замыкает таблицу.

В другом матче дня «Ростов» дома сыграет с «Пари НН», начало встречи — 20:30 мск. Обе команды ранее потеряли шансы на выход в плей-офф «пути РПЛ » в группе С, но еще борются за участие в решающей стадии «пути регионов». «Ростов» с 4 очками идет третьим, «Пари НН» (3) — четвертым. Ранее во вторник московский «Спартак» со счемом 3:1 победил на выезде махачкалинское «Динамо». Обе команды вышли в плей-офф «пути РПЛ », красно-белые — с первого места, махачкалинцы — со второго.

Еще два матча шестого тура «пути РПЛ » состоятся 23 октября. В этот день пройдут игры «Краснодар» — «Сочи» и «Балтика» — «Локомотив». Во вторник ЦСКА на своем поле обыграл тольяттинский «Акрон» (3:2).

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.