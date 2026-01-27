Умер бывший тренер сборной России Борис Игнатьев

1769497561

сегодня, 10:06

, экс-наставник российской национальной команды, скончался в возрасте 85 лет. Об этом стало сообщио Александр Мирзоян, возглавляющий комитет ветеранов футбола РФС .

Игнатьев руководил сборной России с 1996 по 1998 год. В его тренерской карьере были такие клубы, как «Торпедо- ЗИЛ » и «Торпедо», китайский «Шаньдун Лунэн», подмосковный «Сатурн». Также он помогал Юрию Сёмину в киевском «Динамо» и московском «Локомотиве».