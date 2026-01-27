Top.Mail.Ru
«Зенит» заключил новый контракт с Педро

сегодня, 13:59

«Зенит» достиг договорённости о продлении контракта с бразильским атакующим игроком Педро. Данная информация была опубликована пресс-службой клуба.

Новый контракт связывает игрока с клубом до завершения сезона 2029/30.

Педро, которому 19 лет, пополнил состав «Зенита» в феврале 2024 года, перейдя из бразильского клуба «Коринтианс». За время, проведённое в петербургской команде, футболист принял участие в 76 играх в разных соревнованиях, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач. Вместе с «Зенитом» форвард завоевал титулы чемпиона России, обладателя кубка и суперкубка страны. Также Педро является триумфатором молодежного чемпионата Южной Америки (в 2023 и 2025 годах), причём в 2025 году выполнял функции капитана сборной Бразилии.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы. После 18 сыгранных матчей команда имеет в своём активе 39 очков.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:36
А Педро играет за Зенит неплохо. Есть полезные голы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:24
Со значительным увеличением контракта поодлили, чтобы не тянуло домой или к арабам. Кпк Клауд
Шуня771
Шуня771
сегодня в 15:19
Перспективный парень.
Всё логично.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Семак занимается сортировкой полным ходом. Кого-то уже продали кого-то продлили. А кого-то купили или планируют купить...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:35
В принципе правильный ход! Продадут мож дороже
