Дегтярев оценил вклад Игнатьева в развитие отечественного футбола

Министра спорта РФ Михаил Дегтярев оценил вклад в развитие футбола тренера , который умер сегодня на 86-м году жизни.

Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996-1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая «Локомотив», «Торпедо», «Сатурн», а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам.