В 77 Буффон Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 120

З 28 Демирал Мерих Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 65

З 37 Дрэгушин Раду Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 120

З 3 Кьеллини Джорджо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 65

П 52 Уэсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 88

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 45

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 120

П 39 Портанова Маноло Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 77

П 5 Рамос Артур Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 120

П 33 Бернардески Федерико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 120

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 55

З 13 Данило Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 55

З 38 Фработта Джанлука

П 55 Капеллини Риккардо

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 75

П 56 Раноккия Филиппо

П 50 Рафия Хамза Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 43

П 8 Рэмзи Аарон

Н 53 Коррея Фелиш