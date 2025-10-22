Алеррандро оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России

1761117682

вчера, 10:21

Футболисты ЦСКА под руководством тренера Фабио Челестини имеют высокие шансы выиграть Кубок России в этом сезоне. Такое мнение высказал бразильский нападающий ЦСКА .

Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» с первого места в группе. На этой стадии в двухматчевом противостоянии армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо».

«Получилась хорошая игра, — сказал Алеррандро. — Я думаю, всем она понравилась. Сегодня ЦСКА был очень сильным. Все показали хороший футбол. Это важно для нас».

«Я считаю, у нас хорошие шансы [выиграть трофей]. У нас хороший тренер и хорошая команда, чтобы дойти до финала и стать первыми», — добавил нападающий.