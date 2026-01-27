Top.Mail.Ru
Дегтярев оценил вклад Игнатьева в развитие отечественного футбола

сегодня, 11:02

Министра спорта РФ Михаил Дегтярев оценил вклад в развитие футбола тренера Бориса Игнатьева, который умер сегодня на 86-м году жизни.

Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996-1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн», а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам.

сегодня в 11:27
Не каждому тренеру доводится тренировать национальную сборную своей страны
Гость
