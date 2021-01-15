В 40 Леком Бенжамин Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 26 Агилар Рубен Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 4 Отборы: 5 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 80

З 32 Бадьяшиль Бенуа Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 29 Сидибе Джибриль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 12 Кайо Энрике Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 89

П 8 Тчуамени Орельен Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Н 9 Бен-Йеддер Виссам Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 80

П 37 Диоп Софьян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 70

П 31 Фолланд Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 2 Балло-Туре Фоде Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

З 20 Дисаси Аксель Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 34 Матсима Крислайн Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 17 Головин Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 36 Матазо Элиот

Н 13 Жеббель Виллем

Н 10 Йоветич Стеван Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10