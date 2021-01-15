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2 : 3
завершен
15 января 2021, 23:00
пятница
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Стадион Стад де ля Моссон
|24’
|0:1
|Фолланд Кевин
|35’
|0:2
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Бен-Йеддер Виссам
ассистент Кайо Энрике
|61’
|0:3(П)
|Бен-Йеддер Виссам
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Вахи Сепе
ассистент Ляборд Гаэтан
|1:3
|64’
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Делор Анди
ассистент Молле Флоран
|2:3
|69’
|18’
|Фофана Юссуф
|59’
|Агилар Рубен
|Шотар Жорис
|83’
|88’
|Марипан Гильермо
|Саванье Теджи
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Саванье Теджи
|Ле Таллек Дамьен
|54’
|Вахи Сепе
|Ристич Михайло
|54’
|70’
|Головин Александр
|Диоп Софьян
|80’
|Балло-Туре Фоде
|Агилар Рубен
|80’
|Йоветич Стеван
|Бен-Йеддер Виссам
|Мавидиди Стеф
|Ляборд Гаэтан
|82’
|Шотар Жорис
|Ферри Жордан
|83’
|90+1’
|Дисаси Аксель
|Фолланд Кевин
|90+1’
|Матсима Крислайн
|Кайо Энрике
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|9
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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