Блаттер призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США

сегодня, 12:57

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал фанатов проигнорировать ЧМ-2026 и не ехать на турнир.

Для болельщиков только один совет — избегайте Соединенных Штатов! Турнир лучше смотреть по телевизору. По прибытии болельщики должны ожидать, что если они не будут вести себя должным образом с властями, то их немедленно отправят домой. Если им повезет.

