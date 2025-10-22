Алеррандро оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России

Футболисты ЦСКА под руководством тренера Фабио Челестини имеют высокие шансы выиграть Кубок России в этом сезоне. Такое мнение высказал бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро.
Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» с первого места в группе. На этой стадии в двухматчевом противостоянии армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо».
«Получилась хорошая игра, — сказал Алеррандро. — Я думаю, всем она понравилась. Сегодня ЦСКА был очень сильным. Все показали хороший футбол. Это важно для нас».
«Я считаю, у нас хорошие шансы [выиграть трофей]. У нас хороший тренер и хорошая команда, чтобы дойти до финала и стать первыми», — добавил нападающий.
ЦСКА является действующим победителем Кубка России, клуб вместе с московским «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (по 9).