Алеррандро оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России

вчера, 10:21

Футболисты ЦСКА под руководством тренера Фабио Челестини имеют высокие шансы выиграть Кубок России в этом сезоне. Такое мнение высказал бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро.

Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» с первого места в группе. На этой стадии в двухматчевом противостоянии армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо».

«Получилась хорошая игра, — сказал Алеррандро. — Я думаю, всем она понравилась. Сегодня ЦСКА был очень сильным. Все показали хороший футбол. Это важно для нас».

«Я считаю, у нас хорошие шансы [выиграть трофей]. У нас хороший тренер и хорошая команда, чтобы дойти до финала и стать первыми», — добавил нападающий.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России, клуб вместе с московским «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (по 9).

STVA 1
STVA 1
вчера в 13:43
Время покажет ху есть ху)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:49
Высокие шансы выиграть Кубок России по футболу имеют несколько команд. ЦСКА среди них...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:38
Будешь чаше забивать тогда возможно и получится.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:25, ред.
Все в ваших ногах......забивайте, выигрывайте.
j39qb66mtcng
j39qb66mtcng
вчера в 11:21
Такие же шансы, как и у остальных команд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:03
Дерзайте, а мы поглядим)
