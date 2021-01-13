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Ювентус - Дженоа
Фиорентина - Интер
Наполи - Эмполи

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Дженоа

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:2 Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя) Дженоа
Ювентус
Дженоа
3 : 2
завершен в доп. время
13 января 2021, 22:45
среда
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Италия. Кубок 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Лига ставок 1.37 5.00 8.00
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    2' (1:0) Кулусевски Деян (44) (Кьеллини Джорджо (3))
     
    23' (2:0) Мората Альваро (9) (Кулусевски Деян (44))
     
    25' Бентанкур Родриго (30)
     
    46' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
     
    2
    65' Кьеллини Джорджо (3) уходит с поля, Бонуччи Леонардо (19) вышел на поле
    65' Демирал Мерих (28) уходит с поля, Данило (13) вышел на поле
     
    77' Портанова Маноло (39) уходит с поля, Рафия Хамза (50) вышел на поле
     
    88' Уэсли (52) уходит с поля, Роналду Криштиану (7) вышел на поле
     
    2
    104' (3:2) Рафия Хамза (50) (Мората Альваро (9))
    120+1' Бернардески Федерико (33)
     
    28' (2:1) Чиборра Леннарт (99) (Гольданига Эдоардо (5))
     
    29' Думбравану Даниэль (90)
     
    41' Гильоне Паоло (18)
     
    74' (2:2) Мелегони Филиппо (24) (Гильоне Паоло (18))
     
    6
    90+2' Гольданига Эдоардо (5)
    97' Думбравану Даниэль (90) уходит с поля, Малеш Дэриан (79) вышел на поле
    106' Мелегони Филиппо (24) уходит с поля, Радованович Иван (21) вышел на поле
    112' Чиборра Леннарт (99) уходит с поля, Эбонгу Стив-Майк (89) вышел на поле
    116' Бани Маттиа (13)
    119' Ровелла Николо (65)
    Голы
    Кулусевски Деян
    ассистент Кьеллини Джорджо     		1:0 2’
    Мората Альваро
    ассистент Кулусевски Деян     		2:0 23’
    28’ 2:1 Чиборра Леннарт
    ассистент Гольданига Эдоардо
    74’ 2:2 Мелегони Филиппо
    ассистент Гильоне Паоло
    Рафия Хамза
    ассистент Мората Альваро     		3:2 104’
    Наказания
    Бентанкур Родриго 25’
    29’ Думбравану Даниэль
    41’ Гильоне Паоло
    90+2’ Гольданига Эдоардо
    116’ Бани Маттиа
    119’ Ровелла Николо
    Бернардески Федерико 120+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рабьо Адриен Бентанкур Родриго 46’
    Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо 65’
    Данило Демирал Мерих 65’
    Рафия Хамза Портанова Маноло 77’
    Роналду Криштиану Уэсли 88’
    97’ Малеш Дэриан Думбравану Даниэль
    106’ Радованович Иван Мелегони Филиппо
    112’ Эбонгу Стив-Майк Чиборра Леннарт
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 13
    		13 Удары в створ 3
    		12 Фолы 17
    		10 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		59% Владение мячом 41%
    		0 Cэйвы 10
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    16 января в 23:27
    Адекватные? Раз писали, значит так и есть?

    А как по твоему судья должен поступить, если один игрок ударит шипами вперёд в грудь(область сердца) соперника???
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    16 января в 09:23
    Про Чакыра болелы МЮ бред писали, из-за того, что он удалил Нани за удар вперёд шипами в грудь Арбелоа!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    16 января в 09:22
    Ааа, значит я забыл его. Тогда вы к Оливеру несправедливы. Там пенальти был 100%!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Интер Рулит (раскрыть)
    16 января в 08:59
    Я не болельщик Ювентуса, если что!
    Про кубки КЕЧ я знаю. Милан - второй лучший клуб в истории самого популярного турнира в мире ЛЧ/КЕЧ!!!
    А то что я написал, "лучший клуб Серии А" это написано потому, что у Ювентуса больше всех чемпионств.
    Тебе за себя должно быть стыдно, раз не знаешь, кто больше всех выиграл турнир, в котором каждый год играет твой клуб.
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ Интер Рулит (раскрыть)
    14 января в 19:26
    Просто так
    jobss
    jobss ответ Интер Рулит (раскрыть)
    14 января в 13:34, ред.
    про кубки все хорошо, а вот продолжение коммента провоцирует болельщиков
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ jobss (раскрыть)
    14 января в 13:29, ред.
    извините,тогда ещё один вопрос.Какой может быть троллинг,если я указал на количество международных кубков не более?
    Да и подскажите пожалуйста,как можно отредактировать предыдущий комментарий(ну так на будущее),всмысле на что нажимать нужно?Поскольку там только кнопка удалить.
    jobss
    jobss ответ Интер Рулит (раскрыть)
    14 января в 13:21, ред.
    комментарий отредактировать можно, он просто скрыт как троллинг, насчет удаления комментариев - в вопросах по моделированию необходимо писать хэштег "вопрос_модератору"
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    14 января в 13:01, ред.
    вопрос к модератору:
    а почему мой предыдущий коммент можно только удалить,а отредактировать уже нельзя?Что там запрещённого в комментарии?
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    14 января в 12:50, ред.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      14 января в 10:57
      Этот вообще, что вчера было??! Чтобы победить команду из молодых никому неизвестных игроков , команды замыкающей турнирную таблицу понадобилось 120 минут времени ?!!! Да и то победный гол буквально затолкали в ворота!! И необходимо было даже выпускать Роналду не давая ему отдыха перед важной игрой с Интером!! Молодые ребята из Дженоа выжали из Юве все соки перед игрой с Интером! Бездарная реализация голевых моментов! Какой же тормоз этот Кулусевский!! Сколько голевых моментов запороть - это нужно иметь талант! Тут многие смеялись над Ровеллой и Скамаккой , но эти два молодых парня вчера показали что стоят пол команды Юве! Однозначно их нужно забирать и как можно скорее! Не знаю! Но у меня лично полное разочарование после вчерашней чудом вымученной победы. Пирло конечно хороший парень , но такое впечатление что он не ведает что творит! Играя несколько лет под руководством Макса мог бы чему-то и научиться!
      Королевский Реал
      Королевский Реал ответ Great Chris (раскрыть)
      14 января в 09:51
      Эти партнеры Месси, из-за него влетели Юветусу, Ливерпулю и Баварии, поскольку им приходилось фактически играть без одного игрока и капитана, который засунул голову в песок!
      Тугарин Змый
      Тугарин Змый
      14 января в 07:29
      Выскочки отскочили
      Гриша Гриша
      Гриша Гриша
      14 января в 04:47
      Могли бы и без валидола раскатать. Но всяко лучше чем как бавария оканфузилась
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ da da da (раскрыть)
      14 января в 02:23, ред.
      Вытащил в 1/4 не Мората, а гол Рафия Хамза! Но Мората конечно хороший игрок!
      da da da
      da da da
      14 января в 01:51
      Альваро вытащил Юве в 1/4,лучший игрок клуба в сезоне.
      Great Chris
      Great Chris
      14 января в 01:38
      Дубль ювентуса куда круче основы Барсы. Это к вопросу о партнёрах Месси и шпалы.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      14 января в 01:32
      По поводу Чакыра вы несправедливы(болельщики Ювентуса).
      Ваш игрок нарушал правила и Джунейт вынужден был ставить на точку.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 января в 01:30
      Теперь сосредоточимся на игре Реал Сосьедад- Барселона.
      Щас предстоят пенальти.
      Даже не знаю, за кого поболеть.
      С одной стороны хочется, чтоб Барса проиграла. С другой стороны, хочется, чтоб Реал Мадрид и Барселона сыграли в финале, и чтоб Реал Мадрид обыграл Барселону!!!
      AgamagA..
      AgamagA.. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      14 января в 01:30
      Тем более хуже, если такие вратари обыгрывают своих коллег в важных матчах ахахах))
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      14 января в 01:28
      Если только в свои ворота)))
      Но такого болезненного удара я ему не пожелаю. Пусть Бонуччи сделает в свои ворота, хоть гекса-трик, если встретится с Реалом!))
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      14 января в 01:26
      Но риск слишком большой ведь был, для такого матча тем более. Учитывая предстоящую игру против одного из главных соперников!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      14 января в 01:24
      Если посмотреть на статистику матча, можно подумать, что игра была в одни ворота, т.е. то что Дженоа ничего не создал. Но это конечно же не так. По крайней мере, Дженоа может уйти с высоко поднятой головой. Они достойно сыграли с таким то составом. Ювентус конечно сам себя загнал в такое трудное положение. С победой лучший клуб Серии А. Очень рад, что победный гол забил именно Хамза. Кстати, моего старшего сына тоже зовут Хамза (Хамзат). Поэтому, даже вдвойне приятно за его успех. Успехов и больших побед Ювентусу и в Серии А, и в кубке Италии, и в Лиге Чемпионов, если не встретится с мадридским Реалом!!! И пусть Хамза пробьётся в основной состав Ювентуса.
      Ironigor
      Ironigor
      14 января в 01:23
      Старушку Синьору с Победой !!!
      allemz
      allemz ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      14 января в 01:22
        Great Chris
        Great Chris
        14 января в 01:21
          allemz
          allemz
          14 января в 01:19
          Чеченец спас Юве) Дженоа неплохо смотрелась, не расслаблялись.
          juvenale
          juvenale
          14 января в 01:17, ред.
          мда потратили 120 минут с резервом Дженоа,не дали отдохнуть основным игрокам....теперь к проблемам с составом еще и усталость добавится
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          14 января в 01:16
          Какой смысл был в выходе Роналду??? Пирло удивляет вообще. Посмотрим на выходных, прав Пирло или же ошибся!
          AgamagA..
          AgamagA.. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
          14 января в 01:15
          В том матче и Буффон бы 12 пропустил))
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