Травмированный защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам клуба

вчера, 08:56

Получивший разрыв крестообразной связки колена сербский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Срджан Бабич пообещал болельщикам команды вернуться сильнее после восстановления от повреждения.

Бабич получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). Он был заменен из-за травмы в начале первого тайма.

«С самого первого дня в Москве я чувствую вашу любовь и поддержку как в счастливые моменты, так и в тяжелые, — написал Бабич в соцсети. — И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее. До встречи, большая красно‑белая семья».

Бабичу 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 32 матча в разных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

ABir
ABir
вчера в 15:38
Сержант достойный игрок и прямой человек, хорошо сказал про красно-белую семью. Ждём полного выздоровления и возвращения в Спартак!
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 12:53
Поправляйся, тебя будет не хватать на поле, Срджан,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:19
Очень приличный и достойный парень. Искренне жаль его. Трудно ему будет, но хочется пожелать ему здоровья и полного выздоровления
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:36
Ждем!
Здоровья и терпения!
Удачи!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:10, ред.
Срджан всегда вызывал только уважение, из всего нынешнего Спартака производит впечатление мужика с характером. Не понимаю почему капитаном всё время был Максименко при наличии Бабича. И это его высказывание тоже показывает что характер у него имеется. Есу может и удастся восстановиться и вернуться на высокий уровень. Жалко только что к тому моменту он Спартаку наверняка будет не нужен, а если придёт новый тренер Гарсия, то самому Бабичу будет не по рангу играть в ФНЛ
lotsman
lotsman
вчера в 09:38
Травма тяжёлая, восстановление будет долгим. И не факт что он вернётся в строй, учитывая его возраст.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:33
Ну вот и серб сербу рознь( по выступлениям в прессе) - как впрочем и все люди - разные... И не зависит от того иностранец он или нет. И из его выступления понятно, что по крайней мере сейчас находясь в другой стране, он не какого негатива и дискомфорта не испытывает в связи с этим.
Выздоравливай побыстрее Срджан!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:25
Хорошо сказал. Парню скорейшего выздоровления
9bjuz35pptdp
9bjuz35pptdp
вчера в 09:16
Скорей бы он уже вернулся!
