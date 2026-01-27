Бориса Игнатьева собираются похоронить на Троекуровском кладбище

Местом упокоения экс-наставника российской футбольной сборной Бориса Игнатьева станет Троекуровское кладбище в столице. Об этом информационному агентству рассказал Александр Мирзоян, возглавляющий комитет ветеранов футбола при Российском футбольном союзе.
Игнатьев ушел из жизни в возрасте 85 лет.
«В данный момент мы занимаемся организационными вопросами. Предполагается, что его похоронят на Троекуровском кладбище», – прокомментировал Мирзоян.
Представитель РФС подчеркнул, что Игнатьев посвятил всего себя футболу, тренировал большое количество команд и являлся ярким представителем поколения выдающихся тренеров.