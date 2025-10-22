Травмированный защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам клуба

1761112617

вчера, 08:56

Получивший разрыв крестообразной связки колена сербский защитник московского футбольного клуба «Спартак» пообещал болельщикам команды вернуться сильнее после восстановления от повреждения.

Бабич получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). Он был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

«С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжелые, — написал Бабич в соцсети. — И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее. До встречи, большая красно‑белая семья».

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.