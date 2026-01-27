«Челси» выиграл у «Ливерпуля» и МЮ борьбу за 17-летнего таланта

1769495465

сегодня, 09:31

«Челси» подтвердил подписание контракта с из «Шеффилд Уэнсдей».

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также вели переговоры по поводу этого талантливого игрока, но в итоге «Челси» выиграл гонку за 17-летнего футболиста, который в этом сезоне пять раз выходил на поле в составе основной команды «Уэнсдей».

«Манчестер Юнайтед» предложил за игрока около 450 000 фунтов стерлингов, но «Уэнсдей» отклонил это предложение еще до Рождества.

«Челси» подтвердил сделку в понедельник днем, сообщив, что игрок подписал двухлетний контракт. По данным Standard Sport, первоначальная сумма трансфера составила около 500 000 фунтов стерлингов.