Экс-диетолог Роналду рассказал о губительном эффекте «Оземпика»

вчера, 09:49

Применение «Оземпика» (семаглутид) и его аналогов бессмысленно для похудения, человек впоследствии восстанавливает свой вес. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

«Оземпик» предназначен для диабетиков, он снижает аппетит, — сказал он. — В результате приема у человека происходит значительное снижение веса за короткое время. Но в перспективе мы видим, и это находит подтверждение, что после окончания приема человек восстанавливает свой вес".

«Диетология основывается на том, что процесс питания должен приносить пользу организму, — продолжил собеседник агентства. — Все что противоречит этому принципу, оказывает на организм губительный эффект. Проблема диеты состоит в том, что ее надо поддерживать. Большинству людей, которые борются с весом, например, с ожирением, удается понижать вес лишь на начальном этапе. А в итоге они откатываются назад и восстанавливают свой вес. Все хотят оставаться в форме, не прикладывая усилий. А это невозможно».

Семаглутид, названный в 2023 году «главным открытием года» редакцией научного журнала Science, представляет собой один из рукотворных аналогов пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.

shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:06
....а вот как...!!!!
shur
shur
вчера в 14:04
....ребятушки! Испокон веков должна сидеть в голове фраза :"Меньше жрёшь активности моря! Больше жрёшь,не похудеешь
никогда!!! Берегите себя и хорошего дня ! Никакая диета не выручит,
если в голове грех людской "чревоугодие"...!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:40
А можно проще объяснить слова диетолога упуская "лирику и воду"-
"Кто принимает семаглутид
Тот основательно глупит..." )
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:36
Этот человек когда то следил за тем когда и что должен есть Роналду. А Роналду - футболист. Наверное как то так...)))
therapy
therapy
вчера в 10:19
Препарат в первую очередь предназначен для диабетиков, а в последнюю очередь для снижения веса...
Люди всегда ищут обходные пути, что б чего-то добиться, даже не отдавая отчет о последствиях...

Препарат повышает уровень глюкозы в крови, глюкоза приводит....дальше догадайтесь сами.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Как это вообще к футболу относится???
