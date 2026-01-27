«Зенит» заключил новый контракт с Педро

1769511580

сегодня, 13:59

«Зенит» достиг договорённости о продлении контракта с бразильским атакующим игроком Педро. Данная информация была опубликована пресс-службой клуба.

Новый контракт связывает игрока с клубом до завершения сезона 2029/30.

Педро, которому 19 лет, пополнил состав «Зенита» в феврале 2024 года, перейдя из бразильского клуба «Коринтианс». За время, проведённое в петербургской команде, футболист принял участие в 76 играх в разных соревнованиях, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард завоевал титулы чемпиона России, обладателя кубка и суперкубка страны. Также Педро является триумфатором молодежного чемпионата Южной Америки (в 2023 и 2025 годах), причём в 2025 году выполнял функции капитана сборной Бразилии.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы. После 18 сыгранных матчей команда имеет в своём активе 39 очков.