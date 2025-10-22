Дзюба отреагировал на спорный гол ЦСКА в ворота «Акрона»

1761112343

вчера, 08:52

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба усомнился в справедливости забитого мяча в ворота своей команды в игре с московским ЦСКА в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России.

Матч между ЦСКА и «Акроном» прошел 21 октября и завершился победой столичной команды со счетом 3:2.

«Цирк или аут?» — задался вопросом Дзюба, приложив к публикации в соцсети скриншот из трансляции игры с моментом первого забитого мяча.