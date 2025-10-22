 
 
 
Дзюба отреагировал на спорный гол ЦСКА в ворота «Акрона»

вчера, 08:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба усомнился в справедливости забитого мяча в ворота своей команды в игре с московским ЦСКА в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.

Матч между ЦСКА и «Акроном» прошел 21 октября и завершился победой столичной команды со счетом 3:2.

«Цирк или аут?» — задался вопросом Дзюба, приложив к публикации в соцсети скриншот из трансляции игры с моментом первого забитого мяча.

ЦСКА и «Акрон» выступали в группе D вместе с московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Акрона» 5 очков и последнее, четвертое место, команда завершила выступление в турнире.

Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 18:47
То есть , тут судьи прокосячили и левый гол засчитали , а то , что они , толерантно выражаясь , два более , чем сомнительных пенделя ЦСКА поставили , это , как - бы ,х&й с ним........
Инсаров
Инсаров
вчера в 16:56
- Видишь суслика?
- Нет, не вижу!
- И я не вижу, а он есть!
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
На судей Акрону грех жаловаться. На спорный засчитанный мяч в ворота Акрона, судьи во втором тайме поставили не менее спорный пенальти в ворота ЦСКА.
Сп62
Сп62
вчера в 12:36
Ты сваливаешь всё в одну кучу и тёплое, и кислое. Мы разбираем аналогичные моменты, когда приходится расчитывать только на возможности гл. судьи при отсутствии доказательных видиокадров. Так диалоги не ведут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
В случае с пенальти Вар увидел грубую ошибку судьи и нашел доказательную базу для назначения пенальти. В случае с голом в ворота Акрона Вар не обнаружил такой база, несмотря на камеры. Даже если 99% мяча вышло за пределы поля, а 1% мяча даёт проекцию на линию, мяч считается в поле. А вот почему вар разрешил Спартаку играть руками в Махачкале непонятно никому. Видимо чем больше слез и соплей от КБ тем реже пенальти в их ворота.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 10:43
Даже ДВА сомнительных пенальти не помогли Акрону.
Сп62
Сп62
вчера в 10:40
Для установления истины нужна вертикальная проекция мяча на плоскость поля. При отсутствии доказательных видиокадров по логике Лапочкина принимается первоначальное решение арбитра. Именно такое решение должно быть принято в спартаковском эпизоде с пенальти на Алеррандро, когда первоначально судья зафиксировал фол в двух-трёх метрах от линии штрафной. Выходит, что логика Лапочкина коту под хвост, если все спорные моменты трактуются в пользу ЦСКА.
lotsman
lotsman
вчера в 10:09
Мяч за линией
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 10:03
Что-то не припомню реакций Дзюбы на свои голы из офсайда
lotsman
lotsman
вчера в 09:58
А между прочим на просмотре хорошо видно что мяч пересёк линию.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:48
Ну не знаю что там рассмотрел Дзюбиньо. Вроде все чисто
blitz
blitz
вчера в 09:47, ред.
А у нас есть сомнения в правильности назначения двух пенальти в ворота ЦСКА. Цирк или пенальти, Артёмка?
shur
shur
вчера в 09:41
....«Цирк или аут?» ...Ищи Артемий!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:27
Цирк или заболевание??
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:23
Почему-то я не удивлён.... Много чего со стороны Зюбы похлеще цирка)))
jRest
jRest
вчера в 09:14
Если такой вопрос приложить к фотографии Артёма, то он будет даже более актуален. 🤔
