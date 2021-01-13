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3 : 2
завершен в доп. время
13 января 2021, 22:45
среда
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Кулусевски Деян
ассистент Кьеллини Джорджо
|1:0
|2’
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Мората Альваро
ассистент Кулусевски Деян
|2:0
|23’
|28’
|2:1
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Чиборра Леннарт
ассистент Гольданига Эдоардо
|74’
|2:2
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Мелегони Филиппо
ассистент Гильоне Паоло
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Рафия Хамза
ассистент Мората Альваро
|3:2
|104’
|Бентанкур Родриго
|25’
|29’
|Думбравану Даниэль
|41’
|Гильоне Паоло
|90+2’
|Гольданига Эдоардо
|116’
|Бани Маттиа
|119’
|Ровелла Николо
|Бернардески Федерико
|120+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|46’
|Бонуччи Леонардо
|Кьеллини Джорджо
|65’
|Данило
|Демирал Мерих
|65’
|Рафия Хамза
|Портанова Маноло
|77’
|Роналду Криштиану
|Уэсли
|88’
|97’
|Малеш Дэриан
|Думбравану Даниэль
|106’
|Радованович Иван
|Мелегони Филиппо
|112’
|Эбонгу Стив-Майк
|Чиборра Леннарт
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|24
|Удары по воротам
|13
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|13
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|17
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|10
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|0
|Cэйвы
|10
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|2
|Предупреждения
|5
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