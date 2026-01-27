Top.Mail.Ru
Депай решил покинуть «Коринтианс» из-за финансовых разногласий

сегодня, 09:26

Форвард Мемфис Депай планирует покинуть бразильский «Коринтианс» в этом месяце.

Голландский нападающий присоединился к клубу из Сан-Паулу в сентябре 2024 года после 18 месяцев в «Атлетико Мадрид», но теперь он готов к новым вызовам.

В прошлом году Мемфис был связан с возвращением в Европу, а таперь «Бешикташ» проявил к нему интерес на фоне ухудшения отношений с «Коринтиансом».

Ранее нападающий пропустил тренировки из-за невыплаты бонусов, которые, по сообщениям, составляют 625 000 фунтов стерлингов, а еще 1,25 млн фунтов стерлингов должны быть выплачены в сентябре 2025 года.

Несмотря на споры, «Коринтианс» был готов продлить его контракт, который истекает в июле, но 31-летний футболист хочет уйти.

Между тем, Мемфис находится в отличной форме в сборной Нидерландов, забив восемь голов в восьми отборочных матчах чемпионата мира и обойдя Робина ван Перси в звании лучшего бомбардира страны.

Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:30
Ему ещё играть и играть. Зачем попёрся в Бразилию?! Хотелось бы видеть его в родной для него Эредивизии или соседней Жюпилер-лиге.
112910415
112910415
сегодня в 10:55
никакого уважения к пожилому человеку ! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:39
А так ли уж силён сейчас Депай?
drug01
drug01
сегодня в 10:04
Делай ищет свою игру!
qcwkwqr57sy2
qcwkwqr57sy2
сегодня в 09:48
Посмотрим где он всплывет... но не думаю что в топ 5 клубах...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:29
Всё течёт - всё изменяется - вот и Депай строит планы...
yp7h4akcda82
yp7h4akcda82
сегодня в 09:28
Пора возвращаться в Европу
Гость
