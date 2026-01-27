Top.Mail.Ru
Экс-агент Бэйла обвиняется в угрозах убийством, насилии и пытках

сегодня, 09:37

Авторитетный футбольный агент Джонатан Барнетт обвиняется в угрозах убийством женщине, которую он якобы удерживал в качестве сексуальной рабыни в течение шести лет.

Барнетт, известный тем, что обеспечил Гарету Бэйлу трансфер в «Реал Мадрид», получил обвинения в осуществлении насилия более 39 раз и пытках.

Предполагаемая жертва впервые рассказала о насилии в гражданском иске против Барнетта, поданном в Калифорнии. По словам ее адвоката, она по-прежнему живет в страхе после того, как бывший спортивный агент якобы угрожал убить ее семью.

75-летний британец также находится под следствием в Великобритании по тому же делу. Он отрицает все обвинения в свой адрес и активно оспаривает дело в Центральном окружном суде Калифорнии.

Бэйл Гарет
Перевод с thesun.co.uk
