Дзюба отреагировал на спорный гол ЦСКА в ворота «Акрона»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба усомнился в справедливости забитого мяча в ворота своей команды в игре с московским ЦСКА в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.
Матч между ЦСКА и «Акроном» прошел 21 октября и завершился победой столичной команды со счетом 3:2.
«Цирк или аут?» — задался вопросом Дзюба, приложив к публикации в соцсети скриншот из трансляции игры с моментом первого забитого мяча.
ЦСКА и «Акрон» выступали в группе D вместе с московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». ЦСКА занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Акрона» 5 очков и последнее, четвертое место, команда завершила выступление в турнире.