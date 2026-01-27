Дюков: «Игнатьев был надежным помощником и верным другом»

Президент Российского футбольного союза выразил слова соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной России .

Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях, в качестве тренера завоевывал золотые медали юношеского чемпионата Европы 1988 года, руководил национальной сборной России в непростой для нее период.

Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память.