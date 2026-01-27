Блаттер призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал фанатов проигнорировать ЧМ-2026 и не ехать на турнир.
Для болельщиков только один совет — избегайте Соединенных Штатов! Турнир лучше смотреть по телевизору. По прибытии болельщики должны ожидать, что если они не будут вести себя должным образом с властями, то их немедленно отправят домой. Если им повезет.
