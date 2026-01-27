Депай решил покинуть «Коринтианс» из-за финансовых разногласий

1769495198

сегодня, 09:26

Форвард планирует покинуть бразильский «Коринтианс» в этом месяце.

Голландский нападающий присоединился к клубу из Сан-Паулу в сентябре 2024 года после 18 месяцев в «Атлетико Мадрид», но теперь он готов к новым вызовам.

В прошлом году Мемфис был связан с возвращением в Европу, а таперь «Бешикташ» проявил к нему интерес на фоне ухудшения отношений с «Коринтиансом».

Ранее нападающий пропустил тренировки из-за невыплаты бонусов, которые, по сообщениям, составляют 625 000 фунтов стерлингов, а еще 1,25 млн фунтов стерлингов должны быть выплачены в сентябре 2025 года.

Несмотря на споры, «Коринтианс» был готов продлить его контракт, который истекает в июле, но 31-летний футболист хочет уйти.

Между тем, Мемфис находится в отличной форме в сборной Нидерландов, забив восемь голов в восьми отборочных матчах чемпионата мира и обойдя Робина ван Перси в звании лучшего бомбардира страны.

