вчера, 09:49

Применение «Оземпика» (семаглутид) и его аналогов бессмысленно для похудения, человек впоследствии восстанавливает свой вес. Об этом в интервью рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА , бывший диетолог клуба «Аль-Наср», за который выступает , Хосе Блеса.

«Оземпик» предназначен для диабетиков, он снижает аппетит, — сказал он. — В результате приема у человека происходит значительное снижение веса за короткое время. Но в перспективе мы видим, и это находит подтверждение, что после окончания приема человек восстанавливает свой вес".

«Диетология основывается на том, что процесс питания должен приносить пользу организму, — продолжил собеседник агентства. — Все что противоречит этому принципу, оказывает на организм губительный эффект. Проблема диеты состоит в том, что ее надо поддерживать. Большинству людей, которые борются с весом, например, с ожирением, удается понижать вес лишь на начальном этапе. А в итоге они откатываются назад и восстанавливают свой вес. Все хотят оставаться в форме, не прикладывая усилий. А это невозможно».

Семаглутид, названный в 2023 году «главным открытием года» редакцией научного журнала Science, представляет собой один из рукотворных аналогов пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.